Боселли на 85-й не забил «Динамо» после выхода один на один при счете 1:1 – Лунев отразил удар

Хуан Мануэль Боселли упустил шанс забить «Динамо».

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев отразил удар полузащитника Хуана Мануэля Боселли в концовке матча с «Краснодаром ».

На 85-й минуте при счете 1:1 Боселли убежал к воротам Лунева в контратаке после углового «Динамо ». Боселли вышел один на один, но не смог забить – Лунев отразил его удар.

