  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хуан Карседо: «В «Спартаке» у меня самый сложный вызов, думаю. Когда мы приходили, задача была улучшить результат в таблице – команда играет, верит и выкладывается»
14

Хуан Карседо: «В «Спартаке» у меня самый сложный вызов, думаю. Когда мы приходили, задача была улучшить результат в таблице – команда играет, верит и выкладывается»

Хуан Карседо: в «Спартаке» у меня самый сложный вызов.

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо назвал работу в московском клубе самым сложным вызовом в своей карьере.

В сегодняшнем матче 29-го тура Мир РПЛ красно-белые обыграли «Рубин» со счетом 2:1. Перед заключительным туром команда идет на 4-м месте в таблице, набрав 51 очко.

– Какой результат для вас будет удачным по итогам сезона?

– Когда мы приходили, то задача была улучшить результат в таблице. Команда играет и верит, выкладывается. Болельщики рады, мы постараемся подарить им еще больше радости в последних матчах сезона.

– Нынешний вызов в «Спартаке» для вас самый сложный в тренерской карьере?

– Конечно, в каждом клубе есть вызов и ожидания от болельщиков, руководства. Нужно работать, все упирается в результат. Думаю, что в «Спартаке» самый сложный вызов.

– Поддерживаете ли вы своего коллегу Унаи Эмери?

– Буквально пару дней назад списывались.. Я всегда слежу и счастлив за него, – сказал Карседо.

«Зенит» уже точно чемпион?27075 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoХуан Карлос Карседо
logoСпартак
logoРубин
logoУнаи Эмери
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В Спартаке по другому не бывает. У любого тренера РПЛ проще, чем работа в Спартаке. Крепись, Хуан. Пока все нормально, болельщики тебя уважают, в клубе уже был, кухню знаешь. В след году давай, попробуем, чемпионство?
Ответ Максим Лемаев
В Спартаке по другому не бывает. У любого тренера РПЛ проще, чем работа в Спартаке. Крепись, Хуан. Пока все нормально, болельщики тебя уважают, в клубе уже был, кухню знаешь. В след году давай, попробуем, чемпионство?
Про в Спартаке по другому не бывает 👍👍👍
Ответ Илья КуЗмИч
Про в Спартаке по другому не бывает 👍👍👍
Не зря самый популярный клуб. Чуть не так, жордж ипотека и ко, сразу потопят, как Карьеру, Абаскаля, Ванолли, Станковича и тд. Но, тут, надеюсь, будут всем матч тв восхищаться работой Хуана.
Краснодар в кубке надо выносить, без вариантов...в чемпионате будет тяжело забрать бронзу...
пока все хорошо, но нужно время
Тренер квалифицированный, спокойный, ставит комбинационную игру, но нужно серьезное усиление и продать нескольких игроков, тут на первый план выходит Кахигао, а на него надежды мало.
А куда залезли все Канчельскисы, Гасилины и прочее......?
А Спартак то хорош, черт возьми!!! Один за всех и все за одного!!!
За такой Спартак и не стыдно болеть ,что много невезухи так это с опытом проёдёт
Обамеянга и Курзава в Спартак! 🟥⬜💪
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Лунев о том, что «Зенит» стал лидером после победы «Динамо» над «Краснодаром»: «Все равно, кто берет золото, если это не наша команда»
14 минут назад
Предраг Миятович: «Реал» должен подумать о продаже Мбаппе или Винисиуса. Говорить «пусть оба останутся» – огромная ошибка. В футболе приходится принимать очень сложные решения»
31 минуту назад
Перес о том, что попросил «вон ту девушку» задать вопрос: «Эта фраза считается оскорбительной? Это слишком раздули. Бедняга тянула руку, а ей не давали слова»
45 минут назад
Салах сыграет с «Астон Виллой», сообщил Слот: «Сможет выйти на несколько минут»
55 минут назад
В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS. Организатор шоу – солист Coldplay Крис Мартин
сегодня, 08:47
Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам
сегодня, 08:27
«Реал» объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая
сегодня, 08:17
Этот футболист нанес три знаменитых удара головой в двух финалах ЧМ
сегодня, 08:00Тесты и игры
«Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни («Чемпионат»)
сегодня, 07:50
Васин о критике: «Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали. Пресса начала убивать. Я не работал с журналистами – мое упущение. Других футболистов не трогали»
сегодня, 07:40
Ко всем новостям
Последние новости
Генич о словах Медведева фанатам «Пари НН»: «Подгорело, накипело – понятно, что Шпилевского не воспринимали. Футболиста куда не целуй, всюду слово на букву Ж – всегда тренер виноват»
3 минуты назад
Виллаш-Боаш о Моуринью в «Реале»: «Жозе – важнейший тренер португальского футбола, с самым впечатляющим резюме. Такие специалисты привлекают внимание крупных клубов»
6 минут назад
Игдисамов о Кисляке: «Если его купит «ПСЖ», будет здорово. Возможно, выйдет в финал ЛЧ в следующем сезоне вместе с Сафоновым и выиграет ее»
24 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» против «Аль-Иттихада», «Аль-Таавун» встретится с «Аль-Риядом» в пятницу, «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом» в субботу
27 минут назад
Ровно 18 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА – это было легендарно!
52 минуты назадВидеоСпортс"
Стример Мэддисон о Сафонове перед матчем с 8 сэйвами: «Один из худших вратарей. Полнейшая дыра»
сегодня, 08:19
GTA 6 могут прорекламировать на ЧМ-2026. Бюджет игры – больше 1 млрд долларов
сегодня, 08:18
«Балтика» готова рассмотреть продажу Хиля за 8 млн евро. Клубы РПЛ и Бразилии интересуются форвардом («СЭ»)
сегодня, 07:59
Карло Анчелотти: «Буду рад за Моуринью в случае его возвращения в «Реал». Жозе может проделать фантастическую работу, как всегда делал во всех клубах, в которых тренировал»
сегодня, 05:55
Андрей Лунев: «Уверен, что именно Гусев приведет «Динамо» к трофею. Сильный тренер, хотелось бы продолжить работу с ним»
сегодня, 05:12
Рекомендуем