Хуан Карседо: «В «Спартаке» у меня самый сложный вызов, думаю. Когда мы приходили, задача была улучшить результат в таблице – команда играет, верит и выкладывается»

Хуан Карседо: в «Спартаке» у меня самый сложный вызов.

Главный тренер «Спартака » Хуан Карлос Карседо назвал работу в московском клубе самым сложным вызовом в своей карьере.

В сегодняшнем матче 29-го тура Мир РПЛ красно-белые обыграли «Рубин » со счетом 2:1. Перед заключительным туром команда идет на 4-м месте в таблице, набрав 51 очко.

– Какой результат для вас будет удачным по итогам сезона?

– Когда мы приходили, то задача была улучшить результат в таблице. Команда играет и верит, выкладывается. Болельщики рады, мы постараемся подарить им еще больше радости в последних матчах сезона.

– Нынешний вызов в «Спартаке» для вас самый сложный в тренерской карьере?

– Конечно, в каждом клубе есть вызов и ожидания от болельщиков, руководства. Нужно работать, все упирается в результат. Думаю, что в «Спартаке» самый сложный вызов.

– Поддерживаете ли вы своего коллегу Унаи Эмери?

– Буквально пару дней назад списывались.. Я всегда слежу и счастлив за него, – сказал Карседо.