Ямаль показал футболку «Слава богу, что я не мадридиста» во время парада «Барсы», а также держал флаг Палестины

Ямаль уколол «Реал» во время чемпионского парада «Барселоны».

Вингер Ламин Ямаль принял участие в чемпионском параде «Барселоны».

По ходу празднований 18-летний игрок показал футболку «Барсы» с надписью «Слава богу, что я не мадридиста».

Также во время парада на автобусе команды появился флаг Палестины, который Ямаль держал в руках.

