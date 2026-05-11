  Мялковский из «Локо» о Батракове: «Каждый хотел бы такой популярности и такого же уровня игры. Надеюсь, он перейдет в хороший европейский чемпионат и будет показывать себя»
Мялковский из «Локо» о Батракове: «Каждый хотел бы такой популярности и такого же уровня игры. Надеюсь, он перейдет в хороший европейский чемпионат и будет показывать себя»

Нападающий «Локомотива» Руслан Мялковский поделился мнением о своем одноклубнике Алексее Батракове.

«Каждый футболист хотел бы такой популярности, как у Леши, такого же уровня игры. У каждого своя дорога.

Надеюсь, что у него все получится, он перейдет в хороший европейский чемпионат и будет показывать себя на международной арене, что в России сейчас невозможно.

Конечно, мне тоже хочется играть в Европе, но для этого нужно очень много работать. Думаю, все впереди», – сказал 20-летний Мялковский.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

«Зенит» уже точно чемпион?27075 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Руслан никто вам не мешает прогрессировать в игре !!!
Батраков трудяга и любитель футбола !!!
А вы все как пешеходы 🚶‍♂️
Ему всего лишь 20 лет а играет по лучше многих в нашем чемпионате
Ответ Заур Гарданов
Не у всех молодых как видим горят глаза, кто-то хочет себя проявить, построить карьеру, любит свою работу, вид спорта, и никакие деньги не испортят (даже бабы не сломают), а есть такие как Игнатьев в своё время, но деньги, бабы, выпивка, тусовки - губят таких моментально, и не только в РПЛ так, везде хватает, кому-то например не везёт и портят их травмы, как Ансу Фати, вернусь в РПЛ. Помню как Локо привёз талант из Бразилии, Сельсинью, говорили что потом Локо сможет его продать в топ-лигу за хорошие деньги, в итоге парнишка не вылезал с московских клубов и выпивал столько, что потом бедного еле-еле смогли оторвать от такой жизни и отправить домой на перезагрузку, но к сожалению это не помогло, в Бразилии вообще пропал, сейчас он возрастной уже для футбола и по-прежнему пылит, узнал что он играет в ЛФЛ Бразилии и похож на Марсело (тот что в Реале был). Ну а если заглянуть в академию Локо, то много талантов и слава богу хотят играть, Батраков, Карпукас, а есть в академии по блату футболисты например, такие как Иосифов, будь он талантом, каждый из нас знал бы про него и играл бы в топ-лиге)а в итоге играет в деревенском чемпионате, где на трибунах коровы, козы сидят, и награда лучшим игрокам - молоко, отборные яйца и зарплата коробка с консервами
Посмотрел статистику Мялковского и ужаснулся
Ответ barsenal93
Топ нападающий с 1 голом
Ответ barsenal93
Парнишке всего 20 лет, впервые в другой стране, в другом чемпионате, тренер сперва должен постепенно наигрывать, хоть сколько-то выдавать времени и смотреть на что способен, пока что не проявляет себя по тем отрезкам времени что получает, и такова печальная статистика, если тренер даст шанс и будет побольше уже давать времени в новом сезоне и там уже кто его знает проявит себя или нет, но если проявит себя, то для команды только на руку это, а если вновь ничего такого, то аренда. У молодых должны глаза гореть, как у Батракова, они когда получают шанс свой такие как Батраков, то обязательно заявят о себе, этот пока молчит.
Мялковского в аренду проблема у клуба будет кому нибудь сплавить в межсезонье. Совсем никакой.....
Ответ Wagonwils
Да у нас практически всю лавку можно разгонять: Сарвели, Салтыков, Мялковский (хотя в него еще есть вера) и тд. Но кого брать на их место? Кто из основы наверняка еще уйлет летом (Батраков, Воробьев, Карпукас, Пиняев, Монтес).
Уровень Батракова? Надо смотреть на уровень европейских молодых игроков а не наших
