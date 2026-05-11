Мялковский из «Локо» о Батракове: «Каждый хотел бы такой популярности и такого же уровня игры. Надеюсь, он перейдет в хороший европейский чемпионат и будет показывать себя»

Мялковский о Батракове: надеюсь, он перейдет в хорошую европейскую лигу.

Нападающий «Локомотива » Руслан Мялковский поделился мнением о своем одноклубнике Алексее Батракове .

«Каждый футболист хотел бы такой популярности, как у Леши, такого же уровня игры. У каждого своя дорога.

Надеюсь, что у него все получится, он перейдет в хороший европейский чемпионат и будет показывать себя на международной арене, что в России сейчас невозможно.

Конечно, мне тоже хочется играть в Европе, но для этого нужно очень много работать. Думаю, все впереди», – сказал 20-летний Мялковский.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.