Мялковский из «Локо» о Батракове: «Каждый хотел бы такой популярности и такого же уровня игры. Надеюсь, он перейдет в хороший европейский чемпионат и будет показывать себя»
Нападающий «Локомотива» Руслан Мялковский поделился мнением о своем одноклубнике Алексее Батракове.
«Каждый футболист хотел бы такой популярности, как у Леши, такого же уровня игры. У каждого своя дорога.
Надеюсь, что у него все получится, он перейдет в хороший европейский чемпионат и будет показывать себя на международной арене, что в России сейчас невозможно.
Конечно, мне тоже хочется играть в Европе, но для этого нужно очень много работать. Думаю, все впереди», – сказал 20-летний Мялковский.
Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
Батраков трудяга и любитель футбола !!!
А вы все как пешеходы 🚶♂️
Ему всего лишь 20 лет а играет по лучше многих в нашем чемпионате