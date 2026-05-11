Алаев о «Спартаке»: «Игры приятно смотреть, видна работа тренера. Шансы на бронзу есть, хотя в Махачкале будет тяжело»
Президент Мир РПЛ Александр Алаев заявил, что ему нравится игра «Спартака» под руководством Хуана Карлоса Карседо.
В понедельник «Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 2:1 в домашнем матче 29‑го тура.
– Как вам «Спартак»?
– Производит приятное впечатление. Видна работа тренера, мне приятно смотреть игры «Спартака». При этом и «Рубин» выглядит неплохо, но «Спартак» был поагрессивнее, помобильнее. Красно‑белые заслуженно победили.
– Способен ли «Спартак» оказаться в тройке по итогам сезона?
– Конечно. Конкурент [«Локомотив»] будет играть с ЦСКА. Армейцы хотят доказать болельщикам, закончить сезон на приятной ноте, поэтому жду настоящее дерби с «Локомотивом». У «Спартака» есть шансы на бронзу, хотя в Махачкале будет тяжело. «Динамо» тоже надо набирать очки, чтобы не зависеть от «Пари НН», – сказал Алаев.
немотивированные кони будут решать, кому достанется бронза - Локо или Спартаку. ггы, угадайте с нуля раз, кого они выберут?
да и Локо тоже не статист, даже если ЦСКА захочет побороться и победить, не факт, что выиграют - Локо может их обыграть, и даже с большими шансами
поэтому в чемпионате у нас уже 4 место на 99%, а вот за Кубок, надеюсь, будет битва, в которой за победу Спартак отдаст все силы
Махачкала поможет🫶
Помогите люди добрые😊окажите гостеприимство....нам нужнее💐❤️🤍💫