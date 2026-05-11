  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Алаев о «Спартаке»: «Игры приятно смотреть, видна работа тренера. Шансы на бронзу есть, хотя в Махачкале будет тяжело»
10

Алаев о «Спартаке»: «Игры приятно смотреть, видна работа тренера. Шансы на бронзу есть, хотя в Махачкале будет тяжело»

Глава РПЛ Алаев: игры «Спартака» приятно смотреть.

Президент Мир РПЛ Александр Алаев заявил, что ему нравится игра «Спартака» под руководством Хуана Карлоса Карседо.

В понедельник «Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 2:1 в домашнем матче 29‑го тура.

– Как вам «Спартак»?

– Производит приятное впечатление. Видна работа тренера, мне приятно смотреть игры «Спартака». При этом и «Рубин» выглядит неплохо, но «Спартак» был поагрессивнее, помобильнее. Красно‑белые заслуженно победили.

– Способен ли «Спартак» оказаться в тройке по итогам сезона?

– Конечно. Конкурент [«Локомотив»] будет играть с ЦСКА. Армейцы хотят доказать болельщикам, закончить сезон на приятной ноте, поэтому жду настоящее дерби с «Локомотивом». У «Спартака» есть шансы на бронзу, хотя в Махачкале будет тяжело. «Динамо» тоже надо набирать очки, чтобы не зависеть от «Пари НН», – сказал Алаев.

«Зенит» уже точно чемпион?27045 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Алаев
logoЦСКА
logoХуан Карлос Карседо
logoПари НН
logoРубин
logoОрганизация РПЛ
logoДинамо Махачкала
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Шансцы - примерно так Лукашенко мог бы назвать Войцеха Щенсного. Не проходит и дня, чтобы Спортс не налажал в редактуре
Алаев в следующее воскресенье будет вешать чемпионские медали в Ростове. Представляю какое у него будет лицо)
Шансцы- это на каком?
Ответ Cap Obvious
Шансцы- это на каком?
Шансц - он не получка не авансц
Ответ Cap Obvious
Шансцы- это на каком?
Это от Хачатурянца осталось )
Как ни странно, желаю коняшкам победы, давайте, пацаны. Ну, а Спартаку, само собой, победы в Дагестане)
к сожалению, бронза была потеряна в Самаре...
немотивированные кони будут решать, кому достанется бронза - Локо или Спартаку. ггы, угадайте с нуля раз, кого они выберут?
да и Локо тоже не статист, даже если ЦСКА захочет побороться и победить, не факт, что выиграют - Локо может их обыграть, и даже с большими шансами

поэтому в чемпионате у нас уже 4 место на 99%, а вот за Кубок, надеюсь, будет битва, в которой за победу Спартак отдаст все силы
Ответ Lunatic Insane
к сожалению, бронза была потеряна в Самаре... немотивированные кони будут решать, кому достанется бронза - Локо или Спартаку. ггы, угадайте с нуля раз, кого они выберут? да и Локо тоже не статист, даже если ЦСКА захочет побороться и победить, не факт, что выиграют - Локо может их обыграть, и даже с большими шансами поэтому в чемпионате у нас уже 4 место на 99%, а вот за Кубок, надеюсь, будет битва, в которой за победу Спартак отдаст все силы
Слишком много очков было разбазарено по осени, Локо набрал очков с запасом в тоже время, что хватит для бронзы даже с учётом их слабой игры сейчас. У Спартака в приоритете должен быть кубок, вполне реально выиграть у Краснодара, который эмоционально будет выхлощен после потери чемпионства, достаточно болезненные удар по команде, которая была на первом месте весь чемпионат. А 3 или 4 место уже не так важно.
увы мало вариться что локо хотябы не зацепит одно очко, что гарантирует им 3 место, а Спартак свои матч проиграл в Самаре, и теперь не всё зависит от Спартака
Вар не сможет
Махачкала поможет🫶
Помогите люди добрые😊окажите гостеприимство....нам нужнее💐❤️🤍💫
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Предраг Миятович: «Реал» должен подумать о продаже Мбаппе или Винисиуса. Говорить «пусть оба останутся» – огромная ошибка. В футболе приходится принимать очень сложные решения»
21 минуту назад
Перес о том, что попросил «вон ту девушку» задать вопрос: «Эта фраза считается оскорбительной? Это слишком раздули. Бедняга тянула руку, а ей не давали слова»
35 минут назад
Салах сыграет с «Астон Виллой», сообщил Слот: «Сможет выйти на несколько минут»
45 минут назад
В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS. Организатор шоу – солист Coldplay Крис Мартин
59 минут назад
Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам
сегодня, 08:27
«Реал» объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая
сегодня, 08:17
Этот футболист нанес три знаменитых удара головой в двух финалах ЧМ
сегодня, 08:00Тесты и игры
«Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни («Чемпионат»)
сегодня, 07:50
Васин о критике: «Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали. Пресса начала убивать. Я не работал с журналистами – мое упущение. Других футболистов не трогали»
сегодня, 07:40
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме написал Пересу: «Под вашим руководством «Мадрид» укрепил позицию самого уважаемого спортивного клуба в мире»
сегодня, 07:02
Ко всем новостям
Последние новости
Лунев о том, что «Зенит» вышел на первое место после победы «Динамо» над «Краснодаром»: «Все равно, кто берет золото, если это не наша команда»
4 минуты назад
Игдисамов о Кисляке: «Если его купит «ПСЖ», будет здорово. Возможно, выйдет в финал ЛЧ в следующем сезоне вместе с Сафоновым и выиграет ее»
14 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» против «Аль-Иттихада», «Аль-Таавун» встретится с «Аль-Риядом» в пятницу, «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом» в субботу
17 минут назад
Ровно 18 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА – это было легендарно!
42 минуты назадВидеоСпортс"
Стример Мэддисон о Сафонове перед матчем с 8 сэйвами: «Один из худших вратарей. Полнейшая дыра»
сегодня, 08:19
Игру GTA 6 будут рекламировать на чемпионате мира по футболу (The Touchline)
сегодня, 08:18
«Балтика» готова рассмотреть продажу Хиля за 8 млн евро. Клубы РПЛ и Бразилии интересуются форвардом («СЭ»)
сегодня, 07:59
Карло Анчелотти: «Буду рад за Моуринью в случае его возвращения в «Реал». Жозе может проделать фантастическую работу, как всегда делал во всех клубах, в которых тренировал»
сегодня, 05:55
Андрей Лунев: «Уверен, что именно Гусев приведет «Динамо» к трофею. Сильный тренер, хотелось бы продолжить работу с ним»
сегодня, 05:12
«Реал» – «Реал Овьедо». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 04:25
Рекомендуем