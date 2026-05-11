Алаев о «Спартаке»: «Игры приятно смотреть, видна работа тренера. Шансы на бронзу есть, хотя в Махачкале будет тяжело»

Глава РПЛ Алаев: игры «Спартака» приятно смотреть.

Президент Мир РПЛ Александр Алаев заявил, что ему нравится игра «Спартака» под руководством Хуана Карлоса Карседо .

В понедельник «Спартак» обыграл «Рубин » со счетом 2:1 в домашнем матче 29‑го тура.

– Как вам «Спартак»?

– Производит приятное впечатление. Видна работа тренера, мне приятно смотреть игры «Спартака». При этом и «Рубин» выглядит неплохо, но «Спартак» был поагрессивнее, помобильнее. Красно‑белые заслуженно победили.

– Способен ли «Спартак» оказаться в тройке по итогам сезона?

– Конечно. Конкурент [«Локомотив»] будет играть с ЦСКА . Армейцы хотят доказать болельщикам, закончить сезон на приятной ноте, поэтому жду настоящее дерби с «Локомотивом». У «Спартака» есть шансы на бронзу, хотя в Махачкале будет тяжело. «Динамо» тоже надо набирать очки, чтобы не зависеть от «Пари НН», – сказал Алаев.