Мали хочет провести ответный матч со сборной России: «Рассмотрим вариант сыграть снова, но уже в Африке. Первая игра выдалась очень хорошей»
Президент Федерации футбола Мали Махазу Баба Сиссе сообщил о готовности национальной команды провести ответный товарищеский матч со сборной России.
31 марта россияне сыграли вничью со сборной Мали в BetBoom товарищеском матче в Санкт-Петербурге (0:0).
«Мы бы хотели провести ответный матч с Россией, это возможно сделать до конца года. Первая игра выдалась очень хорошей, поэтому будем рассматривать вариант сыграть снова, но уже в Африке.
Наша сборная готова к этому матчу, и все зависит от предложения от России и ее планов по соперникам на ближайшие паузы. Это было бы хорошей идеей», – сказал Сиссе.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sport24
