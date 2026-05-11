Мали хочет провести ответный матч со сборной России: «Рассмотрим вариант сыграть снова, но уже в Африке. Первая игра выдалась очень хорошей»

Мали хочет провести ответный матч со сборной России.

Президент Федерации футбола Мали Махазу Баба Сиссе сообщил о готовности национальной команды провести ответный товарищеский матч со сборной России.

31 марта россияне сыграли вничью со сборной Мали в BetBoom товарищеском матче в Санкт-Петербурге (0:0).

«Мы бы хотели провести ответный матч с Россией, это возможно сделать до конца года. Первая игра выдалась очень хорошей, поэтому будем рассматривать вариант сыграть снова, но уже в Африке.

Наша сборная готова к этому матчу, и все зависит от предложения от России и ее планов по соперникам на ближайшие паузы. Это было бы хорошей идеей», – сказал Сиссе.