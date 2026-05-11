АПЛ не разрешит ВАР вмешиваться в ситуации со вторыми желтыми и угловыми. Клубы и судьи опасаются, что это затянет матчи и увеличит давление на арбитров (The Guardian)
АПЛ, скорее всего, отклонит предложение о расширении полномочий ВАР на фоне переговоров с Ассоциацией арбитров (PGMO), пишет The Guardian.
В феврале Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил расширение полномочий ВАР: теперь видеоассистенты судей смогут вмешиваться со вторыми желтыми карточками и назначением угловых. Однако IFAB сделало изменение необязательным для лиг: чемпионаты должны сами решать, хотят ли использовать ВАР таким образом.
PGMO рекомендовала АПЛ воздержаться от расширения использования ВАР. Ассоциация опасается, что использование ВАР по новым правилам может значительно увеличить продолжительность матчей, что может усилить давление на арбитров и повлиять на отношения с вещателями. Клубы же учитывают, что новые правила могут сбивать темп матчей и затягивать их.
Окончательное решение будет принято клубами АПЛ на ежегодном общем собрании в июне.
Не хотите сбивать темп — пускай к монитору бегает резервный, дайте ему больше полномочий. А пропускать из виду очевидные фолы на угловых и красные карточки — это чистой воды вредительство и нечестная игра.
Это же бред, что игрок может избежать второй жёлтой, т.к. судье в голову взбрела мысль не ломать матч...
С угловыми ок, но по остальным вопросам? Не согласен, если будет решать судья-мыло, то он на решает так, что к нему будут ещё больше вопросов и давления, и не только к нему.