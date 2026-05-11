  • АПЛ не разрешит ВАР вмешиваться в ситуации со вторыми желтыми и угловыми. Клубы и судьи опасаются, что это затянет матчи и увеличит давление на арбитров (The Guardian)
АПЛ не разрешит ВАР вмешиваться в ситуации со вторыми желтыми и угловыми. Клубы и судьи опасаются, что это затянет матчи и увеличит давление на арбитров (The Guardian)

В АПЛ не будут расширять полномочия ВАР.

АПЛ, скорее всего, отклонит предложение о расширении полномочий ВАР на фоне переговоров с Ассоциацией арбитров (PGMO), пишет The Guardian.

В феврале Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил расширение полномочий ВАР: теперь видеоассистенты судей смогут вмешиваться со вторыми желтыми карточками и назначением угловых. Однако IFAB сделало изменение необязательным для лиг: чемпионаты должны сами решать, хотят ли использовать ВАР таким образом.

PGMO рекомендовала АПЛ воздержаться от расширения использования ВАР. Ассоциация опасается, что использование ВАР по новым правилам может значительно увеличить продолжительность матчей, что может усилить давление на арбитров и повлиять на отношения с вещателями. Клубы же учитывают, что новые правила могут сбивать темп матчей и затягивать их.

Окончательное решение будет принято клубами АПЛ на ежегодном общем собрании в июне.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Guardian
Молодцы, еще сильнее размывайте правила, чтобы выглядеть ещё большими кретинами, например как вчера
Комментарий скрыт
очередной анонир подорван, гуляй, шут гороховый
Как же тянут Арсенал с его борцовскими приемами на угловых

Не хотите сбивать темп — пускай к монитору бегает резервный, дайте ему больше полномочий. А пропускать из виду очевидные фолы на угловых и красные карточки — это чистой воды вредительство и нечестная игра.
это про назначать угловой или нет они решали
Тсссс, тише... Пущай плюсуют🤣
Поэтому нужно 2 запроса от тренеров.
Это же бред, что игрок может избежать второй жёлтой, т.к. судье в голову взбрела мысль не ломать матч...
Сейчас то всего 5 минут высматривают очевидный фол на вратаре
Конечно не разрешит) Это же статья дохода)

Что интересно , в велоспорте судьи, федерации, судьи тоже противятся читерам. Ведь если начать ловить нарушителей - уйдут спонсоры.

А кто главные спонсоры в велоспорте? Правильно - шейхи)

VAR - VIEW ARABS REDEEMED
Отличная логика: норм давать игроку красную вместо первой жёлтой после просмотра ВАР, но не норм отменять или назначать вторую жёлтую, перетекающую в красную. Интересно какой клуб будет первым возмущаться, когда окажется в такой ситуации.
что с ВАР что без ВАР судейкки в АПЛ днища
Есть нюанс - семьи их любят)
Кормильцы, добытчики...
Ничего, окончание в палате допишешь
С угловыми ок, но по остальным вопросам? Не согласен, если будет решать судья-мыло, то он на решает так, что к нему будут ещё больше вопросов и давления, и не только к нему.
Как же они пытаются убрать Вар
