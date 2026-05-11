Мареска о работе в «Ман Сити»: «Я чувствую себя готовым к следующему этапу. Это важно, помимо клубов. Посмотрим, что будет»

Мареска о работе в «Сити»: посмотрим, важнее всего быть готовым.

Бывший тренер «Челси » Энцо Мареска высказался о возможном назначении в «Манчестер Сити ».

Как сообщалось несколько месяцев назад, «горожане» видят в Мареске идеального кандидата на должность главного тренера, когда уйдет Пеп Гвардиола.

«Я чувствую себя готовым к следующему этапу, это самое важное.

Работа в «Манчестер Сити»? Что имеет значение помимо клубов, так это быть готовым.

До конца сезона еще несколько недель, а потом посмотрим, что будет», – сказал Мареска.