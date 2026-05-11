Мареска о работе в «Ман Сити»: «Я чувствую себя готовым к следующему этапу. Это важно, помимо клубов. Посмотрим, что будет»

Бывший тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о возможном назначении в «Манчестер Сити».

Как сообщалось несколько месяцев назад, «горожане» видят в Мареске идеального кандидата на должность главного тренера, когда уйдет Пеп Гвардиола.

«Я чувствую себя готовым к следующему этапу, это самое важное.

Работа в «Манчестер Сити»? Что имеет значение помимо клубов, так это быть готовым.

До конца сезона еще несколько недель, а потом посмотрим, что будет», – сказал Мареска.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
За ранее зная о переходе смылся с Челси?))
Мареска о работе в «Ман Сити»: «Я чувствую себя готовым к следующему этапу. Уже понаоткрывал счетов в банках, арендовал абонентские ящики. Офшоры вот открыл. »
