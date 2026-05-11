Тюкавин забил 8-й гол в сезоне РПЛ – «Краснодару»

Тюкавин забил 8-й гол в сезоне РПЛ.

Нападающий «Динамо » Константин Тюкавин забил «Краснодару » в матче 29-го тура Мир РПЛ (1:1, второй тайм).

23-летний футболист сравнял счет на 49-й минуте встречи. Автором голевой передачи стал Хуан Касерес.

В нынешнем сезоне на счету Тюкавина 11 голов и 6 ассистов в 30 матчах во всех турнирах. Восемь мячей форвард забил в РПЛ, еще три – в FONBET Кубке России.

