Тюкавин забил 8-й гол в сезоне РПЛ – «Краснодару»
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин забил «Краснодару» в матче 29-го тура Мир РПЛ (1:1, второй тайм).
23-летний футболист сравнял счет на 49-й минуте встречи. Автором голевой передачи стал Хуан Касерес.
В нынешнем сезоне на счету Тюкавина 11 голов и 6 ассистов в 30 матчах во всех турнирах. Восемь мячей форвард забил в РПЛ, еще три – в FONBET Кубке России.
Подробную статистику игрока сборной России можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс''
