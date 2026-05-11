Безруков о рассечении в матче со «Спартаком»: «Глаз на месте – я фанат Джека Воробья. Наложили три шва, ничего серьезного»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков в шутливой форме прокомментировал рассечение, полученное в матче со «Спартаком» в 29-м туре Мир РПЛ (1:2).

Безруков получил травму во втором тайме в верховой борьбе за мяч с полузащитником «Спартака» Игорем Дмитриевым. Безрукову наложили швы на бровь, на 79-й минуте вместо него на поле вышел Жак Сиве.

После матча хавбек «Рубина» вышел к журналистам с повязкой на голове.
 
«Мне наложили три шва. Все нормально, глаз на месте. Я фанат Джека Воробья (смеется).

Ничего серьезного. Такое бывает. Футбол – такой вид спорта. Не понял, когда был удар с локтя», – сказал Безруков.

«Зенит» уже точно чемпион?
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
Безруков красава! Лучший в интервью по горячим следам)
Ответ Yaroslav Andreevich
Хорошо ответил,по- мужски 💪
