Безруков о рассечении в матче со «Спартаком»: «Глаз на месте – я фанат Джека Воробья. Наложили три шва, ничего серьезного»

Безруков о рассечении в матче со «Спартаком»: я фанат Джека Воробья.

Полузащитник «Рубина » Руслан Безруков в шутливой форме прокомментировал рассечение, полученное в матче со «Спартаком » в 29-м туре Мир РПЛ (1:2).

Безруков получил травму во втором тайме в верховой борьбе за мяч с полузащитником «Спартака» Игорем Дмитриевым . Безрукову наложили швы на бровь, на 79-й минуте вместо него на поле вышел Жак Сиве.

После матча хавбек «Рубина» вышел к журналистам с повязкой на голове.



«Мне наложили три шва. Все нормально, глаз на месте. Я фанат Джека Воробья (смеется).

Ничего серьезного. Такое бывает. Футбол – такой вид спорта. Не понял, когда был удар с локтя», – сказал Безруков.