«Динамо» впервые в сезоне забило «Краснодару» – в шестом матче

«Краснодар» впервые в сезоне пропустил от «Динамо».

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин забил «Краснодару» в начале второго тайма матча Мир РПЛ.

Это первый гол «Динамо» команде Мурада Мусаева в этом сезоне.

Клубы проводят шестой матч в этом сезоне во всех турнирах. Во всех пяти предыдущих «Краснодар» не пропустил: ни в 3-м туре РПЛ (1:0), ни в четырех матчах Fonbet Кубка России (4:0, 0:0, 0:0, 0:0).