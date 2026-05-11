16

«Динамо» впервые в сезоне забило «Краснодару» – в шестом матче

«Краснодар» впервые в сезоне пропустил от «Динамо».

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин забил «Краснодару» в начале второго тайма матча Мир РПЛ.

Это первый гол «Динамо» команде Мурада Мусаева в этом сезоне.

Клубы проводят шестой матч в этом сезоне во всех турнирах. Во всех пяти предыдущих «Краснодар» не пропустил: ни в 3-м туре РПЛ (1:0), ни в четырех матчах Fonbet Кубка России (4:0, 0:0, 0:0, 0:0).

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
Должно же быть какое-то самоуважение, не забивать столько матчей, как какой-то аутсайдер
Поздравляю Зенит с чемпионством
Спасибо спасибо спасибо дорогое Динамо….ps.и за Мигеля Данни тоже спасибо…
Неужели Динамо отомстит спустя два года в пользу зенита
Ответ Денис Кёнигсберг
Нет конечно, щас в штанишках своих коротких запутаются и пропустят
Ответ Алексей Филиппов
Ахаха, юбилейный комент настрочил, а сам сидит пальчики за Динамо держит
Замена у Динамо на 58 минуте, при равной игре двух основных ведущих игроков атаки Артура и Бителло это что? На сонного Миранчука и безбашенного, суетливого Бабаева? Простите, но со стороны это смотрится, как заказуха!
Ответ hartum
Что теперь скажете?
Если бы не лицо был бы автогол!))
Жду комментариев: Лунев и Сергеев получили транши от Зенита и " будьтевыФсепрокляты !!!" ))))
Материалы по теме
«Краснодар» проиграл «Динамо» в гостях – 1:2! Сергеев забил на 93-й, у Тюкавина и Косты голы, у Сперцяна 16-й ассист
11 мая, 19:03
У Сперцяна 16 ассистов в сезоне РПЛ – он повторил рекорд лиги. До Эдуарда это удавалось лишь Лоськову, Халку и Глушенкову
11 мая, 17:48
