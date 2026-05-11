«Динамо» впервые в сезоне забило «Краснодару» – в шестом матче
«Краснодар» впервые в сезоне пропустил от «Динамо».
Форвард «Динамо» Константин Тюкавин забил «Краснодару» в начале второго тайма матча Мир РПЛ.
Это первый гол «Динамо» команде Мурада Мусаева в этом сезоне.
Клубы проводят шестой матч в этом сезоне во всех турнирах. Во всех пяти предыдущих «Краснодар» не пропустил: ни в 3-м туре РПЛ (1:0), ни в четырех матчах Fonbet Кубка России (4:0, 0:0, 0:0, 0:0).
«Зенит» уже точно чемпион?
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
Должно же быть какое-то самоуважение, не забивать столько матчей, как какой-то аутсайдер
Поздравляю.
Поздравляю Зенит с чемпионством
Спасибо спасибо спасибо дорогое Динамо….ps.и за Мигеля Данни тоже спасибо…
Неужели Динамо отомстит спустя два года в пользу зенита
Нет конечно, щас в штанишках своих коротких запутаются и пропустят
Ахаха, юбилейный комент настрочил, а сам сидит пальчики за Динамо держит
Замена у Динамо на 58 минуте, при равной игре двух основных ведущих игроков атаки Артура и Бителло это что? На сонного Миранчука и безбашенного, суетливого Бабаева? Простите, но со стороны это смотрится, как заказуха!
Что теперь скажете?
Если бы не лицо был бы автогол!))
Жду комментариев: Лунев и Сергеев получили транши от Зенита и " будьтевыФсепрокляты !!!" ))))
