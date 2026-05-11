  78-летний Адвокат возвращается в сборную Кюрасао и будет работать на ЧМ-2026. Состояние его дочери улучшилось, игроки и спонсоры попросили тренера вернуться
78-летний Адвокат возвращается в сборную Кюрасао и будет работать на ЧМ-2026. Состояние его дочери улучшилось, игроки и спонсоры попросили тренера вернуться

Дик Адвокат возвращается в сборную Кюрасао.

78-летний тренер Дик Адвокат будет работать со сборной Кюрасао на ЧМ-2026.

В феврале Адвокат покинул сборную из-за проблем со здоровьем у его дочери.

De Telegraaf и другие нидерландские СМИ сообщают, что Адвокат вернется на свой пост. Состояние его дочери улучшилось, из-за чего игроки и спонсоры попросили тренера вернуться. Спонсоры сборной возьмут на себя все финансовые обязательства перед Адвокатом.

Фред Руттен, возглавивший Кюрасао после Адвоката, не станет мешать возвращению тренера.

Ожидается, что официально о возвращении Адвоката объявят во вторник.

Адвокат, ранее тренировавший «Зенит» и сборную России, возглавлял команду Кюрасао с января 2024 года. Под его руководством команда вышла на ЧМ-2026. На групповом этапе турнира она встретится со сборными Германии, Эквадора и Кот-д’Ивуара. 

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: De Telegraaf
Отличные новости:) Удачи маленькому генералу:)
Прекрасно,закольцует историю!
Видел его в 94 в США мой первый чм ,увижу сейчас.
Славной охоты и здоровья дочери!
Легенда!

Удачи ему "тряхнуть стариной", думаю выступит на достойном уровне!
Бесконечно можно смотреть на три вещи:как горит огонь, как течёт вода и на то, как Дик возобновляет карьеру)
Ура! Я очень рад. Ностальгия! Ещё один повод смотреть матчи Кюрасао
Это будет идеальное завершение карьеры тренера, и неважно как они сыграют
От Кюрасао никто не ждет ничего, пассажиры случайные, ну так для Адвоката по сути прекрасное завершение карьеры, поехать на ЧМ в вроли главного тренера, а если очко где зацепят, вообще прекрасно будет.
Посмотрел сейчас группу и состав Кюрасао. Думаю что 3-4 очка они могут забрать
Пусть выйдут из группы!
Отлично, что так все обернулось. Дик заслужил.
Будем честны, что такой исход очень многие ожидали)
По крайней мере то что он вернется к работе уж точно
Кто ожидал? Пример Луческу как раз говорит о том, что в таком возрасте нужно уже тормозить и не рисковать, работа-то нервная.
Да очень многие писали что вернется к работе. Далеко не первый раз Дик заканчивал же.
Я не спорю с примером. Но знаете, нервная она когда ты тренируешь хотя бы Австралию. А тут нет такой нервозности, наверно.
Ну и камон, кто-кто, а уж Адвокат точно не отказался бы вернуться в эту команду когда в семье все стало лучше! Это его команда, это он вывел их на ЧМ!
