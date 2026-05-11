78-летний Адвокат возвращается в сборную Кюрасао и будет работать на ЧМ-2026. Состояние его дочери улучшилось, игроки и спонсоры попросили тренера вернуться
В феврале Адвокат покинул сборную из-за проблем со здоровьем у его дочери.
De Telegraaf и другие нидерландские СМИ сообщают, что Адвокат вернется на свой пост. Состояние его дочери улучшилось, из-за чего игроки и спонсоры попросили тренера вернуться. Спонсоры сборной возьмут на себя все финансовые обязательства перед Адвокатом.
Фред Руттен, возглавивший Кюрасао после Адвоката, не станет мешать возвращению тренера.
Ожидается, что официально о возвращении Адвоката объявят во вторник.
Адвокат, ранее тренировавший «Зенит» и сборную России, возглавлял команду Кюрасао с января 2024 года. Под его руководством команда вышла на ЧМ-2026. На групповом этапе турнира она встретится со сборными Германии, Эквадора и Кот-д’Ивуара.
Видел его в 94 в США мой первый чм ,увижу сейчас.
Славной охоты и здоровья дочери!
Удачи ему "тряхнуть стариной", думаю выступит на достойном уровне!
По крайней мере то что он вернется к работе уж точно
Я не спорю с примером. Но знаете, нервная она когда ты тренируешь хотя бы Австралию. А тут нет такой нервозности, наверно.
Ну и камон, кто-кто, а уж Адвокат точно не отказался бы вернуться в эту команду когда в семье все стало лучше! Это его команда, это он вывел их на ЧМ!