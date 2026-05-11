78-летний Адвокат возвращается в сборную Кюрасао и будет работать на ЧМ-2026. Состояние его дочери улучшилось, игроки и спонсоры попросили тренера вернуться

78-летний тренер Дик Адвокат будет работать со сборной Кюрасао на ЧМ-2026.

В феврале Адвокат покинул сборную из-за проблем со здоровьем у его дочери.

De Telegraaf и другие нидерландские СМИ сообщают, что Адвокат вернется на свой пост. Состояние его дочери улучшилось, из-за чего игроки и спонсоры попросили тренера вернуться. Спонсоры сборной возьмут на себя все финансовые обязательства перед Адвокатом.

Фред Руттен, возглавивший Кюрасао после Адвоката, не станет мешать возвращению тренера.

Ожидается, что официально о возвращении Адвоката объявят во вторник.

Адвокат, ранее тренировавший «Зенит» и сборную России, возглавлял команду Кюрасао с января 2024 года. Под его руководством команда вышла на ЧМ-2026 . На групповом этапе турнира она встретится со сборными Германии, Эквадора и Кот-д’Ивуара.