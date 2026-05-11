Лаутаро о финале Кубка с «Лацио»: «Интер» постарается завоевать 2-й трофей. Можем завершить сезон так, как мы всегда мечтали»
Лаутаро о финале Кубка: «Интер» постарается взять 2-й трофей, будет сезон мечты.
Капитан «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о предстоящем финале Кубка Италии.
Миланцы в среду сыграют с «Лацио» в финальном матче турнира. Ранее «нерадзурри» досрочно завоевали скудетто.
«Это значило бы очень много. Мы слишком долго этого ждали. Это способ завершить сезон так, как мы всегда мечтали. У нас были проблемы, но мы их преодолели.
Сегодня у нас в руках трофей, и мы постараемся завоевать второй в сложном матче и привезти его домой», – цитирует TMW интервью Лаутаро для Sky Sport.
«Зенит» уже точно чемпион?26780 голосов
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Football Italia
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ждем Кубок Италии он будет кстати юбилейным, 10.
Удачи великолепный Интер!
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем