Лаутаро о финале Кубка с «Лацио»: «Интер» постарается завоевать 2-й трофей. Можем завершить сезон так, как мы всегда мечтали»

Лаутаро о финале Кубка: «Интер» постарается взять 2-й трофей, будет сезон мечты.

Капитан «Интера » Лаутаро Мартинес высказался о предстоящем финале Кубка Италии.

Миланцы в среду сыграют с «Лацио » в финальном матче турнира. Ранее «нерадзурри» досрочно завоевали скудетто.

«Это значило бы очень много. Мы слишком долго этого ждали. Это способ завершить сезон так, как мы всегда мечтали. У нас были проблемы, но мы их преодолели.

Сегодня у нас в руках трофей, и мы постараемся завоевать второй в сложном матче и привезти его домой», – цитирует TMW интервью Лаутаро для Sky Sport.