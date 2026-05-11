  Лаутаро о финале Кубка с «Лацио»: «Интер» постарается завоевать 2-й трофей. Можем завершить сезон так, как мы всегда мечтали»
Лаутаро о финале Кубка с «Лацио»: «Интер» постарается завоевать 2-й трофей. Можем завершить сезон так, как мы всегда мечтали»

Капитан «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о предстоящем финале Кубка Италии.

Миланцы в среду сыграют с «Лацио» в финальном матче турнира. Ранее «нерадзурри» досрочно завоевали скудетто.

«Это значило бы очень много. Мы слишком долго этого ждали. Это способ завершить сезон так, как мы всегда мечтали. У нас были проблемы, но мы их преодолели.

Сегодня у нас в руках трофей, и мы постараемся завоевать второй в сложном матче и привезти его домой», – цитирует TMW интервью Лаутаро для Sky Sport.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Football Italia
Ждем Кубок Италии он будет кстати юбилейным, 10.
Удачи великолепный Интер!
