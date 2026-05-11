25

Алаев о том, где будет чемпионский кубок в 30-м туре: «У чемпиона. Фокус-покус, и кубок окажется там, где надо»

Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос, где будет чемпионский кубок в 30-м туре.

– Где будет кубок РПЛ?

– У чемпиона. Кубок получит чемпион. Задам интригу, чтобы получился фокус-покус и кубок оказался там, где надо, – сказал Алаев.

В 30-м туре «Краснодар» примет «Оренбург», «Зенит» сыграет на выезде против «Ростова». Матчи начнутся в одно время 17 мая – в 18:00 по московскому времени.

«Зенит» уже точно чемпион?21952 голоса
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
Так там близко, Ростов-Краснодар)
Станица Павловская, примерно посередине
Близко то близко, но всё же 270 км.
Просто есть два экземпляра кубка)
Фокус-Покус - это племянник Дядюшки Фокуса-Мокуса и друг поросёнка Фунтика.
Потому что, потому что...
Всех хитрей Алая рожа...
Фокус покус это победа Динамо
Фокус-покус в том, чтобы не дать Краснодару упустить чемпионство?)
Сказал же, там где надо, там и будет, все решено
Его слова могут не так понять, как будто победителя уже в кабинете определили
Алаев прям мистер Гудини🙀🙀🙀
Ну и правильно сделали
Никакой интриги. Сделали два экземпляра, один - в Краснодар, второй - в Ростов! Только гравировку нанести и всё. )
Думаю, Кубок всё-таки изготовлен в единственном экземпляре, будет находиться где-то посередине между Ростовом и Краснодаром, потом на вертолёте быстро довезут. И было бы эффектно сбросить его прямо на стадион с парашютистом.
точно также подумал. где нибудь в Кущёвской станице. 130 км до Ростова и Краснодара. за полчаса можно на вертолёте долететь.
