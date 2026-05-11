Алаев о том, где будет чемпионский кубок в 30-м туре: «У чемпиона. Фокус-покус, и кубок окажется там, где надо»

Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос, где будет чемпионский кубок в 30-м туре.

– Где будет кубок РПЛ?

– У чемпиона. Кубок получит чемпион. Задам интригу, чтобы получился фокус-покус и кубок оказался там, где надо, – сказал Алаев.

В 30-м туре «Краснодар » примет «Оренбург », «Зенит » сыграет на выезде против «Ростова ». Матчи начнутся в одно время 17 мая – в 18:00 по московскому времени.