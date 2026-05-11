«ПСЖ» может продать Шевалье или вернуть в «Лилль» на правах аренды. Клуб может дать шанс 19-летнему Марину, подменявшему Сафонова (L’Équipe)

«ПСЖ» может продать или отдать Шевалье в аренду.

«ПСЖ » предстоит принять решение по поводу будущего голкипера Люки Шевалье .

Француз не играл за парижан с января, вратарь Матвей Сафонов выходил на поле в 19 матчах подряд. После этой серии россиянина в воротах подменял 19-летний Ренато Марин. Шевалье продолжает восстанавливаться после травмы.

Итальянец имеет возможность играть и дальше, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с Шевалье, отмечает L’Équipe.

Трудно представить, что Шевалье, с зимы ставший дублером Сафонова, будет доволен ролью второго номера в следующем сезоне, пишет издание. В этом контексте, если Луис Энрике не проведет перестановки в межсезонье, уход Люки не исключен.

Это будет зависеть, в частности, от суммы, которую потребует парижское руководство, заплатившее 55 млн евро за бывшего игрока «Лилля », или же даже от их готовности принять его обратно на правах аренды.

Неизвестно, будет ли «ПСЖ» искать более опытного вратаря, если Шевалье уйдет. Внутри клуба Марина представляют как голкипера с безупречным профилем и большим потенциалом, и возможно, ему еще предстоит провести 1-2 матча, чтобы получить свой шанс.