«ПСЖ» может продать Шевалье или вернуть в «Лилль» на правах аренды. Клуб может дать шанс 19-летнему Марину, подменявшему Сафонова (L’Équipe)
«ПСЖ» предстоит принять решение по поводу будущего голкипера Люки Шевалье.
Француз не играл за парижан с января, вратарь Матвей Сафонов выходил на поле в 19 матчах подряд. После этой серии россиянина в воротах подменял 19-летний Ренато Марин. Шевалье продолжает восстанавливаться после травмы.
Итальянец имеет возможность играть и дальше, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с Шевалье, отмечает L’Équipe.
Трудно представить, что Шевалье, с зимы ставший дублером Сафонова, будет доволен ролью второго номера в следующем сезоне, пишет издание. В этом контексте, если Луис Энрике не проведет перестановки в межсезонье, уход Люки не исключен.
Это будет зависеть, в частности, от суммы, которую потребует парижское руководство, заплатившее 55 млн евро за бывшего игрока «Лилля», или же даже от их готовности принять его обратно на правах аренды.
Неизвестно, будет ли «ПСЖ» искать более опытного вратаря, если Шевалье уйдет. Внутри клуба Марина представляют как голкипера с безупречным профилем и большим потенциалом, и возможно, ему еще предстоит провести 1-2 матча, чтобы получить свой шанс.
Но есть ощущение что не до конца в нем уверены и могут подписать ещё топ вратаря если будет на рынке.
Обидно за Сафона, но мне кажется его не воспринимают как прям основного вратаря в ПСЖ.
А то что будет в межсезонье, это совершенно другой вопрос. Доннарумма лучший вратарь в прошлом году, но он Энрике оказался не нужен. Вполне возможно из за того, что его эго не подходило в игровую схему Энрике, ему нужен был вратарь который четко выполняет требования тренера и готов учится новому. В этом плане на мой взгляд, Матвей себя показал очень хорошо. Плюс его сильный характер и стрессоустойчивость в больших играх. Но решать Энрике в межсезонье достаточно ли это для него это или нет. И никах обид на его решение быть не может, он ставит самый привлекательный футбол в мире уже второй год, при этом еще и обыгрывая всех.
Об этом ни один раз говорили эксперты на ESPN