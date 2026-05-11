  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «ПСЖ» может продать Шевалье или вернуть в «Лилль» на правах аренды. Клуб может дать шанс 19-летнему Марину, подменявшему Сафонова (L’Équipe)
19

«ПСЖ» может продать Шевалье или вернуть в «Лилль» на правах аренды. Клуб может дать шанс 19-летнему Марину, подменявшему Сафонова (L’Équipe)

«ПСЖ» может продать или отдать Шевалье в аренду.

«ПСЖ» предстоит принять решение по поводу будущего голкипера Люки Шевалье.

Француз не играл за парижан с января, вратарь Матвей Сафонов выходил на поле в 19 матчах подряд. После этой серии россиянина в воротах подменял 19-летний Ренато Марин. Шевалье продолжает восстанавливаться после травмы.

Итальянец имеет возможность играть и дальше, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с Шевалье, отмечает L’Équipe.

Трудно представить, что Шевалье, с зимы ставший дублером Сафонова, будет доволен ролью второго номера в следующем сезоне, пишет издание. В этом контексте, если Луис Энрике не проведет перестановки в межсезонье, уход Люки не исключен.

Это будет зависеть, в частности, от суммы, которую потребует парижское руководство, заплатившее 55 млн евро за бывшего игрока «Лилля», или же даже от их готовности принять его обратно на правах аренды.

Неизвестно, будет ли «ПСЖ» искать более опытного вратаря, если Шевалье уйдет. Внутри клуба Марина представляют как голкипера с безупречным профилем и большим потенциалом, и возможно, ему еще предстоит провести 1-2 матча, чтобы получить свой шанс.

«Зенит» уже точно чемпион?26898 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoЛюка Шевалье
logoМатвей Сафонов
logoвозможные трансферы
logoЛилль
logoРенато Марин
logoденьги
logoЛуис Энрике
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Все равно как то сквозит в высказываниях, что безальтернативным первым номером Сафонова не воспринимают. По всему есть ощущение что у него все ещё очень маленький кредит доверия, просто пока он реально не даёт повода себя усадить на банку. Как будто вот сейчас идёт у Матвея и хорошо,
Но есть ощущение что не до конца в нем уверены и могут подписать ещё топ вратаря если будет на рынке.
Обидно за Сафона, но мне кажется его не воспринимают как прям основного вратаря в ПСЖ.
Ответ Forza14Viola
Все равно как то сквозит в высказываниях, что безальтернативным первым номером Сафонова не воспринимают. По всему есть ощущение что у него все ещё очень маленький кредит доверия, просто пока он реально не даёт повода себя усадить на банку. Как будто вот сейчас идёт у Матвея и хорошо, Но есть ощущение что не до конца в нем уверены и могут подписать ещё топ вратаря если будет на рынке. Обидно за Сафона, но мне кажется его не воспринимают как прям основного вратаря в ПСЖ.
Не знаю, как его воспринимают, но он вышел в финал ЛЧ с ПСЖ, и не сидя на скамейке, как в прошлом году.
Ответ Forza14Viola
Все равно как то сквозит в высказываниях, что безальтернативным первым номером Сафонова не воспринимают. По всему есть ощущение что у него все ещё очень маленький кредит доверия, просто пока он реально не даёт повода себя усадить на банку. Как будто вот сейчас идёт у Матвея и хорошо, Но есть ощущение что не до конца в нем уверены и могут подписать ещё топ вратаря если будет на рынке. Обидно за Сафона, но мне кажется его не воспринимают как прям основного вратаря в ПСЖ.
Я немного подустал читать подобные комментарии. Не уверены в нем не ПСЖ, а комментаторы которые об этом пишут. Вспомните как он вернулся на первый матч в этом году после травмы. Это было всего лишь через три дня тренировок в общей группе. ЛЧ с Ньюкаслом, крайний тур, какой смысл было так рисковать, если не веришь в игрока. После того матча он играл все матчи три месяца, отдых получил только перед ответной игрой с Баварией. В него с тех пор и верят и он в этой вере не подводил.
А то что будет в межсезонье, это совершенно другой вопрос. Доннарумма лучший вратарь в прошлом году, но он Энрике оказался не нужен. Вполне возможно из за того, что его эго не подходило в игровую схему Энрике, ему нужен был вратарь который четко выполняет требования тренера и готов учится новому. В этом плане на мой взгляд, Матвей себя показал очень хорошо. Плюс его сильный характер и стрессоустойчивость в больших играх. Но решать Энрике в межсезонье достаточно ли это для него это или нет. И никах обид на его решение быть не может, он ставит самый привлекательный футбол в мире уже второй год, при этом еще и обыгрывая всех.
Закапывают Шевалье
Ответ Хлынов
Закапывают Шевалье
Не закапывают, а наоборот, дают шанс на восстановление карьеры. Так-то кипер он хороший, но в ПСЖ не покатило. Может, нужен клуб с меньшим давлением, может ещё что.
Шевалье для ПСЖ теперь, это как чемодан без ручки. Держать на скамейке за такие деньги - бессмысленно. Вернуть их продажей - невозможно. На какое-то время спасёт аренда. Но принимать решение всё равно придётся.
Трансферы 2025 года большой промах, не думаю что можно будет дальше ехать с этим же составом, нужна ротация, думаю если бы Руиз не восстановился к матчу с Баварией это противостояние они бы точно проиграли. Летом ЧМ, матчей больше чем в прошлом году, если есть шанс на покупку Альвареза и Энцо, думаю нужно обязательно брать. В Этом году у всей основы поочередно были травмы, не думаю что такой фарт продлиться еще сезон, они играют на пределе, сезон так начали.
Ответ Janture Beckjan
Трансферы 2025 года большой промах, не думаю что можно будет дальше ехать с этим же составом, нужна ротация, думаю если бы Руиз не восстановился к матчу с Баварией это противостояние они бы точно проиграли. Летом ЧМ, матчей больше чем в прошлом году, если есть шанс на покупку Альвареза и Энцо, думаю нужно обязательно брать. В Этом году у всей основы поочередно были травмы, не думаю что такой фарт продлиться еще сезон, они играют на пределе, сезон так начали.
В основе в центре поля места заняты для Энцо в стартовом сточтаве, 2 порта и свой молодой «француз»
Провальный трансфер. Сумма нереально космическая за такого слабого кипера...
По всем слухам из клуба- там не уверены ни в одном вратаре. Поиск основного голкипера для ПСЖ этим летом будет самым важным.
Об этом ни один раз говорили эксперты на ESPN
Ответ Igor Cholomitski
По всем слухам из клуба- там не уверены ни в одном вратаре. Поиск основного голкипера для ПСЖ этим летом будет самым важным. Об этом ни один раз говорили эксперты на ESPN
Есть уже слухи, что Матвея хотят основным оставить. По крайней мере так местная Le Parisien заявила. ПСЖ куда важнее будет усилить другие проблемные позиции. Думают об ещё одном полузащитнике, крайнем защитнике и о нападающим. Вратарская позиция пока не в приоритете у парижан, тем более, очевидно топовых вариантов за вменяемые деньги отсутствуют. Из таких отчасти возможных всплывал только Барт Вербрюгген из "Брайтона", но его на вряд ли возьмут, он второй по стоимости вратарь в мире сейчас
Шевалье пусть продают куда нибудь в Челси(тем более им нужен неплохой кипер) пусть даже млн. за 40. А вместо него покупают уже опытного и поэтому не такого дорогого вратаря. Как вариант Тер Штеген. Много денег за него Барса не попросит, а уровень мастерства у него для запасного очень даже неплохой, при этом если наберёт форму то может и усадить Сафонова на лавку.
Загубили талант, мог бы быть основным игроком Лилля, но погнался за деньгами
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сафонов включен в заявку на матч с «Брестом». Сообщалось, что у вратаря «ПСЖ» проблемы с икроножной мышцей
10 мая, 10:43
Костиль о Сафонове: «Он завоевал место в «ПСЖ», сомневаться в нем – почти несправедливо. Чувствуется химия с партнерами. Я по-прежнему считаю, что потенциал Шевалье выше»
1 мая, 14:01
Шевалье выбыл на несколько недель из-за травмы бедра. Конкурент Сафонова не играет с января
29 апреля, 17:32
«Сафонов пользуется доверием защитников, чего нет у Шевалье. Если Люка хочет играть, то должен сказать себе: «У меня не получилось здесь, получится в другом месте». Доменек о вратарях «ПСЖ»
28 апреля, 08:47
Рекомендуем
Главные новости
Салах сыграет с «Астон Виллой», сообщил Слот: «Сможет выйти на несколько минут»
54 секунды назад
В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS. Организатор шоу – солист Coldplay Крис Мартин
14 минут назад
Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам
34 минуты назад
«Реал» объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая
44 минуты назад
Этот футболист нанес три знаменитых удара головой в двух финалах ЧМ
сегодня, 08:00Тесты и игры
«Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни («Чемпионат»)
сегодня, 07:50
Васин о критике: «Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали. Пресса начала убивать. Я не работал с журналистами – мое упущение. Других футболистов не трогали»
сегодня, 07:40
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме написал Пересу: «Под вашим руководством «Мадрид» укрепил позицию самого уважаемого спортивного клуба в мире»
сегодня, 07:02
Перес об удалении Камавинга с «Баварией»: «Судья не хотел, чтобы «Реал» вышел в полуфинал ЛЧ. Злого умысла у него не было, но он допустил ошибку»
сегодня, 06:47
Чемпионат Испании. «Реал» примет «Овьедо», «Жирона» против «Сосьедада» Захаряна
сегодня, 06:20
Ко всем новостям
Последние новости
Стример Мэддисон о Сафонове перед матчем с 8 сэйвами: «Один из худших вратарей. Полнейшая дыра»
42 минуты назад
Игру GTA 6 будут рекламировать на чемпионате мира по футболу (The Touchline)
43 минуты назад
«Балтика» готова рассмотреть продажу Хиля за 8 млн евро. Клубы РПЛ и Бразилии интересуются форвардом («СЭ»)
сегодня, 07:59
Карло Анчелотти: «Буду рад за Моуринью в случае его возвращения в «Реал». Жозе может проделать фантастическую работу, как всегда делал во всех клубах, в которых тренировал»
сегодня, 05:55
Андрей Лунев: «Уверен, что именно Гусев приведет «Динамо» к трофею. Сильный тренер, хотелось бы продолжить работу с ним»
сегодня, 05:12
«Реал» – «Реал Овьедо». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 04:25
У Месси отменили 61-й хет-трик в карьере и первый с октября 2025-го. У Роналду их 66
сегодня, 02:30
«Футболисты «Динамо» высказывались, как хорошо отомстили «Краснодару» – ущербная психология. Команда фундаментально не поменялась при Гусеве». Пятибратов о клубе
сегодня, 02:17
Аль-Хелайфи о пятом титуле «ПСЖ» подряд: «Настоящая звезда – это наша команда. Этот успех – результат первоклассных коллективных усилий всего клуба. Продолжаем писать историю»
вчера, 22:54
Лаутаро о золотом дубле: «Мы бы поставили Киву 10 из 10, он очень сильно помог «Интеру»
вчера, 22:07
Рекомендуем