  • У Сперцяна 16 ассистов в сезоне РПЛ – он повторил рекорд лиги. До Эдуарда это удавалось лишь Лоськову, Халку и Глушенкову
Эдуард Сперцян повторил рекорд чемпионата России по числу голевых передач в одном сезоне.

Полузащитник «Краснодара» ассистировал Диего Косте, открывшему счет на 32-й минуте матча 29-го тура Мир РПЛ против «Динамо» (1:0, первый тайм).

Теперь на счету Сперцяна 16 голевых передач в текущем розыгрыше лиги. До Эдуарда столько же ассистов за сезон в РПЛ отдавали три футболиста – Дмитрий Лоськов (сезон-2003), Халк (сезон-2015/16) и Максим Глушенков (сезон-2023/24).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Будут шуточки с берегов Невы про воспитанников Краснодара?)
Нет, конечно это не бразильский кудесник мяча, но тоже неплох
«С» берегов Невы))
Комментарий скрыт
Эдик топ в рамках РПЛ, отлично подходит Краснодару, шикарная статистика, но всё же нет ощущения, что потянул бы в европейских топах , скорее для клубов второго эшелона, Монако, Бенфика, Дортмунд , что тоже весьма не плохо
А зачем ему ехать в середняки, которые на за что не борются?
Дордмунд середняк? 🤯
Не успеет жаль рекорд АПЛ догнать 20 ассистов за полтора матча)))
Будь ещё 8 матчей как в АПЛ, то, возможно, попытался бы
Больше половины со стандартов. С игры думаю штук 5-7
8 со стандартов
У Глушенкова в профиле 15 передач,а здесь 16 пишут,что к чему...?
У спортса почему-то гол Морозова с передачи Глушенкова записан как гол Глушенкова. Я помню этот момент
У Алинечева в 97-м 20 ассистов было.
Но тогда не было РПЛ :(
И ещё есть три тайма, чтобы установить новый единоличный рекорд 😊
Побьет рекорд
Первый гвоздь в питерский гроб ?
Если Педро стоит 40 то сколько стоит Сперцян? 150?
Бесплатно не нужен. С его понтами и психами будет из кк с адекватным судейством не вылезать....
