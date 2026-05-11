У Сперцяна 16 ассистов в сезоне РПЛ – он повторил рекорд лиги. До Эдуарда это удавалось лишь Лоськову, Халку и Глушенкову
Полузащитник «Краснодара» ассистировал Диего Косте, открывшему счет на 32-й минуте матча 29-го тура Мир РПЛ против «Динамо» (1:0, первый тайм).
Теперь на счету Сперцяна 16 голевых передач в текущем розыгрыше лиги. До Эдуарда столько же ассистов за сезон в РПЛ отдавали три футболиста – Дмитрий Лоськов (сезон-2003), Халк (сезон-2015/16) и Максим Глушенков (сезон-2023/24).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Нет, конечно это не бразильский кудесник мяча, но тоже неплох
Но тогда не было РПЛ :(