У Сперцяна 16 ассистов в сезоне РПЛ – он повторил рекорд лиги. До Эдуарда это удавалось лишь Лоськову, Халку и Глушенкову

Эдуард Сперцян повторил рекорд чемпионата России по числу голевых передач в одном сезоне.

Полузащитник «Краснодара » ассистировал Диего Косте , открывшему счет на 32-й минуте матча 29-го тура Мир РПЛ против «Динамо » (1:0, первый тайм).

Теперь на счету Сперцяна 16 голевых передач в текущем розыгрыше лиги. До Эдуарда столько же ассистов за сезон в РПЛ отдавали три футболиста – Дмитрий Лоськов (сезон-2003), Халк (сезон-2015/16) и Максим Глушенков (сезон-2023/24).