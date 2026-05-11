  • Манданда о завершении карьеры: «Мне не нравится моя жизнь, чувствую себя потерянным – иногда ощущение пустоты невыносимо. Спустя год я считаю, что справился и двинулся дальше»
Бывший вратарь сборной Франции Стив Манданда признался, что столкнулся с психологическими проблемами после завершения карьеры.

Манданда объявил о завершении карьеры осенью 2025 года в возрасте 40 лет. В эту среду, 13 мая, выйдет книга Стива Les jours d’après, рассказывающая о его жизни после завершения карьеры.

«Мои дни бесконечны и пусты. Нет сил. Нет смысла. Неужели это и есть «маленькая смерть»? Дела идут неважно. Я ничего не делаю, совсем ничего. Кем я собираюсь стать? Что я делаю со своей жизнью? Я безработный, лежу на диване, даже не зная, чего я жду, чего хочу. Мне ничего не хочется.

Где мое игровое поле? Диван? Дом? Кто я такой? Что я вообще могу после двадцати пяти лет игры на самом высоком уровне? У меня нет расписания, нет ритма, ничего. Это катастрофа, я вижу себя со стороны.… Сейчас мне совсем не нравится моя жизнь. Я считаю себя несчастным. Или, по крайней мере, потерянным. Я потерял ориентир. Больше нет моих двух стоек ворот и игры передо мной. Больше нет раздевалки, капитанской повязки, взглядов, слов, шуток, товарищей по команде, наших чашек кофе, командных бесед, тренировочных сборов, самолетов, занятий, видео, перерывов между таймами, четких передач. Что стоит на кону? Как изменить ситуацию?

Я набрал три или четыре килограмма, и это уже неприемлемо. Когда я ничего не делаю, я, как правило, ем и пью газировку – не лучшее сочетание. Это настоящий порочный круг: я меньше выхожу на улицу, потому что не хочу, чтобы люди видели меня таким. Я изолируюсь. Просыпаясь, я вижу в зеркале темные круги у себя под глазами... После двадцати пяти лет тщательно расписанной жизни я стал... никем. Никакого расписания, никакого ритма. Иногда возникает невыносимое чувство пустоты… Недели очень похожи друг на друга. Да, но, по крайней мере, я наполняю их понемногу. Я заставляю себя вставать по утрам, я устанавливаю расписание, каким бы легким оно ни было. Я стараюсь избавиться от одиночества, размышлений, пустоты и бессмысленности.

Однако спустя год я могу сказать, что мне стало лучше. Я искренне считаю, что справился. Я двинулся дальше. Я больше не испытываю негативных эмоций, больше нет странных мыслей, которые раньше приходили мне в голову… Патрис [Эвра] сказал мне, что пережил то же самое, что и я, когда завершил карьеру. Эта пустота поначалу, чувство бесполезности, когда вы говорите себе, что не делаете ничего интересного. Желание в какой-то момент захотеть делать все и сразу, быть везде, быть занятым и, возможно, продержаться еще немного, является своего рода иллюзией, в которой вы рискуете потерять себя.

Вы можете сказать, что я мог бы предвидеть это. Но я считаю, что тщательное планирование ничего бы не изменило. Возможно, это смягчило бы удар, но, тем не менее, это не изменило бы того факта, что нет ничего лучше поля, раздевалки, матчей, адреналина, шума стадиона. В «жизни после» главное – по-настоящему принять тот факт, что все закончилось, принять пустоту, которую оставляет футбол, когда все заканчивается, но не поддаться ей. Вспомнить лучшие времена», – написал Манданда в книге.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: L’Equipe
Все мы иногда Манданда (
Такое чувство, будто читаешь какого-нибудь французского экзистенциалиста шестидесятых. Ну а вообще, отлично понимаю это самое чувство. Надеюсь Стиву будет лучше
Расскажите Стиву, что он может быть тренером. Расписание, общение, раздевалка - все вернется
Он чёрный. А по преданию черных не допускают к тренерскому делу.
Ну рано или поздно многие сталкиваются с такой проблемой вне зависимости от профессии. Главное обрести себя и не впадать в депрессию.
В любой сфере жизни примерно такие же обстоятельства так же приводят к депрессняку. У меня тесть был достаточно большим начальником в своём регионе. Потом пенсия и забвение. 3 года бухал. Хорошо что в прошлом спортсмен и здоровья хватило не загнуться. А так ... Еще вчера ты эпицентре событий и принимаешь важные решения, а сегодня ты никому не нужен.
Двадцать пять лет игры на высшем уровне...
Где-то я это видел
Вспоминается интервью Алекса из Спартака…. Тоже был он в такой ситуации после завершения карьеры
Как сейчас помню, жеребьевка, снова Марсель, снова Манданда на воротах)
Нужно спросить у Мостового, он тоже ни черта не делает
Мне бы его психологические проблемы
