Бруну – Рэшфорду после титула Ла Лиги: «Поздравляю, мой брат ❤️. Ты этого заслуживаешь 🙌🏼»

Бруну – Рэшфорду после титула Ла Лиги: поздравляю, брат, ты этого заслуживаешь.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед » Бруну Фернандеш поздравил Маркуса Рэшфорда с трофеем Ла Лиги.

«Барселона », за которую форвард «МЮ» выступает на правах аренды, досрочно стала чемпионом Испании после победы над «Реалом» (2:0) в класико. Рэшфорд забил в этом матче ударом со штрафного.

Бруну выложил в инстаграм фото Маркуса с кубком и написал: «Поздравляю, мой брат ❤️. Ты этого заслуживаешь 🙌🏼».

Кроме того, португалец поздравил своего соотечественника Жоау Канселу, который арендован «Барсой» у «Аль-Хилаля». 31-летний игрок стал первым футболистом в истории, выигравшим четыре из пяти ведущих европейских чемпионатов.

Бруну репостнул коллаж с фотографиями Канселу со скудетто, кубками АПЛ, Бундеслиги и Ла Лиги.

«Поздравляю, брат ❤️. Ты уже вошел в историю, но теперь с более невероятным достижением 🙌🏼», – подписал свою публикацию Бруну.