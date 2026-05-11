46

Гендиректор «Пари НН» извинился перед фанатами за поведение Медведева: «Эмоции захлестнули после обидного поражения. Для нас важен каждый плакат, флюид, кричалка»

Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасев высказался о поведении вратаря команды Никиты Медведева.

Нижегородцы уступили ЦСКА (1:2) в домашнем матче 29-го тура Мир РПЛ. По ходу матча болельщики «Пари НН» показали несколько баннеров с изображением уволенного ранее Шпилевского и подписью: «Наш тренер».

После финального свистка Медведев подошел к сидящим на трибунах болельщикам и начал кричать на них: «Наш тренер», #####? Ваш тренер до этого довел. Позор, идите болейте за него, ## ###».

После матча Медведев еще раз отчитал фанатов за баннеры: «Пускай, #####, дома сидят, ####, и за другую команду болеют. Я здесь два года жопу рву, #####, смотрю на трибуну, ####, – плакаты вывесили они, #####».

«По ситуации с нашим капитаном Медведевым. Я сам спортсмен, понимаю, что эмоции захлестнули после обидного поражения у нашего лидера.

Хочу извиниться перед болельщиками. Хочу донести такую мысль: для нас сейчас каждая поддержка, внимание, плакат, флюид, кричалка очень важны. Потому что мы все хотим победить. Безразличных среди нас нет. Готовимся к «Рубину». Давайте верить в победу до конца», – сказал Карасев.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Виталия Карасева
Он еще и капитан. Отлично. Лимитный быдлан еще смеет варежку открывать на тех двух человек, которым не все равно на Пари НН
Попрошу!
Он капитан команды #####
я капитан команды, *****
Штрафануть не забудьте это языкастое бревно, что в следующий раз хоть инстинкты включались, раз мозгов нет
Это очень смешно))) реально, такое ощущение, что некоторые спортсмены реально, как животные, чисто на рефлексах живут)))
Так и есть.
На вас никто не ходит. О какой поддержке речь? Вот это вот орущее тело поддерживать?
Теперь стало понятно, почему у Шпилевского не получилось. Состав у него из медиалиги был.
Ну весь состав в сумме стоит дешевле Сперцяна на ТМ, при этом самый молодой по среднему возрасту в РПЛ, приходилось пацанов без опыта выпускать.
Два года тебе жопу рвут, а не ты
Карасëв, Евменов и Удальцов, позор таким, как вы, которые грабят и так небогатые клубы, уничтожая всё, что было построено до вас. Вам нужно пожизненно запретить вход в футбольные клубы!
Сейчас Медведев ещё и гендиректору "Пари НН" объяснит как он за них два года жопу рвал.
он не просто рвал он ее порвал
Могу понять и болельщиков, и Медведева. Болельщикам не безразлична команда, команда в своею очередь бьётся, но они не прыгнуть выше головы, ни игроки, ни
Шпилевский в этом не виноваты. Состав уровня зоны стыков максимум.
что мелик был слабым управленцем, что этот карасев. селекция уровня моей бабушки.
Слили умного молодого тренера который пытался ермаковых грулевых и им подобных научить играть в футбол, вот вам путь с физруком теперь в фнл , затем мелиалига.
Умный молодой тренер их до вылета и довёл, так-то.
