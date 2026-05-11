Гендиректор «Пари НН» извинился перед фанатами за поведение Медведева: «Эмоции захлестнули после обидного поражения. Для нас важен каждый плакат, флюид, кричалка»

Гендиректор «Пари НН» извинился перед фанатами за поведение Медведева.

Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасев высказался о поведении вратаря команды Никиты Медведева .

Нижегородцы уступили ЦСКА (1:2) в домашнем матче 29-го тура Мир РПЛ . По ходу матча болельщики «Пари НН » показали несколько баннеров с изображением уволенного ранее Шпилевского и подписью: «Наш тренер».

После финального свистка Медведев подошел к сидящим на трибунах болельщикам и начал кричать на них : «Наш тренер», #####? Ваш тренер до этого довел. Позор, идите болейте за него, ## ###».

После матча Медведев еще раз отчитал фанатов за баннеры: «Пускай, #####, дома сидят, ####, и за другую команду болеют. Я здесь два года жопу рву, #####, смотрю на трибуну, ####, – плакаты вывесили они, #####».

«По ситуации с нашим капитаном Медведевым. Я сам спортсмен, понимаю, что эмоции захлестнули после обидного поражения у нашего лидера.

Хочу извиниться перед болельщиками. Хочу донести такую мысль: для нас сейчас каждая поддержка, внимание, плакат, флюид, кричалка очень важны. Потому что мы все хотим победить. Безразличных среди нас нет. Готовимся к «Рубину». Давайте верить в победу до конца», – сказал Карасев.