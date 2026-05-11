Мбаппе не хочет играть в оставшихся домашних матчах «Реала» в сезоне из-за свиста фанатов (The Athletic)

Мбаппе опасается свиста фанатов на «Бернабеу».

Килиан Мбаппе не хочет играть в оставшихся домашних матчах «Реала» в этом сезоне.

Нападающий пропустил класико на «Камп Ноу» в 35-м туре Ла Лиги (0:2) – сообщалось , что француз, не игравший с 24 апреля из-за повреждения, почувствовал дискомфорт за 5 минут до конца тренировки «Реала» за день до игры с «Барселоной». Однако, согласно другой версии, Килиан ушел с тренировки, когда узнал, что останется в запасе на матч.

По информации The Athletic, Мбаппе предпочел бы избежать участия в оставшихся матчах «Реала » на «Сантьяго Бернабеу » в этом сезоне, поскольку ранее фанаты неоднократно освистывали его. Отмечается, что на данный момент клуб не знает точные сроки возвращения форварда после травмы.

В оставшихся матчах сезона «Реал» сыграет с «Овьедо» (14 мая, дома), «Севильей» (17 мая, в гостях) и «Атлетиком» (24 мая, дома).