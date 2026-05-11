  Мбаппе не хочет играть в оставшихся домашних матчах «Реала» в сезоне из-за свиста фанатов (The Athletic)
176

Мбаппе не хочет играть в оставшихся домашних матчах «Реала» в сезоне из-за свиста фанатов (The Athletic)

Мбаппе опасается свиста фанатов на «Бернабеу».

Килиан Мбаппе не хочет играть в оставшихся домашних матчах «Реала» в этом сезоне.

Нападающий пропустил класико на «Камп Ноу» в 35-м туре Ла Лиги (0:2) – сообщалось, что француз, не игравший с 24 апреля из-за повреждения, почувствовал дискомфорт за 5 минут до конца тренировки «Реала» за день до игры с «Барселоной». Однако, согласно другой версии, Килиан ушел с тренировки, когда узнал, что останется в запасе на матч.

По информации The Athletic, Мбаппе предпочел бы избежать участия в оставшихся матчах «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» в этом сезоне, поскольку ранее фанаты неоднократно освистывали его. Отмечается, что на данный момент клуб не знает точные сроки возвращения форварда после травмы.

В оставшихся матчах сезона «Реал» сыграет с «Овьедо» (14 мая, дома), «Севильей» (17 мая, в гостях) и «Атлетиком» (24 мая, дома).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
Похоже Тчуамени,не того щелкнул
Ответ nikolai 75
Это он разминался
Ответ nikolai 75
Может, и того. Вальверде-то из партии Винисиуса. А это «конкурирующая фирма» для французОВ👀
Правильно!
Если свистеть, денег не будет!
Ответ ТрактоПоктер
Надеюсь придет Моур и выгонит его ссаными тряпками
Ответ ТрактоПоктер
"Мне осталась одна забава:
Пальцы в рот — и веселый свист.
Прокатилась дурная слава,
Что похабник я и скандалист." (С)
Где подписать петицию о том, чтобы Спортс писал: - Диктатор Мбаппе, в каждой новосто о Мбаппе!?
Ответ Ruslan17
Реально, это лучший футбольный мем за последний год точно.
Ответ Ruslan17
И где подписать петицию о том, чтобы Спортс продолжал прикреплять видео со смеющимся Мбаппе в машине к каждой новости про Реал?
Какие же они нежные. Какая же у них тонкая душевная организация))
Ответ viktorpavlov70
Зумер же. Чего ты от него хочешь )
Ответ viktorpavlov70
Так он проект отца. С него с самого детства пылинки сдували и вели по клубам. Это типичный продукт для заработка родителей.
Перес сам это сделал, когда поставил своих прим выше Алонсо
Ответ Котятки
Он сам позволил крутую команду, подписав Мбаппе.
Мбаппе стал каким-то Винисиусозаменителем!
Ответ Joker2104
да всегда был на самом деле.
Что не новость про Мбаппе, то просто ор какой-то:))🤣🤣🤣
Ответ rigobersong
Не хватает видоса, где он смеется🤣)
Ответ rigobersong
Были бы эти новости подтверждены чем то, а то желтуха какая-то
Рыба гниет с головы, Перес вчера показал свой трусливый зад не приехав на классико. Что вы хотели от команды где половина нытиков и трусов
Ответ Maksim1302
цыгане
очень жду Моуриньо во главе Реала. этот экзорцист устроит там такое веселье что мало не покажется.
Ответ Radik_2.0
Согласен.
Однако чёрт знает какой сейчас Моур. Может быть он уже не такой как раньше)
Ответ Radik_2.0
Хз как по результатам, а устроить взбучку он может
Не все диктаторы могут собрать стадионы с ручной публикой
