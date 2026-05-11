35

Карседо о 2:1 с «Рубином»: «Доволен игрой «Спартака». Не нужно было пропускать в концовке. Мы недостаточно хладнокровно реализовывали моменты»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо дал комментарий после победы над «Рубином» (2:1).

«Сегодня стояла задача одержать победу в последнем домашнем матче нынешнего сезона. Не нужно было пропускать этот мяч в концовке.

Я доволен тем, как команда сегодня играла, какой футбол мы показали. Мы не так много позволили сопернику в начале второго тайма, но и на тот момент было преимущество всего в один мяч. Мы недостаточно хладнокровно реализовывали свои моменты», – сказал Карседо.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
Стоп, а куда попрятались в норки все хейтерки иностранных тренеров? Выжидают нужного момента, сто процентов, ждут первых осечек!

Карседо - респект, видно, что крепкий специалист!
Ответ Ростовский Гусь
Он хороший стратег. Самое лучшее качество для тренера.
Ответ Папа лёха
Всё прекрасно! Надо выиграть в Махачкале. Будет 3место.❤
Дайте вы уже поиграть Саусю с Самошниковым хоть по 15 минут поиграть, а?
Я тоже очень люблю Денисова. Я его персофан. У меня плакат дома с Денисовым. Но нафига два окна покупать россиян за деньги и мариновать их на лавке без шансов?
Ответ bevooch
Тоже не понимаю, либо их впарили с травмами
Ответ bevooch
Чтобы Денисов бился за место в составе и никому не отдавал
всё по делу сказал
Ну, нас во втором тайме и штанга спасла. Думаю, все же, казанцы наиграли на гол. Но по сути Спартак их переиграл, исполнители у нас на голову выше. А Ву просто съел Даку сегодня.
Ответ Максим Лемаев
Так и мы должны были забивать гораздо больше двух голов, и тем самым, обезопасить себя в самой концовке от валидола
Ответ Александр Поливенко
Да не было валидола. Я уверен, что будь 20 мин до конца, Спартак бы еще забил. Валидол был с ЦСКА в кубке.
Ждём победы в Кубке и в тройку если шагнем - мега результат, после шатаний и чехарды. Спасибо за игру и эмоции. Вперёд Спартак!!!
Не сглазить бы, но похоже адекватного иностранца нашли наконец таки. Не орет, не спорит, спокоен, качественно отвечает на конференциях, а самое главное даёт результат. Поглядим, что будет в новом сезоне.
Игра очень преобразилась!!! Есть мысль, есть движение, главное, есть желание!!! Прицел нужно поправить, но не всё сразу! Верим в команду!!!! Вперёд Спартак!!!!
У команды явные проблемы с реализацией, столько моментов упущено, нужно летом напа, а так молодцы, видно, что хотят играть, добегают и доигрывают моменты!
Почему Максименко убрал руки в момент с голом 🤔
Ответ dmtrlebedeff
Я тоже обратил внимание, но не предал этому значения...
Ответ Юран495
Есть Помазун, который в сто раз сильнее, как голкипер, чем этот мешок г***а в воротах. Можно забрать Ставера, один хрен Рубин уже все дербанить начали. Максименко, Денисов точно досвидос. Два кривоногих, а один ещё и криворукий 🤪
Спартаку необходимо улучшить реализацию и усилить концентрацию на весь матч.
