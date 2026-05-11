Карседо о 2:1 с «Рубином»: «Доволен игрой «Спартака». Не нужно было пропускать в концовке. Мы недостаточно хладнокровно реализовывали моменты»

Карседо о 2:1 с «Рубином»: «Доволен игрой «Спартака».

Главный тренер «Спартака » Хуан Карлос Карседо дал комментарий после победы над «Рубином » (2:1).

«Сегодня стояла задача одержать победу в последнем домашнем матче нынешнего сезона. Не нужно было пропускать этот мяч в концовке.

Я доволен тем, как команда сегодня играла, какой футбол мы показали. Мы не так много позволили сопернику в начале второго тайма, но и на тот момент было преимущество всего в один мяч. Мы недостаточно хладнокровно реализовывали свои моменты», – сказал Карседо.