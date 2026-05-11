«Челси» надеется назначить нового тренера до ЧМ (Бен Джейкобс)
По информации журналиста Бена Джейкобса, «Челси» надеется назначить преемника Лиэма Росеньора до начала чемпионата мира.
Лондонский клуб 22 апреля уволил главного тренера, работавшего с командой с начала января. Команду возглавил Калум Макфарлейн, уже исполнявший обязанности главного тренера в этом сезоне после расставания клуба с Энцо Мареской.
После 36 матчей «синие» занимают 9-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
8 комментариев
Включитесь в борьбу за Жозе ))
Лучше бы новое руководство до ЧМ появилось...
Ждем Хаби, надеюсь ума хватит дать ему полный контроль...
