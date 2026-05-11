«Челси» надеется назначить нового тренера до ЧМ (Бен Джейкобс)

«Челси» хочет, чтобы новый тренер пришел до ЧМ.

По информации журналиста Бена Джейкобса, «Челси » надеется назначить преемника Лиэма Росеньора до начала чемпионата мира.

Лондонский клуб 22 апреля уволил главного тренера, работавшего с командой с начала января. Команду возглавил Калум Макфарлейн, уже исполнявший обязанности главного тренера в этом сезоне после расставания клуба с Энцо Мареской.

После 36 матчей «синие» занимают 9-е место в турнирной таблице АПЛ , набрав 49 очков.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.