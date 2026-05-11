«Разговоры ничего не стоят 😭😭😭😭😭😭😭». Ямаль после победы над «Реалом» процитировал пост Беллингема, опубликованный после октябрьского класико

Ямаль посмеялся над Беллингемом, использовав его же слова.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль выложил издевательский пост после победы «Барселоны» над «Реалом » (2:0).

Сегодня Ямаль выложил видео, где он на трибунах празднует второй гол каталонцев. У видео есть подпись: «Разговоры ничего не стоят 😭😭😭😭😭😭😭».

В октябре 2025-го пост с такими же словами опубликовал хавбек «Реала» Джуд Беллингем после победы над «Барсой» (2:1). Перед той игрой Ямаль заявил, что мадридцы «жульничают и жалуются» .

