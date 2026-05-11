  «Разговоры ничего не стоят 😭😭😭😭😭😭😭». Ямаль после победы над «Реалом» процитировал пост Беллингема, опубликованного после октябрьского класико
«Разговоры ничего не стоят 😭😭😭😭😭😭😭». Ямаль после победы над «Реалом» процитировал пост Беллингема, опубликованный после октябрьского класико

Ямаль посмеялся над Беллингемом, использовав его же слова.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль выложил издевательский пост после победы «Барселоны» над «Реалом» (2:0).

Сегодня Ямаль выложил видео, где он на трибунах празднует второй гол каталонцев. У видео есть подпись: «Разговоры ничего не стоят 😭😭😭😭😭😭😭».

В октябре 2025-го пост с такими же словами опубликовал хавбек «Реала» Джуд Беллингем после победы над «Барсой» (2:1). Перед той игрой Ямаль заявил, что мадридцы «жульничают и жалуются».

Фото: инстаграм Ламина Ямаля

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: инстаграм Ламина Ямаля
92 комментария
Такая ответка имела бы смысл, если бы Джуд перед последним матчем что-то высказывал в адрес Барсы. Но ничего не было, тишина. Так что попытка издевки от Ламина выглядит примерно так же кринжово и дешево, как "зато у нас 15 ЛЧ" от Винисиуса
Ответ Корреш
наоборот, Реал тогда выиграл в чемпионате и все у них было хорошо и Ямаль выглядел глупо своими пустыми словами, а сейчас он ответил обоснованно, титулом, который Реал себе присвоил еще осенью.
Ответ Корреш
Комментарий скрыт
Неймар-2 взлетел нормально. Дальше смотрим когда скачает кс и начнет тусить
Ответ nth5qxq58z
Осталось про карликов пошутить, это же так актуально. По факту - в нереальном порядке по г+п, стал только сильнее себя самого в прошлом сезоне, вопреки рассказам про «рррряяяя затусит и сольётся». А это ещё и с травмами. Сейчас отдохнёт, и впереди ещё ЧМ😼
Ответ nth5qxq58z
В фортнайт играл во время (пубилии?),и ничего
Это ж каким надо быть злопамятным, чтобы припомнить какую-то дичь из соц сетей через больше чем полгода, обиженный, не иначе
Ответ Арсений1990
Хорошо смеется тот, кто смеется последний. Терпите, октябрьские чемпионы
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
Реал сами виноваты, что их стебут все подряд. Нп клуб, а шапито. Столько сказано и сделано, что годами не отмыться от этого.
Ответ <CRISTIANO>
Кто все, сказочник?:))
Больше, чем шапито - это про Барсу и Негрейру, кринжовое поведение Лапорты, говнометание последнего с Хави и прочие наборы Алоэ Вера за десятки тысяч евро.
Ответ заблокированному пользователю
Альбасете, зайка. Просто вспомни одно слово - Альбасете. А, точно, есть ещё одно смешное слово на А - Арбелоа.
Я бы на месте Ямаля был осторожней с игроками Реала. Говорят у них там на тренировках вместо футбола приемы ММА стали отрабатывать.
Я помню, как-то перед матчем Чоло сказал: нам нужно быть внимательным с этим новым игроком Барселоны, он, хоть и очень молод, но проворный1 и техничный.
Ямаль тогда с атлетами то ли забил, то ли голевую отдал, подбежал к Симеоне и начал орать ему: "Ну что, сдержал меня, сдержал?"
Ну то есть вы понимаете уровень социальной инвалидности человека, его тренер противоположной команды, молодого, похвалил, отметил, а он в ответ начал издеваться над ним. Полный неадекват, как будто макaками воспитывается.
Этот пост от Ямаля выглядит странно, учитывая, что в матче он участия не принимал😂
Ответ sashafan2
16 голов 11 ассистов в 28 матчах чемпионата. Он имеет прямое отношение к чемпионству хоть и не сыграл в ответке. Вы должны радоваться что этого не произошло а то залетала бы целая авоська
Барса заслужила свое чемпионство и поздравления им от нейтральных болел, но это какой-то кринж.) Ответ Джуда был актуальным на тот момент, сейчас на это отвечать - как-то глупо, нужно было в прошлом году.) Как будто по пьяни запостил.)
Максимально кринжовый пост, как и все от Ямаля.
А реал как-то заводился на эту игру? Хоть кто-то кричал что-то в духе: "только мы можем их остановить!", "мы не позволим им стать чемпионами после нашей игры" и все такое?
Игрокам реала уже по барабану на все, что с клубом связано, там сейчас каждый сам за себя. После матча с Баварией и потери шансов на любой трофей в сезоне соответственно все развалилось окончательно.
Так что смысла в этом посте от школьника немного
Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Ямаль наглядно это продемонстрировал😎
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Да, больше розыгрышей Ла Лиги не будет
Ответ ХавиГави_Паратрупер
лучше бы был скромнее. Месси этим не занимался, был сконцентрирован. но другое поколение, другое поведение :)
