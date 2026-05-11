«Разговоры ничего не стоят 😭😭😭😭😭😭😭». Ямаль после победы над «Реалом» процитировал пост Беллингема, опубликованный после октябрьского класико
Ямаль посмеялся над Беллингемом, использовав его же слова.
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль выложил издевательский пост после победы «Барселоны» над «Реалом» (2:0).
Сегодня Ямаль выложил видео, где он на трибунах празднует второй гол каталонцев. У видео есть подпись: «Разговоры ничего не стоят 😭😭😭😭😭😭😭».
В октябре 2025-го пост с такими же словами опубликовал хавбек «Реала» Джуд Беллингем после победы над «Барсой» (2:1). Перед той игрой Ямаль заявил, что мадридцы «жульничают и жалуются».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: инстаграм Ламина Ямаля
Больше, чем шапито - это про Барсу и Негрейру, кринжовое поведение Лапорты, говнометание последнего с Хави и прочие наборы Алоэ Вера за десятки тысяч евро.
Ямаль тогда с атлетами то ли забил, то ли голевую отдал, подбежал к Симеоне и начал орать ему: "Ну что, сдержал меня, сдержал?"
Ну то есть вы понимаете уровень социальной инвалидности человека, его тренер противоположной команды, молодого, похвалил, отметил, а он в ответ начал издеваться над ним. Полный неадекват, как будто макaками воспитывается.
А реал как-то заводился на эту игру? Хоть кто-то кричал что-то в духе: "только мы можем их остановить!", "мы не позволим им стать чемпионами после нашей игры" и все такое?
Игрокам реала уже по барабану на все, что с клубом связано, там сейчас каждый сам за себя. После матча с Баварией и потери шансов на любой трофей в сезоне соответственно все развалилось окончательно.
Так что смысла в этом посте от школьника немного