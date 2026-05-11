Фомин в запасе начнет матч с «Краснодаром», сказал Гусев: «Он получил небольшое повреждение в последней игре. Немного подустал, было что-то с коленом, но вроде обошлось»

Фомин в запасе на матч с «Краснодаром» после повреждения.

Главный тренер «Динамо » Ролан Гусев сообщил, что капитан команды Даниил Фомин получил повреждение в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара » (0:0, 5:6 пен.).

Сегодня бело‑голубые примут краснодарский клуб в рамках 29‑го тура Мир РПЛ. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени. Фомин начнет игру на скамейке запасных.

«Фомин в последней игре получил небольшое повреждение. К тому же он практически все встречи играет по 90 минут.

Было видно, что он немного подустал. Также у него что‑то было с коленом, но вроде бы все обошлось», – сказал Гусев.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча.