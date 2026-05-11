22

Гласнер и Филипе Луис – кандидаты «Челси» на пост тренера. Фабрегас тоже обсуждался (The Telegraph)

У «Челси» появилось два новых кандидата на пост тренера.

Оливер Гласнер из «Кристал Пэлас» и Филипе Луис (экс-«Фламенго») входят в список кандидатов на пост тренера «Челси», сообщает The Telegraph.

Также в клубе обсуждался Франсеск Фабрегас, возглавляющий «Комо».

Ранее сообщалось, что среди кандидатов на пост есть бывший главный тренер «Реала» Хаби Алонсо,  Андони Ираола (покидает «Борнмут» по окончании сезона) и Марку Силва («Фулхэм»).

Отмечается, что пока что фаворитов среди кандидатов нет.

У «Челси» новый план по выбору тренера. Кто подходит под критерии Боули?

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Telegraph
Филипе Луису не стоит портить свою репутацию если пойдет в Челси с конечным руководством.Уж лучше в Атлетико.
Ответ Тимак Капарзо
В Атлетико лет 15 еще ждать :))
В Атлетико лет 15 еще ждать :))
Ответ Тимак Капарзо
Филипе Луису не стоит портить свою репутацию если пойдет в Челси с конечным руководством.Уж лучше в Атлетико.
мб и получится, если они наконец грамотную трансферную компанию летом провернут. Может стать вторым Карриком, учитывая, что скорее всего Челси без Европы в след году
Скоро появится ещё один перспективный кандидат из Брайтона и не менее перспективный из Страсбура. На них в итоге руководство и остановится, поскольку они соответствуют ценностям проекта и наиболее чётко донесли свое видение, как нужно развивать Челси дальше 😆
Ответ Акер
Пора Мареску возвращать)
Пора Мареску возвращать)
Ответ Акер
был уже из страсбура
был уже из страсбура
К чему "обсуждают" Сеска то один, то другой клуб? Человек в менеджер в реальной жизни играет, в клубе, акциями которого владеет. Куда он сейчас пойдет? Как по ффп прижмут и всё не так просто станет, так и может быть уйдёт.
Гласнер в Челси, Ираола в Пэлас
отлично, а то акерские уже забраковали алонсо, срочно нужен сменщик.
Звучит "амбициозно"
Фабрегас не пойдет в это болото
