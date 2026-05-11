Гласнер и Филипе Луис – кандидаты «Челси» на пост тренера. Фабрегас тоже обсуждался (The Telegraph)

У «Челси» появилось два новых кандидата на пост тренера.

Оливер Гласнер из «Кристал Пэлас » и Филипе Луис (экс-«Фламенго») входят в список кандидатов на пост тренера «Челси», сообщает The Telegraph.

Также в клубе обсуждался Франсеск Фабрегас , возглавляющий «Комо ».

Ранее сообщалось , что среди кандидатов на пост есть бывший главный тренер «Реала» Хаби Алонсо, Андони Ираола (покидает «Борнмут» по окончании сезона) и Марку Силва («Фулхэм»).

Отмечается, что пока что фаворитов среди кандидатов нет.

