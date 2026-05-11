  • Лукин после 2:1 с «Пари НН»: «Я реально какой‑то талисманчик, без меня у ЦСКА побед не было. Рад был выйти после травмы и выиграть»
Лукин после 2:1 с «Пари НН»: «Я реально какой‑то талисманчик, без меня у ЦСКА побед не было. Рад был выйти после травмы и выиграть»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин пошутил, что его можно считать талисманом команды, так как после его возвращения после травмы армейцы сумели прервать неудачную серию.

В понедельник ЦСКА в гостевом матче 29‑го тура Мир РПЛ одержал волевую победу над «Пари НН» (2:1), забив два гола в конце игры. Лукин вышел на замену на 73‑й минуте. До этого футболист из‑за повреждения бедра пропустил 5 игр РПЛ, в которых армейцы потерпели два поражения и трижды сыграли вничью.

«Приятно побеждать, давно уже не выигрывали. Очень хотели победить, но это был не самый лучший матч в нашем исполнении. Нам нужно было просто занести этот мяч в ворота и выиграть.

Кто‑то говорит, что это у меня такая аура просто (улыбается). До моей травмы несколько матчей подряд выиграли, потом получил повреждение, побед не было. Сейчас вышел при 0:1, выиграли 2:1. Надеюсь, что я реально какой‑то талисманчик.

Если говорить без шуток, то очень рад был выйти на поле после травмы, получить игровое время и выиграть. Это, наверное, лучшее, что может быть. Надеюсь, в следующем матче выиграем у «Локомотива» и будем готовиться к следующему сезону», – сказал Лукин.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Может и так. Как минимум, болельщики за Лукина топили всю зиму, пока ФЧ какого-то непонятного человека ставил в оборону.
У Лукина травма была в начале сезона, поэтому Виктор стал играть. Если бы ты был болельщиков, а не просто залетающим иногда сбросить жел чь, то был бы в курсе.
Щас Дегтярев внесет изменения в лимит, типа не меньше одного "талисманчика" в составе, в старте.
Матвей намного лучше Виктора, на след сезон надо наигрывать Данилова с ним в центр, Виктора продать и забыть как страшный сон и найти замену выше уровнем.
Как дела у Матвея Лукина?
Преувеличил сильно, но ладно)
Лукин ты чуть НН ничью не привез отпустив на последних минутах 10 номера, когда он головой замыкал. Лучше об ошибках своих думал!!!
Ах ты Лука нарцисс)))
Если серьезно, то отлично, что вернулся.

Жду в новом сезоне пару центральных Данилов - Лукин, и надеюсь на годы вперёд сыграются и будут радовать нас вместе с Торопом.

А Виктора на продажу
вы отобрали очки у Н Н, жаль если вылетят
