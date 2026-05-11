Лукин после 2:1 с «Пари НН»: «Я реально какой‑то талисманчик, без меня у ЦСКА побед не было. Рад был выйти после травмы и выиграть»

Лукин после 2:1 с «Пари НН»: я какой‑то талисманчик, без меня ЦСКА не побеждал.

Защитник ЦСКА Матвей Лукин пошутил, что его можно считать талисманом команды, так как после его возвращения после травмы армейцы сумели прервать неудачную серию.

В понедельник ЦСКА в гостевом матче 29‑го тура Мир РПЛ одержал волевую победу над «Пари НН » (2:1), забив два гола в конце игры. Лукин вышел на замену на 73‑й минуте. До этого футболист из‑за повреждения бедра пропустил 5 игр РПЛ, в которых армейцы потерпели два поражения и трижды сыграли вничью.

«Приятно побеждать, давно уже не выигрывали. Очень хотели победить, но это был не самый лучший матч в нашем исполнении. Нам нужно было просто занести этот мяч в ворота и выиграть.

Кто‑то говорит, что это у меня такая аура просто (улыбается). До моей травмы несколько матчей подряд выиграли, потом получил повреждение, побед не было. Сейчас вышел при 0:1, выиграли 2:1. Надеюсь, что я реально какой‑то талисманчик.

Если говорить без шуток, то очень рад был выйти на поле после травмы, получить игровое время и выиграть. Это, наверное, лучшее, что может быть. Надеюсь, в следующем матче выиграем у «Локомотива » и будем готовиться к следующему сезону», – сказал Лукин.