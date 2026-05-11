У Карседо в «Спартаке» 9 побед, 2 ничьих и 4 поражения в 15 играх

«Спартак» провел 15 матчей при Карседо.

Хуан Карлос Карседо одержал девятую победу в качестве тренера «Спартака » – в матче 29-го тура РПЛ с «Рубином » (2:1).

Также за 15 матчей во главе красно-белых у испанского тренера две ничьих и четыре поражения.

17 мая «Спартак» сыграет с «Динамо» Махачкала на выезде в РПЛ , а 24 мая встретится с «Краснодаром» в Суперфинале Fonbet Кубка России.