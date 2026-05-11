У Карседо в «Спартаке» 9 побед, 2 ничьих и 4 поражения в 15 играх

«Спартак» провел 15 матчей при Карседо.

Хуан Карлос Карседо одержал девятую победу в качестве тренера «Спартака» – в матче 29-го тура РПЛ с «Рубином» (2:1).

Также за 15 матчей во главе красно-белых у испанского тренера две ничьих и четыре поражения.

17 мая «Спартак» сыграет с «Динамо» Махачкала на выезде в РПЛ, а 24 мая встретится с «Краснодаром» в Суперфинале Fonbet Кубка России.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
Кто там что-то гонит на Карседо? Команда заиграла в умный футбол. Да, есть провалы небольшие, но нужно учесть срок который он работает. Мне нравится как играет команда

И да, я бы отметил Ву, он сильно прибавил, в отличие от Джику
Ответ Gardarike
Джику в защите прибавляет, в атаку только не бежит. Но, Ву, сегодня топ. И радует игра Угальде.
Ответ Gardarike
Да просто радует игрой команда. Видно, насколько больше удовольствия от матча получают сами игроки. Сегодня вообще было это заметно. Классная работа тренерского штаба! Спасибо им за это.
Спартак, с победой!!!!!
Главное, что видна тренерская рука.
Браво 👏🔴⚪️
Пока нормальные, в целом, впечатления. Мысль есть. Надо прибавить в стабильности. Рабочий материал у Карседо тоже имеется. Брать Кубок и готовится к следующему сезону
Ответ Bartez1986
Однозначно!!!
Урррраааааа!!!!! Всех с победой! Игра была классной!!! Вперёд Спартак!!! 🔥🔥🔥
Вперёд Спартак! При Карседо настоящая команда, единое целое, любой может сделать результат, один за всех и все за одного!
Ответ Вячеслав Припузов
Хахах, классика
Спартак сегодня во всем превзошёл ребят с Казани. Да, 5 минут второго тайма, наверное, должны были быть голевыми, на что и сыграла фортуна им в конце. Но в целом - сегодня , словно старшеклассники с перваками играли. С более, чем убедительной победой, Карседо - дальше лучше. Спартак - чемпион!!!
Радует то, что стараются играть от себя и это часто получается. Да, бывают провальные отрезки, но команда не перестаёт бороться. Могу описать свои ощущения, как болельщика Спартака: всё меньше думаю о том, что в любом матче равновероятны 3 исхода - теперь больше веры в то, что не проиграем. Победы, безусловно, радуют. Считаю, что тренерская работа видна: появляется стиль, ребята мотивированы, борятся. Некоторые футболисты прямо переживают вторую молодость, многие стали стабильнее и увереннее в себе. Нужно продолжать идти по этому пути и, я уверен, результат будет, титулы будут! Всех красно-белых с победой!
Нужно покупать сильного центрального защитника. И правого защитника. Не знаю, может Денисов и прибавил относительно себя и много бегает, но он не умеет вообще ничего. Только много бегать.
Ответ Любитель пожрать
А еще лучше всех сильных купить, а всех слабых продать. И чтобы обязательно всегда выигрывать и никогда не проигрывать, вообще супер будет, во 👍
Ответ Любитель пожрать
Думаю не купят так как Бабич вернется.ПЗ тоже не купят так как есть Саусь и Самошников которые выздоровели.
