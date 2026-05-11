Лаутаро об «Интере»: «Мой второй дом, нет причин куда-то уходить. Я счастлив здесь и думаю только о клубе»

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес заявил, что не рассматривает возможность ухода из клуба.

«Я очень счастлив здесь из-за всего, чего я добился в этом клубе, пожертвовав многим и много работая, а также за свою семью.

Это мой второй дом. Могу сказать, что я действительно счастлив, и у меня долгосрочный контракт. Я думаю только об «Интере». Моя семья счастлива в Милане, и у меня нет причин уходить куда-либо еще. Я счастлив быть капитаном этой команды.

Я посвящаю скудетто своей семье, которая поддерживает меня каждый день, и своим детям, которые изменили мою жизнь», – цитирует TMW интервью Лаутаро для Sky Sport.

Действующий контракт 28-летнего игрока рассчитан до июня 2029 года. Статистику аргентинца можно изучить здесь.

Повезло Интеру с ним. Что бы ни говорили, Торо топовый нап. И пригодился бы любому клубу
Ну Интер тоже заботится
Дай Бог и дальше и потом этот великолепный аргентинец будет радовать своей игрой! Сейчас редкостью становится,когда футболисты преданны трепетно своему клубу.
В целом, это вот и есть его уровень. Хорошо, что нашел свою команду. Не знаю, считают ли его прям легендой клуба, но след свой оставил.
4 в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю. Как по мне так он уже легенда Интера.
Ну, я просто не болею за Интер и не прям слежу за ними как в 07-14 годах, но если так считают болельщики, то пожалуйста
интересно. конечно, посмотреть на него в другой обстановке, но такая верность вызывает только уважение. Почему арги так тащатся от Интера?
Большинство итальянских мигрантов в Аргентину были из Ломбардии и плюс название команды Интернационале резонировало с настроениями в этих сообществах
ну, наверное, это основа привязанности исторически, сейчас сложно поверить , что это значимо для игроков
Лаутаро, ты в своём клубе, удачи тебе!!!!!!!!!!!!
Да кому ты на хрен нужен-то?)))
Присосался как клещ на 20ку лямов в год, а теперь конечно он никуда не хочет.
🤡
