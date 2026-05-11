Лаутаро об «Интере»: «Мой второй дом, нет причин куда-то уходить. Я счастлив здесь и думаю только о клубе»
Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес заявил, что не рассматривает возможность ухода из клуба.
«Я очень счастлив здесь из-за всего, чего я добился в этом клубе, пожертвовав многим и много работая, а также за свою семью.
Это мой второй дом. Могу сказать, что я действительно счастлив, и у меня долгосрочный контракт. Я думаю только об «Интере». Моя семья счастлива в Милане, и у меня нет причин уходить куда-либо еще. Я счастлив быть капитаном этой команды.
Я посвящаю скудетто своей семье, которая поддерживает меня каждый день, и своим детям, которые изменили мою жизнь», – цитирует TMW интервью Лаутаро для Sky Sport.
Действующий контракт 28-летнего игрока рассчитан до июня 2029 года.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Football Italia
Присосался как клещ на 20ку лямов в год, а теперь конечно он никуда не хочет.