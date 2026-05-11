Месси, Джулиано, Престианни, Мастантуоно – в расширенной заявке Аргентины на ЧМ-2026. Дибала не вошел в список
Опубликован расширенный состав сборной Аргентины на чемпионат мира-2026.
В список вошли 55 игроков.
Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Марсель»), Вальтер Бенитес (ПСВ), Хуан Муссо («Атлетико»), Факундо Камбесес («Расинг»), Сантьяго Бельтран («Ривер Плейт»).
Защитники: Агустин Хиай («Палмейрас»), Науэль Молина («Атлетико»), Гонсало Монтьель, Херман Песселья, Маркос Акунья, Лукас Мартинес (все – «Ривер Плейт»), Николас Капальдо («Гамбург»), Кевин Мак Аллистер («Юнион»), Маркос Сенеси («Борнмут»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Николас Отаменди («Бенфика»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Леонардо Балерди, Факундо Медина (оба – «Марсель»), Лаутаро Ди Лолло («Бока Хуниорс»), Саид Ромеро («Хетафе»), Николас Тальяфико («Лион»), Габриэль Рохас («Расинг»);
Полузащитники: Максимо Перроне, Нико Пас (оба – «Комо»), Гидо Родригес («Валенсия»), Анибаль Морено («Ривер Плейт»), Энцо Фернандес, Алехандро Гарначо (оба – «Челси»), Родриго Де Пауль («Интер Майами»), Эксекиэль Паласиос, Игнасио Фернандес («Байер»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Николас Домингес («Ноттингем Форест»), Николас Гонсалес, Тьяго Альмада (оба – «Атлетико»), Клаудио Эчеверри («Жирона»), Милтон Дельгадо, Томас Аранда, Леандро Паредес (все – «Бока Хуниорс»), Алан Варела («Порту»), Эмилиано Буэндиа («Астон Вилла»), Валентин Барко («Страсбур»);
Нападающие: Джулиано Симеоне, Хулиан Альварес (оба – «Атлетико»), Лионель Месси («Интер Майами»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Сантьяго Кастро («Болонья»), Франко Мастантуоно («Реал»), Джанлука Престианни («Бенфика»), Матиас Соуле («Рома»), Флако Лопес («Палмейрас»), Матео Пеллегрино («Парма»).
Как по мне, самые слабые зоны — это фланги защиты. Молина всё ещё топовый, но нормальной замены ему нет. А Монтьель, если честно, уже заметно сдал.