  • Месси, Джулиано, Престианни, Мастантуоно – в расширенной заявке Аргентины на ЧМ-2026. Дибала не вошел в список
Месси, Джулиано, Престианни, Мастантуоно – в расширенной заявке Аргентины на ЧМ-2026. Дибала не вошел в список

Сборная Аргентины объявила расширенный состав на ЧМ-2026.

В список вошли 55 игроков.

Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Марсель»), Вальтер Бенитес (ПСВ), Хуан Муссо («Атлетико»), Факундо Камбесес («Расинг»), Сантьяго Бельтран («Ривер Плейт»).

Защитники: Агустин Хиай («Палмейрас»), Науэль Молина («Атлетико»), Гонсало Монтьель, Херман Песселья, Маркос Акунья, Лукас Мартинес (все – «Ривер Плейт»), Николас Капальдо («Гамбург»), Кевин Мак Аллистер («Юнион»), Маркос Сенеси («Борнмут»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Николас Отаменди («Бенфика»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Леонардо Балерди, Факундо Медина (оба – «Марсель»), Лаутаро Ди Лолло («Бока Хуниорс»), Саид Ромеро («Хетафе»), Николас Тальяфико («Лион»), Габриэль Рохас («Расинг»);

Полузащитники: Максимо Перроне, Нико Пас (оба – «Комо»), Гидо Родригес («Валенсия»), Анибаль Морено («Ривер Плейт»), Энцо Фернандес, Алехандро Гарначо (оба – «Челси»), Родриго Де Пауль («Интер Майами»), Эксекиэль Паласиос, Игнасио Фернандес («Байер»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Николас Домингес («Ноттингем Форест»), Николас Гонсалес, Тьяго Альмада (оба – «Атлетико»),  Клаудио Эчеверри («Жирона»), Милтон Дельгадо, Томас Аранда, Леандро Паредес (все – «Бока Хуниорс»), Алан Варела («Порту»), Эмилиано Буэндиа («Астон Вилла»), Валентин Барко («Страсбур»);

Нападающие: Джулиано Симеоне, Хулиан Альварес (оба – «Атлетико»), Лионель Месси («Интер Майами»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Сантьяго Кастро («Болонья»), Франко Мастантуоно («Реал»), Джанлука Престианни («Бенфика»), Матиас Соуле («Рома»), Флако Лопес («Палмейрас»), Матео Пеллегрино («Парма»).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Аргентинской футбольной ассоциации
Даже полусломанный Дибала, был бы лучше потерянного Манстантуоно
Комментарий скрыт
ты с дурки чтоли сбежал
Рад за Пеллегрино из Пармы, заслужил своей игрой в этом сезоне. Будет забавно, если и в расширенную заявку Испании он тоже попадет
Ого, а как так?
Матео Пеллегрино родился в Валенсии, он сын бывшего игрока "Валенсии", аргентинца Маурисио Пеллегрино. Он имеет право играть и за Испанию, и за Аргентину, и ни за одну из двух сборных пока не заигран
То есть, из 26 человек, которые были в составе на ЧМ-2022, 20 попали в расширенный список. Нет здесь Армани, Фойта, Ди Марии, Дибалы, Корреа и Гомеса
Которые закончили или почти закончил карьеру
Великая сборная идёт за титулом.
Центр поля у них очень мощный: Энцо, Пас, Мак Аллистер, Де Пауль. Плюс Лео постоянно будет опускаться глубже и помогать в розыгрыше — с этим вообще проблем не вижу.

Как по мне, самые слабые зоны — это фланги защиты. Молина всё ещё топовый, но нормальной замены ему нет. А Монтьель, если честно, уже заметно сдал.
Де Пауль и Месси давно не футболисты а рестлеры и шоумены, они отвыкли от игры в футбол. Так что грядит фиаско и большая чистка 😃
Боюсь ты спрячешься надолго, как в декабре 2022.
Винисиус вышел из чата
А вот Арбелоа 👅 не вышел из Винисиуса))
Честно говоря, крайне средний состав. Если вынести за скобки Месси, главные звезды - Альварес, Мартинес, ну и как восходящая молодая звезда - Пас. Если дойдут хотя бы до 1/4, это уже будет успех.
Они команда и вполне могут защитить титул.
Маккалистер и Энцо не звезды?
вопросов по финальной заявке минимум: 1) возьмут ли акунью или лишнего цз - сенеси 2) паласиос или барко...по сути всё. если не удивит скалони не взяв, например, перроне (привлечаться стал только в последнее время регулярно, но, сезон провел отличный - здесь общее у него и с барко, и с сенеси)
Барко, так-то левый защитник. Он в страсбуре играет не на своей позиции
он уже перестроился на цп, вместо лз. в товарняке за сборную выходил там же. но, его прошлое лз - еще аргумент взять его в заявку и не брать акунью
мартинес-молина, ромеро, лисандро (отаменди), тальяфико-де поль(перроне), маккалистер, фернандес-николас гонсалес (альмада), месси-альварес(лаутаро). вопрос: сочетаем ли у скалони пас с месси, если да - это доп вариативность
что николас гонсалес что альмада это тихий ужас
Лисандро на вряд-ли будет основным. Тем более, после крестов он толком не вернулся на уровень. В 22, он в основе, если не ошибаюсь, 1 раз сыграл и потом присел на лавку. Больше верится в сенеси в пару к ромеро.
Где Кавенаги, Клементе Родригес и Дриусси?
