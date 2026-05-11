Медведев накричал на фанатов «Пари НН» после поражения от ЦСКА

Вратарь «Пари НН» Медведев накричал на фанатов после поражения от ЦСКА.

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев вступил в конфликт с фанатами после поражения от ЦСКА (1:2) в 29-м туре РПЛ.

После финального свистка Медведев подошел к сидящим на трибунах болельщиков и начал кричать на них. Среди прочего, игрок кричал: «Я здесь два года».

После матча Медведев отчитал фанатов за баннеры: «Пускай, #####, дома сидят, ####, и за другую команду болеют. Я здесь два года жопу рву, #####, смотрю на трибуну, ####, – плакаты вывесили они, #####».

«Пускай, #####, дома сидят! За других болеют». Медведев сорвался на фанатов в Нижнем – за плакаты «Наш тренер» со Шпилевским

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ВидеоСпортс’‘
Этому хмырю заплатили за эти два года, а фанаты свои платят и время тратят на просмотр такого зрелища . Еще и плакат ему нельзя, варежку дырявую раскрыл.
Жопу он рвет, будто врач, мчс или шахтер, как—же эта лимитная шваль достала, живут в своем узком мирке и ставят себя выше всех.
Никитос это ты?
Значит эти чудики всё таки сливали тренера, раз на банер о нем такая реакция.
Медведевы они все такие 😁 Мог бы ещё и ракеткой избить)
Или угрожать превратить в ядерный пепел 🤷🏻
Запустить "ракетками".
Медведев, 2 года с порванной жопой... Где он всплывет?!
Порванная джеппа Медведева. Где она теперь
Думал Даня опять психует. Не понял чем ему фанаты Нижнего не угодили...
Жопа в итоге не выдержала.
Игру не смотрел. Как можно получить 2 от немотивированного ЦСКА за 2 минуты?!
Претензии болел понятны. А Медведев всплывет третьим кипером Ростова в РПЛ, например
Ваш тренер... Он не твой тренер был?! Он про Шпилевского?! Ну вот ты в основе и обосрался без Шпилевского получается
Он и со Шпилевским обсерался точно так же.
Пусть этот крендель на своих партнеров орет. .опу он рвет видите ли! Кому охота за такой клуб болеть под букмекерами?
Гаранин после поражения от ЦСКА: «Лишних слов не хочется говорить. Казалось, что все было так близко… «Пари НН» будет делать все возможное в матче с «Рубином»
11 мая, 15:09
