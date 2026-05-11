Медведев накричал на фанатов «Пари НН» после поражения от ЦСКА
Вратарь «Пари НН» Никита Медведев вступил в конфликт с фанатами после поражения от ЦСКА (1:2) в 29-м туре РПЛ.
После финального свистка Медведев подошел к сидящим на трибунах болельщиков и начал кричать на них. Среди прочего, игрок кричал: «Я здесь два года».
После матча Медведев отчитал фанатов за баннеры: «Пускай, #####, дома сидят, ####, и за другую команду болеют. Я здесь два года жопу рву, #####, смотрю на трибуну, ####, – плакаты вывесили они, #####».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ВидеоСпортс’‘
Претензии болел понятны. А Медведев всплывет третьим кипером Ростова в РПЛ, например
Ваш тренер... Он не твой тренер был?! Он про Шпилевского?! Ну вот ты в основе и обосрался без Шпилевского получается