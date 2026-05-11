Жоао Виктор о стычке с Торопом: «Это нормально, неотъемлемая часть игры. Оба хотели сделать лучше для команды, сейчас все улажено»
Защитник ЦСКА Жоао Виктор высказался о стычке с вратарем команды Владиславом Торопом во время матча 29‑го тура РПЛ против «Пари НН» (2:1).
На 35-й минуте бразилец начал высказывать претензии Торопу, схватил его за горло, после чего россиянин стал бодаться головой с партнером по команде. Стычку между футболистами армейцев разнял судья Андрей Прокопов. Также вмешался Дмитрий Баринов.
– Расскажите о стычке с Торопом.
– Это неотъемлемая часть игры. Мы просто по‑разному подумали о том, что должны были сделать в том эпизоде. Сейчас все улажено.
Оба хотели сделать лучше для команды, но иногда происходят и такие ситуации. Этого не надо бояться, это нормально, – сказал Жоао Виктор.
ЦСКА выложил совместное фото Торопа и Виктора после их стычки: «Никаких конфликтов 🤝🏻»