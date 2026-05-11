  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жоао Виктор о стычке с Торопом: «Это нормально, неотъемлемая часть игры. Оба хотели сделать лучше для команды, сейчас все улажено»
21

Жоао Виктор о стычке с Торопом: «Это нормально, неотъемлемая часть игры. Оба хотели сделать лучше для команды, сейчас все улажено»

Жоао Виктор о стычке с Торопом: это нормально, оба хотели лучшего для команды.

Защитник ЦСКА Жоао Виктор высказался о стычке с вратарем команды Владиславом Торопом во время матча 29‑го тура РПЛ против «Пари НН» (2:1).

На 35-й минуте бразилец начал высказывать претензии Торопу, схватил его за горло, после чего россиянин стал бодаться головой с партнером по команде. Стычку между футболистами армейцев разнял судья Андрей Прокопов. Также вмешался Дмитрий Баринов.

– Расскажите о стычке с Торопом.

– Это неотъемлемая часть игры. Мы просто по‑разному подумали о том, что должны были сделать в том эпизоде. Сейчас все улажено.

Оба хотели сделать лучше для команды, но иногда происходят и такие ситуации. Этого не надо бояться, это нормально, – сказал Жоао Виктор.

ЦСКА выложил совместное фото Торопа и Виктора после их стычки: «Никаких конфликтов 🤝🏻»

«Зенит» уже точно чемпион?27024 голоса
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoВладислав Тороп
logoПари НН
logoЖоао Виктор
logoМатч ТВ
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Не знаю, что там улажено, но Виктор после этой стычки два раза явно пытался подставить Торопа своими передачами. Как будто Виктор летом один из кандидатов на выход.
Ответ akula_ka-50
Не знаю, что там улажено, но Виктор после этой стычки два раза явно пытался подставить Торопа своими передачами. Как будто Виктор летом один из кандидатов на выход.
Ну по большому счету он и так кандидат на выход. Или на глубокий стратегический запас.
Ответ akula_ka-50
Не знаю, что там улажено, но Виктор после этой стычки два раза явно пытался подставить Торопа своими передачами. Как будто Виктор летом один из кандидатов на выход.
У меня тоже создалось впечатление, что эти два паса в борьбу во вратарской были явной попыткой подставить Торопа. И после обоих вполне могло залететь в ворота.
Славе конечно не хватает авторитета в команде. Пока за спиной Акинфеева будет сидеть так и будут воспринимать как пацана сменщика
Ответ sangre
Славе конечно не хватает авторитета в команде. Пока за спиной Акинфеева будет сидеть так и будут воспринимать как пацана сменщика
В этом году он все же играет заметно больше, чем прошлые претенденты на место Игоря. Да и проблем со здоровьем у Игоря как-то много становится. Посему не за горами его прощальный матч. Жалко в свое время Илью Помазуна упустили, но его было жаль из-за почти полного отсутствия практики.
Ответ Лысый Конь
В этом году он все же играет заметно больше, чем прошлые претенденты на место Игоря. Да и проблем со здоровьем у Игоря как-то много становится. Посему не за горами его прощальный матч. Жалко в свое время Илью Помазуна упустили, но его было жаль из-за почти полного отсутствия практики.
Практики у Помазуна хватало. Обычный середняк-неудачник.
Плохая примета вратаря за горло хватать… Для Виктора..
Этот Виктор редкий чепушило. Зачем его вообще брали, лучше бы Абдулкадырова оставили.
Видно что конфликт внутри команды есть,и надо его тушить карательно и быстро...иначе развал полный продолжиться и в следующем сезоне...
Виктор откровенно не тянет уровень ЦСКА, гражданину пора искать новую команду. Когда он попёр на Славу, хотели с пацанами с трибуны выскочить и навалять бразилу
Не нормально так на вратаря, который больше 5 лет в команде бычить, когда сам в клубе меньше года. Слишком рано в себя поверил, Жоао Виктор Васин.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ЦСКА выложил совместное фото Торопа и Виктора после их стычки: «Никаких конфликтов 🤝🏻»
11 мая, 15:36Фото
Игдисамов о стычке Торопа и Виктора в матче с «Пари НН»: «Я рад таким моментам – значит, игроки неравнодушны. Хуже, когда этого нет. Это тоже дало заряд перевернуть игру»
11 мая, 15:24
Виктор и Тороп устроили стычку в игре ЦСКА с «Пари НН». Защитник высказал претензии своему вратарю, и они пободались – разнял судья
11 мая, 13:21Фото
Рекомендуем
Главные новости
Предраг Миятович: «Реал» должен подумать о продаже Мбаппе или Винисиуса. Говорить «пусть оба останутся» – огромная ошибка. В футболе приходится принимать очень сложные решения»
15 минут назад
Салах сыграет с «Астон Виллой», сообщил Слот: «Сможет выйти на несколько минут»
39 минут назад
В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS. Организатор шоу – солист Coldplay Крис Мартин
53 минуты назад
Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам
сегодня, 08:27
«Реал» объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая
сегодня, 08:17
Этот футболист нанес три знаменитых удара головой в двух финалах ЧМ
сегодня, 08:00Тесты и игры
«Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни («Чемпионат»)
сегодня, 07:50
Васин о критике: «Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали. Пресса начала убивать. Я не работал с журналистами – мое упущение. Других футболистов не трогали»
сегодня, 07:40
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме написал Пересу: «Под вашим руководством «Мадрид» укрепил позицию самого уважаемого спортивного клуба в мире»
сегодня, 07:02
Перес об удалении Камавинга с «Баварией»: «Судья не хотел, чтобы «Реал» вышел в полуфинал ЛЧ. Злого умысла у него не было, но он допустил ошибку»
сегодня, 06:47
Ко всем новостям
Последние новости
Игдисамов о Кисляке: «Если его купит «ПСЖ», будет здорово. Возможно, выйдет в финал ЛЧ в следующем сезоне вместе с Сафоновым и выиграет ее»
8 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» против «Аль-Иттихада», «Аль-Таавун» встретится с «Аль-Риядом» в пятницу, «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом» в субботу
11 минут назад
Перес о том, что попросил «вон ту девушку» задать вопрос: «Эта фраза считается оскорбительной? Это слишком раздули. Бедняга тянула руку, а ей не давали слова»
29 минут назад
Ровно 18 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА – это было легендарно!
36 минут назадВидеоСпортс"
Стример Мэддисон о Сафонове перед матчем с 8 сэйвами: «Один из худших вратарей. Полнейшая дыра»
сегодня, 08:19
Игру GTA 6 будут рекламировать на чемпионате мира по футболу (The Touchline)
сегодня, 08:18
«Балтика» готова рассмотреть продажу Хиля за 8 млн евро. Клубы РПЛ и Бразилии интересуются форвардом («СЭ»)
сегодня, 07:59
Карло Анчелотти: «Буду рад за Моуринью в случае его возвращения в «Реал». Жозе может проделать фантастическую работу, как всегда делал во всех клубах, в которых тренировал»
сегодня, 05:55
Андрей Лунев: «Уверен, что именно Гусев приведет «Динамо» к трофею. Сильный тренер, хотелось бы продолжить работу с ним»
сегодня, 05:12
«Реал» – «Реал Овьедо». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 04:25
Рекомендуем