Угальде отдал два ассиста в матче с «Рубином» – впервые за время в «Спартаке». У форварда 1+2 в двух последних играх РПЛ

Манфред Угальде сделал два ассиста в матче с «Рубином».

Форвард «Спартака» Манфред Угальде набрал 3 (1+2) очка в двух последних матчах РПЛ.

Сегодня костариканец ассистировал Кристоферу Ву и Пабло Солари в игре с «Рубином». В прошлом туре Угальде забил «Крыльям Советов» (2:1).

Манфред сделал две голевые передачи за матч впервые за время игры в «Спартаке».