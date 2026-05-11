Угальде отдал два ассиста в матче с «Рубином» – впервые за время в «Спартаке». У форварда 1+2 в двух последних играх РПЛ
Форвард «Спартака» Манфред Угальде набрал 3 (1+2) очка в двух последних матчах РПЛ.
Сегодня костариканец ассистировал Кристоферу Ву и Пабло Солари в игре с «Рубином». В прошлом туре Угальде забил «Крыльям Советов» (2:1).
Манфред сделал две голевые передачи за матч впервые за время игры в «Спартаке».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
8 комментариев
Если парочку забьет в финале кубка - цены ему не будет!
В Барселоне ждут, Левандовский уходит в млс
молодец, очень старательный игрок!
Он ещё и в прессинге хорош!!
Молодец!!
Очень полезный парень. Еще бы везения в концовке, было бы совсем здорово.
Легенда рпл, не то что соболев
