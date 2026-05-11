  • Тебас о доминировании «Барсы» и «Реала» в Ла Лиге: «Не так важно, что побеждают одни и те же – чемпион не может набирать больше 90 очков. Мы 2-е в мире по экономике и 1-е в спортивном плане»
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас не согласился с мнением, что доминирование «Реала» и «Барселоны» вредит развитию лиги.

«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании в сезоне-2025/26 после победы над «Реалом» в матче 35-го тура Ла Лиги (2:0). За три тура до конца сезона каталонцы набрали 91 очко.

– Господство «Реала» и «Барселоны» пагубно для развития Ла Лиги?

– Я считаю, что это не может вредить, ведь мы являемся второй лигой в мире с точки зрения экономики и первой в спортивном плане. Думаю, что об их дуополии слишком много говорят – на днях я встретился на конференции с генеральным директором «Манчестер Сити», и он сказал: «Послушайте, из последних восьми Премьер-лиг мы выиграли шесть». Если говорить о Бундеслиге, там есть «Бавария».

То, что лигу выигрывают одни и те же [клубы], не так важно. В чемпионатах, состоящих из 20 команд, чемпион не может набирать больше 90 очков, потому что это означает, что в турнире было много ничьих и поражений. Это делает лигу более конкурентоспособной. Я обращаюсь к цифрам – если бы это было так вредно, мы бы не были лучшими в спортивном плане уже много лет.

– Существуют ли показатели, позволяющие сделать вывод или утверждать, что другим командам, помимо «Реала» и «Барселоны», удалось создать привлекательный и прибыльный бренд?

– Да, это показатели социальных сетей. Другие команды демонстрируют быстрый рост, что видно по соцсетям, телевизионная аудитория также увеличилась как на национальном, так и на международном уровне. Я видел исследование на внутреннем рынке – для Ла Лиги это год с наибольшей аудиторией, и мы намерены добиться ее роста на 9% по сравнению с предыдущим сезоном. Большая часть этого роста приходится на другие команды, помимо «Реала» и «Барселоны», – сказал Тебас.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: El Financiero
Главный показатель лиги это то, что топовая Севилья которая должна привлекать игроков, постоянно играть в ЛЧ и т.д. терпит крах и не может конкурировать с клубами уровня КП, Брайтона, Борнмута и прочих:) 37 летний Санчес кое-как спасает от вылета:) Вот где позорище Тебаса:))
Да там яма, видел же какой у них потолок зарплат?)
Первые в спортивном плане? Ну да, вся надежда на Райо в ЛК.
И единственная лига из топ пять, где нет автоматической системы определения гола.😂😂😂
сам себя похвалил, надо продлить на новый срок)
Без статистики, это все слова.
По поводу набора определенного количества очков, как негативном показатели для лиги, тоже бред. В той же АПЛ неоднократно было, когда чемпион набирал свыше 90 очков. Бывает так, что одна команда проводит выдающийся сезон и на голову сильнее остальных в чемпионате.
Ну значит в следующем сезоне, если набрал больше 90 очков, будет применяться санкция. Например, не дадут заявить игрока.
Для Тебаса скорее актуальнее будет ввести «очковый потолок».
Он реально неадекват. В каком то своём мирке живёт. У его лиги кроме трёх клубов вообще ужасные финансовые положение. Плюс ФФП тоже не подарок. Севилья скатилась до выживания. Вилья, которая якобы на ноги встал в ЛЧ позорится. Бетис худа бедно живёт. Клубы мелочи собирают чтобы как то выживать
Фуфломет вентилятор
Разбудите его
а он и не спал
Понятно что каждая лягушка хвалит свое болото, но то, что Ла Лига теряет свою силу это факт. Даже Барса испытывает финансовые трудности, про других можно вообще не говорить. Только Реал в финансовом плане в порядке, но и он чувствует тревогу. Ведь не зря Перес воюет с уефа и остальными. Надо что-то менять.
