Тебас о доминировании «Барсы» и «Реала» в Ла Лиге: «Не так важно, что побеждают одни и те же – чемпион не может набирать больше 90 очков. Мы 2-е в мире по экономике и 1-е в спортивном плане»

Тебас о доминировании «Барсы» и «Реала» в Ла Лиге: это не может вредить.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас не согласился с мнением, что доминирование «Реала» и «Барселоны» вредит развитию лиги.

«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании в сезоне-2025/26 после победы над «Реалом» в матче 35-го тура Ла Лиги (2:0). За три тура до конца сезона каталонцы набрали 91 очко.

– Господство «Реала» и «Барселоны» пагубно для развития Ла Лиги?

– Я считаю, что это не может вредить, ведь мы являемся второй лигой в мире с точки зрения экономики и первой в спортивном плане. Думаю, что об их дуополии слишком много говорят – на днях я встретился на конференции с генеральным директором «Манчестер Сити », и он сказал: «Послушайте, из последних восьми Премьер-лиг мы выиграли шесть». Если говорить о Бундеслиге, там есть «Бавария ».

То, что лигу выигрывают одни и те же [клубы], не так важно. В чемпионатах, состоящих из 20 команд, чемпион не может набирать больше 90 очков, потому что это означает, что в турнире было много ничьих и поражений. Это делает лигу более конкурентоспособной. Я обращаюсь к цифрам – если бы это было так вредно, мы бы не были лучшими в спортивном плане уже много лет.

– Существуют ли показатели, позволяющие сделать вывод или утверждать, что другим командам, помимо «Реала» и «Барселоны», удалось создать привлекательный и прибыльный бренд?

– Да, это показатели социальных сетей. Другие команды демонстрируют быстрый рост, что видно по соцсетям, телевизионная аудитория также увеличилась как на национальном, так и на международном уровне. Я видел исследование на внутреннем рынке – для Ла Лиги это год с наибольшей аудиторией, и мы намерены добиться ее роста на 9% по сравнению с предыдущим сезоном. Большая часть этого роста приходится на другие команды, помимо «Реала » и «Барселоны», – сказал Тебас.