  • Тюрам может пропустить финал Кубка Италии против «Лацио». Форвард «Интера» травмировался на тренировке
Тюрам может пропустить финал Кубка Италии против «Лацио». Форвард «Интера» травмировался на тренировке

Тюрам может пропустить финал Кубка из-за повреждения.

Участие Маркуса Тюрама в финале Кубка Италии против «Лацио» может быть под большим вопросом.

По сообщениям Sky Sport Italia, форвард «Интера» получил травму на тренировке и, скорее всего, пропустит матч.

Для оценки степени травмы необходимы дополнительные обследования, но есть серьезные сомнения в том, что француз сможет восстановиться к игре в среду.

Отмечается, что Франческо Эспозито вернулся в состав после проблем со спиной, но более вероятно, что Анж-Йоан Бонни составит пару Лаутаро Мартинесу в атаке.

Хакан Чалханоглу по-прежнему не тренируется с партнерами по команде и будет наблюдать за игрой с трибун. Петар Сучич или Генрих Мхитарян сыграют в полузащите с Петром Зелиньским.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Football Italia
Ну обойма заряжена,Интер и без него однозначно справится как справились и без Лаутаро.Сомнений нет!
Ещё и кубок взять для первого сезона Киву было бы слишком жирно конечно.
