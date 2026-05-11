Тюрам может пропустить финал Кубка Италии против «Лацио». Форвард «Интера» травмировался на тренировке

Тюрам может пропустить финал Кубка из-за повреждения.

Участие Маркуса Тюрама в финале Кубка Италии против «Лацио » может быть под большим вопросом.

По сообщениям Sky Sport Italia, форвард «Интера » получил травму на тренировке и, скорее всего, пропустит матч.

Для оценки степени травмы необходимы дополнительные обследования, но есть серьезные сомнения в том, что француз сможет восстановиться к игре в среду.

Отмечается, что Франческо Эспозито вернулся в состав после проблем со спиной, но более вероятно, что Анж-Йоан Бонни составит пару Лаутаро Мартинесу в атаке.

Хакан Чалханоглу по-прежнему не тренируется с партнерами по команде и будет наблюдать за игрой с трибун. Петар Сучич или Генрих Мхитарян сыграют в полузащите с Петром Зелиньским.