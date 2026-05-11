Джеко, Колашинац, Челик, Демирович, Хаджикадунич, Табакович – в составе сборной Боснии и Герцеговины на ЧМ-2026
Тренер сборной Боснии и Герцеговины Сергей Барбарес объявил состав команды на ЧМ-2026.
В заявку вошли 26 футболистов.
Вратари: Никола Василь («Санкт-Паули»), Мартин Зломыслич («Риека»), Осман Хаджикич («Славен Белупо»);
Защитники: Сеад Колашинац («Аталанта»), Амар Дедич («Бенфика»), Нихад Муякич («Газиантеп»), Никола Катич («Шальке»), Тарик Мухаремович («Сассуоло»), Степан Раделич («Риека»), Деннис Хаджикадунич («Сампдория»), Нидаль Челик («Ланс»);
Полузащитники: Амир Хаджиахметович («Халл»), Иван Шуньич («Кипр»), Иван Башич («Астана»), Дженис Бурнич («Карлсруэ»), Эрмин Махмич («Слован»), Беньямин Тахирович («Брондбю»), Армин Гигович («Янг Бойз»), Керим Алайбегович («Ред Булл Зальцбург»), Эсмир Байрактаревич («ПСВ);
Нападающие: Эрмедин Демирович («Штутгарт»), Йово Лукич («Университатя Клуж»), Самед Баждар («Ягеллония»), Харис Табакович («Боруссия Менхенгладбах»), Эдин Джеко («Шальке»).
Еще 9 игроков попали в резервный список, среди них – Ифет Джаковац из «Акрона».
А Добромыслича что же не нашли в противовес?))