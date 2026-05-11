Джеко, Колашинац, Челик, Демирович, Хаджикадунич, Табакович – в составе сборной Боснии и Герцеговины на ЧМ-2026

Объявлен состав сборной Боснии и Герцеговины на чемпионат мира.

Тренер сборной Боснии и Герцеговины Сергей Барбарес объявил состав команды на ЧМ-2026 . В заявку вошли 26 футболистов. Вратари : Никола Василь («Санкт-Паули »), Мартин Зломыслич («Риека»), Осман Хаджикич («Славен Белупо»); Защитники : Сеад Колашинац («Аталанта »), Амар Дедич («Бенфика»), Нихад Муякич («Газиантеп»), Никола Катич («Шальке»), Тарик Мухаремович («Сассуоло»), Степан Раделич («Риека»), Деннис Хаджикадунич («Сампдория»), Нидаль Челик («Ланс»); Полузащитники : Амир Хаджиахметович («Халл»), Иван Шуньич («Кипр»), Иван Башич («Астана»), Дженис Бурнич («Карлсруэ»), Эрмин Махмич («Слован»), Беньямин Тахирович («Брондбю»), Армин Гигович («Янг Бойз»), Керим Алайбегович («Ред Булл Зальцбург»), Эсмир Байрактаревич («ПСВ); Нападающие : Эрмедин Демирович («Штутгарт»), Йово Лукич («Университатя Клуж»), Самед Баждар («Ягеллония»), Харис Табакович («Боруссия Менхенгладбах»), Эдин Джеко («Шальке»). Еще 9 игроков попали в резервный список, среди них – Ифет Джаковац из «Акрона».