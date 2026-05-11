  • Джеко, Колашинац, Челик, Демирович, Хаджикадунич, Табакович – в составе сборной Боснии и Герцеговины на ЧМ-2026
Джеко, Колашинац, Челик, Демирович, Хаджикадунич, Табакович – в составе сборной Боснии и Герцеговины на ЧМ-2026

Объявлен состав сборной Боснии и Герцеговины на чемпионат мира.

Тренер сборной Боснии и Герцеговины Сергей Барбарес объявил состав команды на ЧМ-2026.

В заявку вошли 26 футболистов.

ВратариНикола ВасильСанкт-Паули»), Мартин Зломыслич («Риека»), Осман Хаджикич («Славен Белупо»);

Защитники: Сеад Колашинац («Аталанта»), Амар Дедич («Бенфика»), Нихад Муякич («Газиантеп»), Никола Катич («Шальке»), Тарик Мухаремович («Сассуоло»), Степан Раделич («Риека»), Деннис Хаджикадунич («Сампдория»), Нидаль Челик («Ланс»);

Полузащитники: Амир Хаджиахметович («Халл»), Иван Шуньич («Кипр»), Иван Башич («Астана»), Дженис Бурнич («Карлсруэ»), Эрмин Махмич («Слован»), Беньямин Тахирович («Брондбю»), Армин Гигович («Янг Бойз»), Керим Алайбегович («Ред Булл Зальцбург»), Эсмир Байрактаревич («ПСВ);

Нападающие: Эрмедин Демирович («Штутгарт»), Йово Лукич («Университатя Клуж»), Самед Баждар («Ягеллония»), Харис Табакович («Боруссия Менхенгладбах»), Эдин Джеко («Шальке»).

Еще 9 игроков попали в резервный список, среди них – Ифет Джаковац из «Акрона».

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт Федерации футбола Боснии и Герцеговины
Хотите верьте, хотите не верьте, Керим Алайбегович сын моей коллеги по работе)
Ответ 1. FC Kln
Хотите верьте, хотите не верьте, Керим Алайбегович сын моей коллеги по работе)
Классный факт)
Ответ 1. FC Kln
Хотите верьте, хотите не верьте, Керим Алайбегович сын моей коллеги по работе)
Верим
состав хороший
Хаджикадунич до сих пор нашему топовому Ростову принадлежит.
Рахимича не хватает )
Демирович в матче с Леверкузеном был очень хорош.
Удачи хозяевам Италии
Ответ Travis Henderson
Удачи хозяевам Италии
Ещё один нездоровый италофоб
Там Аргентина ещё состав объявила. 55 человек. Коротко - все более менее известные аргентинские игроки там есть. Кроме Дибалы
Ответ SDef
Там Аргентина ещё состав объявила. 55 человек. Коротко - все более менее известные аргентинские игроки там есть. Кроме Дибалы
И Ди Марии)
Джеко и Колашинацу наверное за 50
Ответ Алишер Махмудов
Джеко и Колашинацу наверное за 50
Сергея Барбареса им в состав)
Ответ Алишер Махмудов
Джеко и Колашинацу наверное за 50
)))) Ну с Джеко вы всего на 10 лет ошиблись )) А вот Колашинацу всего 32, мне и самому казалось, что он старше ))
Зломыслич ))
А Добромыслича что же не нашли в противовес?))
Пожелаем Джэковичу удачи..!
