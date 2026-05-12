«Зенит» в шаге от титула, «Локомотив» обыграл «Ак Барс», Медведев наехал на фанатов «Пари НН», «Барса» продлит Флика, «Реал» зовет Моуринью, победа Мирры и другие новости

1. «Краснодар» проиграл «Динамо» в гостях (1:2), пропустив от Сергеева на 93-й минуте. Теперь «Зенит» станет чемпионом , если не проиграет «Ростову» в 30-м туре, а команда Мурада Мусаева возьмет титул только при победе над «Оренбургом» и поражении петербуржцев. Кстати, «Зенит» поздравил Сергеева с днем рождения сразу после его победного гола «Краснодару»: «С праздником, Ваня!».

«Спартак» победил «Рубин» (2:1) и сохранил шансы на бронзу. ЦСКА одержал волевую победу над «Пари НН» (2:1), забив на 88-й и 90-й минутах, а «Ростов» обыграл «Акрон» в гостях (3:1), впервые с августа забив больше 2 голов в матче РПЛ.

«Оренбург» и «Ростов» избежали стыковых матчей и сохранили прописку в РПЛ. «Пари НН» остается в зоне вылета перед 30-м туром, «Махачкала» и «Акрон» – в зоне стыков, «Крылья» еще не обезопасили себя от вылета.

2. «Локомотив» победил «Ак Барс» в 1-м матче финальной серии Кубка Гагарина – 3:1.

3. «Барселона» и Ханси Флик продлят контракт до 2028 года с опцией до 2029-го. Агент немца и Деку обо всем договорились.

4. Андрей Рублев прошел Алехандро Давидовича-Фокина, Даниил Медведев – Пабло Ямас-Руиса в третьем круге турнира в Риме. Янник Синнер выиграл 30-й матч подряд на «Мастерсах» – он в одной победе от рекорда Джоковича .

В женской сетке Мирра Андреева обыграла Элизу Мертенс в четвертом круге, Анна Калинская уступила Алене Остапенко.

5. «Колорадо» обыграл «Миннесоту» (5:2) и ведет 3-1 в серии второго раунда Кубка Стэнли.

6. О возвращении Жозе Моуринью в «Реал» объявят по окончании сезона . Переговоры состоялись, тренер «выдвинул условия» относительно состава и приобретений, сообщает испанский журналист Сиро Лопес.

7. «Кливленд» победил «Детройт» (112:103) и сравнял счет в серии (2-2) второго раунда плей-офф НБА, «Лейкерс» уступили «Оклахоме» (110:115) и проиграли серию (0-4).

8. Килиан Мбаппе не хочет играть в оставшихся домашних матчах «Реала» в сезоне из-за свиста фанатов, пишет The Athletic. По данным журналиста Альберто Перейро, Килиан ушел с тренировки , когда узнал, что останется в запасе на матч с «Барсой».

9. Финал Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Арсенал» обслужит немецкий судья Даниэль Зиберт.

10. «Вест Хэм» попросит PGMOL объяснить отмену гола в матче с «Арсеналом» и предоставить запись разговора судьи и ВАР.

11. «Барселона» провела чемпионский парад: Флик участвовал, Шченсны курил и вместе с Левандовским ел брошенное фанатами мороженое. Ямаль показал футболку «Слава богу, что я не мадридиста», а также держал флаг Палестины . Педри подарил букет роз и поцеловал руку Рэшфорду – Маркус забил победный мяч в чемпионском класико.

12. «Зенит» покупает Андраде у «Балтики» за 3,2 млн евро, пишет инсайдер Иван Карпов.

13. «Ливерпуль» показал мемориал в память о Жоте и его брате. Скульптуру установят на «Энфилде».

Цитаты дня

Шнякин о «Кофемании»: «1200 за чаек с медом, серьезно? Кажется, понял, почему футбики там лица бьют»

«##### ######!» «Собака ######!» Радулов и Денисенко матом обругали друг друга в финале Кубка Гагарина

Ренато Гойкович: «В России намного дешевле, чем в Европе. В «Оренбурге» снимал квартиру за 37 000, такси – 250 рублей за 7-8 км. В Боснии коммуналка 150 евро »

«Я не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников» . Талалаев о мнении Радимова, что «Балтике» «не хватило силенок»

«Пускай, #####, дома сидят, ####, и за другую команду болеют . Я здесь два года жопу рву, #####, смотрю на трибуну, ####, – плакаты вывесили они, #####». Вратарь «Пари НН» Медведев о фанатах

Ролик дня