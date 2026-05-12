  • «Зенит» в шаге от титула, «Локомотив» обыграл «Ак Барс», Медведев наехал на фанатов «Пари НН», «Барса» продлит Флика, «Реал» зовет Моуринью, победа Мирры и другие новости
31

1. «Краснодар» проиграл «Динамо» в гостях (1:2), пропустив от Сергеева на 93-й минуте. Теперь «Зенит» станет чемпионом, если не проиграет «Ростову» в 30-м туре, а команда Мурада Мусаева возьмет титул только при победе над «Оренбургом» и поражении петербуржцев. Кстати, «Зенит» поздравил Сергеева с днем рождения сразу после его победного гола «Краснодару»: «С праздником, Ваня!».

«Спартак» победил «Рубин» (2:1) и сохранил шансы на бронзу. ЦСКА одержал волевую победу над «Пари НН» (2:1), забив на 88-й и 90-й минутах, а «Ростов» обыграл «Акрон» в гостях (3:1), впервые с августа забив больше 2 голов в матче РПЛ.  

«Оренбург» и «Ростов» избежали стыковых матчей и сохранили прописку в РПЛ. «Пари НН» остается в зоне вылета перед 30-м туром, «Махачкала» и «Акрон» – в зоне стыков, «Крылья» еще не обезопасили себя от вылета.

2. «Локомотив» победил «Ак Барс» в 1-м матче финальной серии Кубка Гагарина – 3:1.

3. «Барселона» и Ханси Флик продлят контракт до 2028 года с опцией до 2029-го. Агент немца и Деку обо всем договорились.

4. Андрей Рублев прошел Алехандро Давидовича-Фокина, Даниил Медведев – Пабло Ямас-Руиса в третьем круге турнира в Риме. Янник Синнер выиграл 30-й матч подряд на «Мастерсах» – он в одной победе от рекорда Джоковича.

В женской сетке Мирра Андреева обыграла Элизу Мертенс в четвертом круге, Анна Калинская уступила Алене Остапенко.

5. «Колорадо» обыграл «Миннесоту» (5:2) и ведет 3-1 в серии второго раунда Кубка Стэнли.

6. О возвращении Жозе Моуринью в «Реал» объявят по окончании сезона. Переговоры состоялись, тренер «выдвинул условия» относительно состава и приобретений, сообщает испанский журналист Сиро Лопес.

7. «Кливленд» победил «Детройт» (112:103) и сравнял счет в серии (2-2) второго раунда плей-офф НБА, «Лейкерс» уступили «Оклахоме» (110:115) и проиграли серию (0-4).

8. Килиан Мбаппе не хочет играть в оставшихся домашних матчах «Реала» в сезоне из-за свиста фанатов, пишет The Athletic. По данным журналиста Альберто Перейро, Килиан ушел с тренировки, когда узнал, что останется в запасе на матч с «Барсой».

9. Финал Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Арсенал» обслужит немецкий судья Даниэль Зиберт.

10. «Вест Хэм» попросит PGMOL объяснить отмену гола в матче с «Арсеналом» и предоставить запись разговора судьи и ВАР.

11. «Барселона» провела чемпионский парад: Флик участвовал, Шченсны курил и вместе с Левандовским ел брошенное фанатами мороженое. Ямаль показал футболку «Слава богу, что я не мадридиста», а также держал флаг Палестины. Педри подарил букет роз и поцеловал руку Рэшфорду – Маркус забил победный мяч в чемпионском класико. 

12. «Зенит» покупает Андраде у «Балтики» за 3,2 млн евро, пишет инсайдер Иван Карпов.

13. «Ливерпуль» показал мемориал в память о Жоте и его брате. Скульптуру установят на «Энфилде».

Цитаты дня

Шнякин о «Кофемании»: «1200 за чаек с медом, серьезно? Кажется, понял, почему футбики там лица бьют»

«##### ######!» «Собака ######!» Радулов и Денисенко матом обругали друг друга в финале Кубка Гагарина

Ренато Гойкович: «В России намного дешевле, чем в Европе. В «Оренбурге» снимал квартиру за 37 000, такси – 250 рублей за 7-8 км. В Боснии коммуналка 150 евро»

«Я не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников». Талалаев о мнении Радимова, что «Балтике» «не хватило силенок»

«Пускай, #####, дома сидят, ####, и за другую команду болеют. Я здесь два года жопу рву, #####, смотрю на трибуну, ####, – плакаты вывесили они, #####». Вратарь «Пари НН» Медведев о фанатах

Ответка от Динамо Краснодару прилетела конкретная.
Дааа, Краснодар конечно... Не хочет команда быть чемпионом - не будет. А так близко было щёлкнуть по носу зенит второй юбилей подряд.
Ну да сами виноваты во 2 тайме защита 0 сколько моментов было
Откуда у наших бывших футболистов, действующих футболистов такое чсв!?? Все эти талалаевы, рахимовы, теперь ещё и медведевы.... Терпеть некоторых не могу, тьфу тьфу.
Просто оторваны от реальности, видят сквозь свою какую то им понятную призму вот и результат
Краснодар , конечно , эпично обделался
А что. Проплатил судейство и не шмогла.
Почему Кордобе не дали 2 ЖК за разговоры и рукопожатие нелепое. Это же чистое неспортивное поведение игрока на поле. Сколько можно уже прощать такое?
Да ладно, он хотя бы чинарики перестал стрелять. Цивилизуется.
Ну тянули Краснодар как могли. Кородоба вообще последние игры играть не должен.
Походу, Каприз так и не доберётся до Кубка Стэнли.
В этом году , скорее всего нет. Но ещё есть шансы. В НХЛ вообще у всех шансы есть.
Кроме Макдевида.
Слишком много ##### в одной подборке
Зенит можно поздравить с чемпионством , в последним туре он одержит победу.
Рано
Ну почему же сразу "быдло"?
Никиту вполне можно понять. После драматично проигранного матча, человек на эмоциях наговорил нелицеприятных слов. Как говорится, с кем не бывает?
Другой вопрос - почему подобное дерьмо Спортс регулярно публикует?
может потому что это охотнее комментируют пользователи?
Динамо - молодцы 👏
Зенит - чемпион 🏆
