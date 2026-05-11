Игдисамов о 2:1: «Не соглашусь, что «Пари НН» играл лучше нас. В 1-м тайме ЦСКА хорошо двигал мяч, создавал моменты, но упустил 2 быстрые атаки. Мы проявили характер и забрали игру»
Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал победу над «Пари НН» в 29-м туре Мир РПЛ (2:1).
«Не соглашусь, что «Пари НН» играл лучше нас. В первом тайме мы хорошо двигали мяч, создавали моменты, но упустили две быстрые атаки.
Во втором тайме игра открылась, было пространство, которым пользовался «Пари НН». Удалось перевернуть игру за счет того, что мы обновили переднюю линию нападения, стали более активными.
Стали насыщать штрафную, доставлять мячи. Мы проявили характер и забрали игру», – сказал Игдисамов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Вы кажетесь адекватным
Матч был до 89 минуты на 4:0 в пользу Пари НН
Сегодня в 1-м тайме минуте на 25-й первый раз прошла нормальная атака. Идет навес в центр штрафной, там 3 армейца против 1 защитника. Мусаев первый на мяче. Ну, оцени ты, #####, эпизод, пробей аккуратно или мяч вообще скинь партнеру. Нет, он головой лупит в небеса.
И пока тренер всю атаку не поменял, ни черта впереди не выходило. Если бы тот же Мусаев свои убойные шансы забивал, совсем иной результат и игра у команды была бы (уверенность в своих силах появилась). Но нападающие запороли почти все, что им создали в этих весенних матчах. Отсюда и полное непонимание у партнеров, как игру строить.
Иногда у них получается. Забил же Мусаев Ростову очень приличный гол. Но сколько бездарных действий - это за гранью
ЦСКА отскочил и победил.
А то хотим уровня, а игроки все нижи и ниже качеством.
Даже после того, как два затолкали, защиту ЦСКА должны были наказать. С 5 метров бил головой в одиночестве
От-ско-чи-ли