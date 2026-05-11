  • Игдисамов о 2:1: «Не соглашусь, что «Пари НН» играл лучше нас. В 1-м тайме ЦСКА хорошо двигал мяч, создавал моменты, но упустил 2 быстрые атаки. Мы проявили характер и забрали игру»
Игдисамов о 2:1: «Не соглашусь, что «Пари НН» играл лучше нас. В 1-м тайме ЦСКА хорошо двигал мяч, создавал моменты, но упустил 2 быстрые атаки. Мы проявили характер и забрали игру»

Игдисамов высказался о победе ЦСКА над «Пари НН».

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал победу над «Пари НН» в 29-м туре Мир РПЛ (2:1).

«Не соглашусь, что «Пари НН» играл лучше нас. В первом тайме мы хорошо двигали мяч, создавали моменты, но упустили две быстрые атаки.

Во втором тайме игра открылась, было пространство, которым пользовался «Пари НН». Удалось перевернуть игру за счет того, что мы обновили переднюю линию нападения, стали более активными.

Стали насыщать штрафную, доставлять мячи. Мы проявили характер и забрали игру», – сказал Игдисамов.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Он матч смотрел?
судя по его комментарию, он слепой, НН мог и должен был забивать гораздо больше, чем один гол и проиграли сами себе, а не ЦСКА.
Справедливости ради ЦСКА тоже мог и должен был забивать в первом тайме, если бы не Мусаев…
Господин Игдисамов, не надо думать, что болельщики слепые и ещё надо уметь говорить правду. До 87-ой минуты команды просто не было на поле, Нижний возил нас, как хотел. Чудовищное количество потерь, ужасающие привозы в обороне, один удар в створ, да и тот, ударом можно назвать с большой натяжкой. Если бы не Слава Тороп к 87-ой минуте счёт был бы минимум 0:3. То что, вырвали победу, конечно, молодцы, но вешать себе медали на грудь за такую победу явно не надо.
Ну был бы Челестини, так бы и закончили 1-0. Игдисамов не побоялся молодых бросить в бой и прогодал. Сегодня он прав
А чего, скажите пожалуйста, сегодня было бояться Игдисамову? Команда ни за что не борется и какая разница какое место мы займём, 5-е или 6-е?
Игры нет, везение, странно что повезло даже
Дмитрий, не расстраивайте
Вы кажетесь адекватным
Матч был до 89 минуты на 4:0 в пользу Пари НН
Все решает мастерство исполнителей. Гостевой матч с Балтикой - на 3-й минуте момент у Мусаева. Один в штрафной с мячом, никого вокруг. Он не глядя второпях бьет выше ворот. Стань тогда 1:0 - глядишь вся весенняя часть по другому сценарию бы пошла.

Сегодня в 1-м тайме минуте на 25-й первый раз прошла нормальная атака. Идет навес в центр штрафной, там 3 армейца против 1 защитника. Мусаев первый на мяче. Ну, оцени ты, #####, эпизод, пробей аккуратно или мяч вообще скинь партнеру. Нет, он головой лупит в небеса.

И пока тренер всю атаку не поменял, ни черта впереди не выходило. Если бы тот же Мусаев свои убойные шансы забивал, совсем иной результат и игра у команды была бы (уверенность в своих силах появилась). Но нападающие запороли почти все, что им создали в этих весенних матчах. Отсюда и полное непонимание у партнеров, как игру строить.

Иногда у них получается. Забил же Мусаев Ростову очень приличный гол. Но сколько бездарных действий - это за гранью
Так Мусаев некоторым кажется игроком,просто потому что ему контракт дали
ты пересказал всё моменты которые были созданы для нападающих за вторую часть сезона))) ну не играл Челестини на нападающих. а длинные переводы с фланга на фланг, которые работали в первой половине сезона, почему то исчезли напрочь.
Тренер должен быть объективным. Результат не по игре, но это в футболе бывает.
ЦСКА отскочил и победил.
После таких слов ему не место на скамейке. Очередной физрук, который не может дать оценку готовности команды и качеству игры. Если он сам себе врёт то ничего не будет. Вспомните Газзаева и его высказывания про академиков с тросточками.
Полнейший отскок. Удивительно, но Пари НН лучше был и моменты опаснее, могли больше забивать. Но счёт на табло, вот что главное, а с лицемерия начинать и принижать соперника...
Половину состава на выход по хорошему если мы хотим от ЦСКА тех высот что были раньше.
А то хотим уровня, а игроки все нижи и ниже качеством.
Нужно быть адекватнее. Это просто дикое везение, что в первом только один залетел от НН
Даже после того, как два затолкали, защиту ЦСКА должны были наказать. С 5 метров бил головой в одиночестве
От-ско-чи-ли
