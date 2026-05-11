«Тренировка после матча – #####. Два дня выходных». Нигериец Мафус Аджаса по просьбе Альбы повторил фразу тренера в раздевалке «Ростова»
Тренер «Ростова» Альба научил нигерийского футболиста ругаться матом по-русски.
Испанский тренер «Ростова» Джонатан Альба научил нигерийского футболиста Ибрагима Мафуса Аджасу ругаться матом на русском языке.
Клуб из Ростова-на-Дону сегодня победил «Акрон» (3:1) в 29-м туре Мир РПЛ, избежал стыковых матчей и остался в Премьер-лиге.
После игры в раздевалке Альба перед всей командой попросил Ибрагима повторить фразу: «Тренировка после матча – ##### (к черту)». 20-летний игрок повторил под смех испанца и аплодисменты партнеров по команде. Также Мафус Аджаса после просьбы Альбы добавил: «Два дня выходных».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ВидеоСпортс’‘
