  • «Тренировка после матча – #####. Два дня выходных». Нигериец Мафус Аджаса по просьбе Альбы повторил фразу тренера в раздевалке «Ростова»
Тренер «Ростова» Альба научил нигерийского футболиста ругаться матом по-русски.

Испанский тренер «Ростова» Джонатан Альба научил нигерийского футболиста Ибрагима Мафуса Аджасу ругаться матом на русском языке.

Клуб из Ростова-на-Дону сегодня победил «Акрон» (3:1) в 29-м туре Мир РПЛизбежал стыковых матчей и остался в Премьер-лиге.

После игры в раздевалке Альба перед всей командой попросил Ибрагима повторить фразу: «Тренировка после матча – ##### (к черту)». 20-летний игрок повторил под смех испанца и аплодисменты партнеров по команде. Также Мафус Аджаса после просьбы Альбы добавил: «Два дня выходных».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ВидеоСпортс’‘
А я то думал, для чего он в команде. А оно вон что.😃
Ответ zanuda59
Чтобы тренировать!

Вот и тренирует этого тёмненького паренька!
Ответ Ростовский Гусь
Ещё пару слов и можно будет на поле выпускать.
##### (к черту)...
Не понял....откройте,пожайлуста,одну букву...
Ответ Сергей Круг
Буква: Н
Комментарий удален модератором
Раньше надо было думать, а не пытаться найти теорию заговора
По вашей логике и у Краснодара тогда тоже
Сегодня день хэштэгов
Красавцы, угорают
Черти @@@@@@, что за дичь вы постите?
Тупые тупым про тупых.
Ну и на🤬🤬🤬 заблюрили?!
