«Тренировка после матча – #####. Два дня выходных». Нигериец Мафус Аджаса по просьбе Альбы повторил фразу тренера в раздевалке «Ростова»

Тренер «Ростова» Альба научил нигерийского футболиста ругаться матом по-русски.

Испанский тренер «Ростова » Джонатан Альба научил нигерийского футболиста Ибрагима Мафуса Аджасу ругаться матом на русском языке.

Клуб из Ростова-на-Дону сегодня победил «Акрон» (3:1) в 29-м туре Мир РПЛ , избежал стыковых матчей и остался в Премьер-лиге.

После игры в раздевалке Альба перед всей командой попросил Ибрагима повторить фразу: «Тренировка после матча – ##### (к черту)». 20-летний игрок повторил под смех испанца и аплодисменты партнеров по команде. Также Мафус Аджаса после просьбы Альбы добавил: «Два дня выходных».