18-летний Фиров из ЦСКА забил и сделал ассист в дебютном матче в РПЛ – с «Пари НН». У него больше результативных действий в лиге, чем у Гонду за весь сезон
Вышедший на замену 18-летний полузащитник ЦСКА ассистировал Даниле Козлову на 88-й минуте игры с «Пари НН» в 29-м туре чемпионата России (2:1), а на 90-й забил сам.
Это был второй матч Фирова в основном составе армейцев – ранее он отыграл 6 минут против «Спартака» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1).
Отметим, что теперь на счету Имрана больше очков по системе «гол+пас», чем у Лусиано Гонду за весь сезон в Премьер-лиге – аргентинец не отличился результативными действиями в 14 матчах за «Зенит» и забил 1 гол в 9 играх за ЦСКА.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Говорят, что там сумасшедший форвард на лавке прозябает
МСН - тряска началась?
Так победим
Разгоняйте уже эту шваль шевелевскую. Всех легов на выход, кроме Алвеса и Мойзеса. На остальных позициях свои не хуже точно, а учитывая, что они явно неравнодушны к клубу - имеют преимущество. Легионер должен быть на 2 головы выше своего. Минимум уровня Роши, Вендела и Кордобы. Если нет, то пусть лучше свои играют.
Всякие сбитые летчики вроде Баринова и Мусаева тоже под вопросом. И дайте Игдисамову поработать сезона 3 чисто со своими пацанами.
Чтобы делать выводы о его игре, надо выпускать в стартовом составе.
Но факт остается фактом, Челлестини фиг бы его выпустил. Игдисамов дает шанс тем, кого тренировал в молодежке. Может быть сейчас это то что и надо было в концовке сезона.
Ну, а Гонду это полный провал, максимально апатичный и аморфный человек. Когда смотришь в его глаза, он как будто спит, настолько ему неинтересно. Футбол ему как будто бы уже надоел.