  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 18-летний Фиров из ЦСКА забил и сделал ассист в дебютном матче в РПЛ – с «Пари НН». У него больше результативных действий в лиге, чем у Гонду за весь сезон
94

18-летний Фиров из ЦСКА забил и сделал ассист в дебютном матче в РПЛ – с «Пари НН». У него больше результативных действий в лиге, чем у Гонду за весь сезон

Дебютировавший Фиров обогнал Гонду по числу результативных действий в РПЛ.

Имран Фиров сделал два результативных действия в дебютном матче в Мир РПЛ.

Вышедший на замену 18-летний полузащитник ЦСКА ассистировал Даниле Козлову на 88-й минуте игры с «Пари НН» в 29-м туре чемпионата России (2:1), а на 90-й забил сам.

Это был второй матч Фирова в основном составе армейцев – ранее он отыграл 6 минут против «Спартака» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1).

Отметим, что теперь на счету Имрана больше очков по системе «гол+пас», чем у Лусиано Гонду за весь сезон в Премьер-лиге – аргентинец не отличился результативными действиями в 14 матчах за «Зенит» и забил 1 гол в 9 играх за ЦСКА.

«Зенит» уже точно чемпион?27062 голоса
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoИмран Фиров
logoПари НН
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoДанила Козлов
logoЛусиано Гонду
94 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Можем обменять его на Гарсию в Спартак
Говорят, что там сумасшедший форвард на лавке прозябает
Ответ Влад Безруков
Можем обменять его на Гарсию в Спартак Говорят, что там сумасшедший форвард на лавке прозябает
Ахаха, это пять.
Ответ Влад Безруков
Можем обменять его на Гарсию в Спартак Говорят, что там сумасшедший форвард на лавке прозябает
Гарсия зверь в сравнение с Гонду , у Левая 835 минут в чемпе 5+3 , у Гонду 905 и 1+1 , итого у одного 105 минут на результативное действие а у второго 453
Представьте себе атаку в ЦСКА: Мусаев, Гонду, Гарсия
МСН - тряска началась?
Ответ Влад Безруков
Представьте себе атаку в ЦСКА: Мусаев, Гонду, Гарсия МСН - тряска началась?
Надо еще пару опорников и бокс-ту-бокс купить, злых и без паса, для полного шапито
Так победим
Ответ Andrey Bessonov
Надо еще пару опорников и бокс-ту-бокс купить, злых и без паса, для полного шапито Так победим
И Шевелева тренером поставить
Учись, Ванька Обляков, как должна играть настоящая десятка. Позорище деревянное.

Разгоняйте уже эту шваль шевелевскую. Всех легов на выход, кроме Алвеса и Мойзеса. На остальных позициях свои не хуже точно, а учитывая, что они явно неравнодушны к клубу - имеют преимущество. Легионер должен быть на 2 головы выше своего. Минимум уровня Роши, Вендела и Кордобы. Если нет, то пусть лучше свои играют.
Всякие сбитые летчики вроде Баринова и Мусаева тоже под вопросом. И дайте Игдисамову поработать сезона 3 чисто со своими пацанами.
Ответ Андрей Иванов
Учись, Ванька Обляков, как должна играть настоящая десятка. Позорище деревянное. Разгоняйте уже эту шваль шевелевскую. Всех легов на выход, кроме Алвеса и Мойзеса. На остальных позициях свои не хуже точно, а учитывая, что они явно неравнодушны к клубу - имеют преимущество. Легионер должен быть на 2 головы выше своего. Минимум уровня Роши, Вендела и Кордобы. Если нет, то пусть лучше свои играют. Всякие сбитые летчики вроде Баринова и Мусаева тоже под вопросом. И дайте Игдисамову поработать сезона 3 чисто со своими пацанами.
Гайич? Справа кроме него пустота. Оставляем?
Ответ Андрей Иванов
Учись, Ванька Обляков, как должна играть настоящая десятка. Позорище деревянное. Разгоняйте уже эту шваль шевелевскую. Всех легов на выход, кроме Алвеса и Мойзеса. На остальных позициях свои не хуже точно, а учитывая, что они явно неравнодушны к клубу - имеют преимущество. Легионер должен быть на 2 головы выше своего. Минимум уровня Роши, Вендела и Кордобы. Если нет, то пусть лучше свои играют. Всякие сбитые летчики вроде Баринова и Мусаева тоже под вопросом. И дайте Игдисамову поработать сезона 3 чисто со своими пацанами.
Комментарий скрыт
Догнал Ерохина у которого тоже 1+1
Как бы сказал Бубнов про гонду : «Тебе с такой фамилией в РПЛ плохо вообще нельзя играть!»😁
Ну, парнишка был максимально мотивирован в отличии от игроков стартового состава с большой зарплатой. Хотел показать себя, потому наверное неудивительно.
Чтобы делать выводы о его игре, надо выпускать в стартовом составе.
Но факт остается фактом, Челлестини фиг бы его выпустил. Игдисамов дает шанс тем, кого тренировал в молодежке. Может быть сейчас это то что и надо было в концовке сезона.
Ну, а Гонду это полный провал, максимально апатичный и аморфный человек. Когда смотришь в его глаза, он как будто спит, настолько ему неинтересно. Футбол ему как будто бы уже надоел.
Ответ Alex Metallov
Ну, парнишка был максимально мотивирован в отличии от игроков стартового состава с большой зарплатой. Хотел показать себя, потому наверное неудивительно. Чтобы делать выводы о его игре, надо выпускать в стартовом составе. Но факт остается фактом, Челлестини фиг бы его выпустил. Игдисамов дает шанс тем, кого тренировал в молодежке. Может быть сейчас это то что и надо было в концовке сезона. Ну, а Гонду это полный провал, максимально апатичный и аморфный человек. Когда смотришь в его глаза, он как будто спит, настолько ему неинтересно. Футбол ему как будто бы уже надоел.
Самое главное, что его готовил к сезону Игдисамов, а не физрук Чиполлино. Поэтому и играет хорошо.
Ответ Alex Metallov
Ну, парнишка был максимально мотивирован в отличии от игроков стартового состава с большой зарплатой. Хотел показать себя, потому наверное неудивительно. Чтобы делать выводы о его игре, надо выпускать в стартовом составе. Но факт остается фактом, Челлестини фиг бы его выпустил. Игдисамов дает шанс тем, кого тренировал в молодежке. Может быть сейчас это то что и надо было в концовке сезона. Ну, а Гонду это полный провал, максимально апатичный и аморфный человек. Когда смотришь в его глаза, он как будто спит, настолько ему неинтересно. Футбол ему как будто бы уже надоел.
Лусиано усыпил Семак ,все претензии к нему , впрочем это вы еще Жерсона и Дурана не видели !
Ахаха, обмен столетия в русском футболе ⚽️ дали кони, конечно))
за несколько минут обогнать Лусиано...
Олицетворение и апогей менеджмента ЦСКА. О легендарном обмене Дивеев-Гонду когда-нибудь будут писать в книгах)) шевелев, орешкин и им подобные, вы как в себя поверили, когда отодвинули лучшего футбольного менеджера России от дел?
Ответ Vlados154
Олицетворение и апогей менеджмента ЦСКА. О легендарном обмене Дивеев-Гонду когда-нибудь будут писать в книгах)) шевелев, орешкин и им подобные, вы как в себя поверили, когда отодвинули лучшего футбольного менеджера России от дел?
А при чем здесь Орешкин? За спортивный блок отвечает Гинер, Ббаев и ко, Орешкин М.С. - за финансирование
Ответ Heroes!
А при чем здесь Орешкин? За спортивный блок отвечает Гинер, Ббаев и ко, Орешкин М.С. - за финансирование
Гинер не отвечает уже давно. Отвечает некий загадочный «человек с большими деньгами и влиянием, очень любящий клуб»))
Парень отплатил качеством за доверие. Чего тут сверхъестественного то? Если легионеры уже чемоданы собрали в отпуска уехать, то на финиш сезона молодежь будет выходить с настроем и азартом. Игдисамову надо дать шанс, пусть собирает команду на свой вкус. Аргентинцев и колумбийца на выход с чемоданами за полную профнепригодность, 2 бразильцев игравших в центре защиты в тот же самолет. Из легов Мойзес и Гайич только тянут на игроков уровня РПЛ. А молодые Алвес, Кармо и Попович по итогам летних сборов кто остается, кто в аренду.
Ответ ilmir84
Парень отплатил качеством за доверие. Чего тут сверхъестественного то? Если легионеры уже чемоданы собрали в отпуска уехать, то на финиш сезона молодежь будет выходить с настроем и азартом. Игдисамову надо дать шанс, пусть собирает команду на свой вкус. Аргентинцев и колумбийца на выход с чемоданами за полную профнепригодность, 2 бразильцев игравших в центре защиты в тот же самолет. Из легов Мойзес и Гайич только тянут на игроков уровня РПЛ. А молодые Алвес, Кармо и Попович по итогам летних сборов кто остается, кто в аренду.
От Гайча мячи отскакивает примерно как от Мусаева, это типа на безрыбье и рак рыба? Со времён Марио на этой позиции посредственные игроки, лучше пусть молодой пылит свой
Ответ ilmir84
Парень отплатил качеством за доверие. Чего тут сверхъестественного то? Если легионеры уже чемоданы собрали в отпуска уехать, то на финиш сезона молодежь будет выходить с настроем и азартом. Игдисамову надо дать шанс, пусть собирает команду на свой вкус. Аргентинцев и колумбийца на выход с чемоданами за полную профнепригодность, 2 бразильцев игравших в центре защиты в тот же самолет. Из легов Мойзес и Гайич только тянут на игроков уровня РПЛ. А молодые Алвес, Кармо и Попович по итогам летних сборов кто остается, кто в аренду.
Гайич лега? Ты че, угараешь? Гайич второй худший игрок после Мусаева. Вообще толку ноль. Бегает как дурачок по флангу и все атаки останавливает. Всё, что он делает, это пасы поперек и 20 недонавесов за игру.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Предраг Миятович: «Реал» должен подумать о продаже Мбаппе или Винисиуса. Говорить «пусть оба останутся» – огромная ошибка. В футболе приходится принимать очень сложные решения»
26 минут назад
Перес о том, что попросил «вон ту девушку» задать вопрос: «Эта фраза считается оскорбительной? Это слишком раздули. Бедняга тянула руку, а ей не давали слова»
40 минут назад
Салах сыграет с «Астон Виллой», сообщил Слот: «Сможет выйти на несколько минут»
50 минут назад
В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS. Организатор шоу – солист Coldplay Крис Мартин
сегодня, 08:47
Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам
сегодня, 08:27
«Реал» объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая
сегодня, 08:17
Этот футболист нанес три знаменитых удара головой в двух финалах ЧМ
сегодня, 08:00Тесты и игры
«Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни («Чемпионат»)
сегодня, 07:50
Васин о критике: «Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали. Пресса начала убивать. Я не работал с журналистами – мое упущение. Других футболистов не трогали»
сегодня, 07:40
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме написал Пересу: «Под вашим руководством «Мадрид» укрепил позицию самого уважаемого спортивного клуба в мире»
сегодня, 07:02
Ко всем новостям
Последние новости
Виллаш-Боаш о Моуринью в «Реале»: «Жозе – важнейший тренер португальского футбола, с самым впечатляющим резюме. Такие специалисты привлекают внимание крупных клубов»
1 минуту назад
Лунев о том, что «Зенит» стал лидером после победы «Динамо» над «Краснодаром»: «Все равно, кто берет золото, если это не наша команда»
9 минут назад
Игдисамов о Кисляке: «Если его купит «ПСЖ», будет здорово. Возможно, выйдет в финал ЛЧ в следующем сезоне вместе с Сафоновым и выиграет ее»
19 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» против «Аль-Иттихада», «Аль-Таавун» встретится с «Аль-Риядом» в пятницу, «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом» в субботу
22 минуты назад
Ровно 18 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА – это было легендарно!
47 минут назадВидеоСпортс"
Стример Мэддисон о Сафонове перед матчем с 8 сэйвами: «Один из худших вратарей. Полнейшая дыра»
сегодня, 08:19
GTA 6 могут прорекламировать на ЧМ-2026. Бюджет игры – больше 1 млрд долларов
сегодня, 08:18
«Балтика» готова рассмотреть продажу Хиля за 8 млн евро. Клубы РПЛ и Бразилии интересуются форвардом («СЭ»)
сегодня, 07:59
Карло Анчелотти: «Буду рад за Моуринью в случае его возвращения в «Реал». Жозе может проделать фантастическую работу, как всегда делал во всех клубах, в которых тренировал»
сегодня, 05:55
Андрей Лунев: «Уверен, что именно Гусев приведет «Динамо» к трофею. Сильный тренер, хотелось бы продолжить работу с ним»
сегодня, 05:12
Рекомендуем