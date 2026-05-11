18-летний Фиров из ЦСКА забил и сделал ассист в дебютном матче в РПЛ – с «Пари НН». У него больше результативных действий в лиге, чем у Гонду за весь сезон

Дебютировавший Фиров обогнал Гонду по числу результативных действий в РПЛ.

Имран Фиров сделал два результативных действия в дебютном матче в Мир РПЛ .

Вышедший на замену 18-летний полузащитник ЦСКА ассистировал Даниле Козлову на 88-й минуте игры с «Пари НН » в 29-м туре чемпионата России (2:1), а на 90-й забил сам.

Это был второй матч Фирова в основном составе армейцев – ранее он отыграл 6 минут против «Спартака» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1).

Отметим, что теперь на счету Имрана больше очков по системе «гол+пас», чем у Лусиано Гонду за весь сезон в Премьер-лиге – аргентинец не отличился результативными действиями в 14 матчах за «Зенит» и забил 1 гол в 9 играх за ЦСКА.