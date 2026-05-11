  • «Пари НН» остается в зоне вылета перед 30-м туром РПЛ, «Махачкала» и «Акрон» – в зоне стыков, «Крылья» еще не обезопасили себя от вылета
34

«Пари НН» остается в зоне вылета перед заключительным туром в Мир РПЛ.

Сегодня команда тренера Вадима Гаранина, сменившего Алексея Шпилевского, дома уступила ЦСКА в 29-м туре (1:2), хотя вела в счете до 88-й минуты.

Клуб из Нижнего Новгорода не побеждает 8 матчей подряд в Премьер-лиге – 6 поражений, 2 ничьих – и идет 15-м, имея 22 очка. В случае победы сегодня нижегородцы поднялись бы в зону стыковых матчей, где сейчас располагаются «Динамо» Махачкала (25 баллов) и «Акрон» (27).

На 12-м месте идут «Крылья Советов» (29). Четыре эти команды пока не гарантировали себе участие в РПЛ-2026/27. «Сочи» уже вылетел в Лигу PARI.

В 30-м туре «Пари НН» в гостях сыграет с «Рубином», «Крылья Советов» примут «Акрон», а «Динамо» Махачкала – «Спартак».

«Зенит» уже точно чемпион?27061 голос
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Первая лига же теперь называется "Пари", вполне логично, если главный амбассадор вернется в альма-матер.
Интереснее другое. На кого выйдет Урал и Ротор в стыковых. И какие у кого перспективы.
Мне Урал Березуцкого нравится.
Ответ Клирик
Урал-махачкала. Ротор-Акрон/Крылья
Грулев похоронил команду сегодня, теперь всплывет в Родине или еще где-то, такое дно…
Ответ M@xiMir
А почему Родина дно?
Не первый раз спрашиваю, никто не отвечает.
Ответ Клирик
Команда с 15 болельщиками?
Лучшей лиге нужны хорошие стадионы
Антоша Евменов, вали из клуба! Трансферы твои полное дно. Урванцев и Сидоренко, каждое своё действие в пользу соперников делают. вместо опытных бойцов набрал нелепых молодух 🤬 вали из футбола навсегда вместе с дружком своим физручелой.
Крылья Советов, надеюсь, не подкачают. Главное, не проиграть Акрону.
Пари НН решили, что играть в лучшей лиги мира все таки почетнее дыр-дыра в РПЛ
Ответ Влад Безруков
лига их имя практически носит
Горький вылетит , теперь к бабушке не ходи 👵🤷‍♂️
Бог дал тебе талант оказывается в нужном месте в нужное время, надо всего лишь подкачать физуху и скорость принятия решений - но ты упорно это не делаешь.. что в Динамо, что в Пари НН...Эх Славка....столько шансов сегодня профукал(((
ДнМх нужно в ничейку скатать
