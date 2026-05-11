«Пари НН» остается в зоне вылета перед 30-м туром РПЛ, «Махачкала» и «Акрон» – в зоне стыков, «Крылья» еще не обезопасили себя от вылета

«Пари НН» в зоне вылета перед 30-м туром в РПЛ, «Махачкала», «Акрон» – в стыках.

Сегодня команда тренера Вадима Гаранина , сменившего Алексея Шпилевского, дома уступила ЦСКА в 29-м туре (1:2), хотя вела в счете до 88-й минуты.

Клуб из Нижнего Новгорода не побеждает 8 матчей подряд в Премьер-лиге – 6 поражений, 2 ничьих – и идет 15-м, имея 22 очка. В случае победы сегодня нижегородцы поднялись бы в зону стыковых матчей, где сейчас располагаются «Динамо » Махачкала (25 баллов) и «Акрон» (27).

На 12-м месте идут «Крылья Советов» (29). Четыре эти команды пока не гарантировали себе участие в РПЛ-2026/27. «Сочи» уже вылетел в Лигу PARI.

В 30-м туре «Пари НН » в гостях сыграет с «Рубином», «Крылья Советов » примут «Акрон », а «Динамо» Махачкала – «Спартак».