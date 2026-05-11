ЦСКА выиграл впервые за 7 матчей – у «Пари НН». Было 3 поражения и 3 ничьих

ЦСКА победил впервые за 7 матчей.

Сегодня команда под руководством Дмитрия Игдисамова обыграла «Пари НН » со счетом 2:1 в 29-м туре Мир РПЛ .

Это первая победа армейцев за семь последних матчей – ранее они потерпели три поражения и трижды сыграли вничью.

В последнем туре чемпионата России ЦСКА встретится с «Локомотивом». Матч состоится 17 мая.