Андрей Талалаев: «Обещаю, что напишу книгу. Есть пара персонажей, которых надо поставить на место»

Талалаев пообещал написать книгу и «поставить на место пару персонажей».

– Какого выбрали бы литературного редактора, если бы писали книгу про себя – мужчину или женщину?

– У меня тут жена, прижали к стенке. У нас долго в работе на корабль женщины не брались. Я одним из первых стал в молодежке привлекать к работе психолога‑женщину. Но такие вещи формируются опытностью общения, а не гендерной принадлежностью.

Обещаю, что напишу книгу. Есть пара персонажей, которых надо поставить на место. Но время еще не пришло. Тренеру надо сосредотачиваться на работе. Кусок чернухи все равно вылезет. Не думаю, что это принесет пользу на сегодняшний момент. Но не гендерные различия решат при выборе редактора.

– Вы как тренер больше стратег или тактик?

– Сейчас читаю «Искусство войны» (самый известный древнекитайский трактат, посвященный военной стратегии и политике и написанный Сунь-цзы – Спортс’‘)… Раскрывать свои черты не имею смысла. Мы делаем более слабой свою армию. Меня же читают и тренеры‑соперники, – сказал Талалаев.

