Руни об отмене гола «Вест Хэма» в ворота «Арсенала»: «Фелипе мешал Райе добраться до мяча, это явный фол. Это тот случай, когда ВАР проделал хорошую работу в важной игре»

Руни считает, что гол «Вест Хэма» в ворота «Арсенала» отменен верно.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал отмену гола «Вест Хэма » в матче с «Арсеналом » в 36-м туре АПЛ (0:1).

На 95-й минуте встречи «молотобойцы» сумели поразить ворота «канониров» после углового. При этом нападающий Пабло Фелипе выставил руку и помешал голкиперу Давиду Райе добраться до мяча. Вратарь задел мяч перчатками, однако не смог ни выбить, ни зафиксировать его. После этого мяч от колена Вильяма Салиба отскочил к Каллуму Уилсону, который отправил его в сетку.

Главный судья Крис Кавана проконсультировался с видеоассистентом, изучил повтор и принял решение отменить гол из-за фола на вратаре. «Арсенал» довел матч до победы.

«Это явный фол. Очевидно, что многие люди скажут, что, по их мнению, гол нужно было засчитать, потому что момент был спорным, и, вероятно, все игроки, персонал и болельщики «Манчестер Сити» скажут, что его нужно было засчитать. А все фанаты «Тоттенхэма», игроки, персонал скажут, что этого не следовало делать, как и, конечно же, болельщики «Арсенала».

Но это явный фол. Я думаю, вы можете ясно видеть, как [Фелипе] касается лица [Райи] рукой, и это мешает ему добраться до мяча. Так что я думаю, что это правильное решение. Это тот случай, когда я действительно считаю, что ВАР проделал хорошую работу в такой важной игре», – сказал Руни.