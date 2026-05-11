  • Руни об отмене гола «Вест Хэма» в ворота «Арсенала»: «Фелипе мешал Райе добраться до мяча, это явный фол. Это тот случай, когда ВАР проделал хорошую работу в важной игре»
Руни об отмене гола «Вест Хэма» в ворота «Арсенала»: «Фелипе мешал Райе добраться до мяча, это явный фол. Это тот случай, когда ВАР проделал хорошую работу в важной игре»

Руни считает, что гол «Вест Хэма» в ворота «Арсенала» отменен верно.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал отмену гола «Вест Хэма» в матче с «Арсеналом» в 36-м туре АПЛ (0:1).

На 95-й минуте встречи «молотобойцы» сумели поразить ворота «канониров» после углового. При этом нападающий Пабло Фелипе выставил руку и помешал голкиперу Давиду Райе добраться до мяча. Вратарь задел мяч перчатками, однако не смог ни выбить, ни зафиксировать его. После этого мяч от колена Вильяма Салиба отскочил к Каллуму Уилсону, который отправил его в сетку.

Главный судья Крис Кавана проконсультировался с видеоассистентом, изучил повтор и принял решение отменить гол из-за фола на вратаре. «Арсенал» довел матч до победы.

«Это явный фол. Очевидно, что многие люди скажут, что, по их мнению, гол нужно было засчитать, потому что момент был спорным, и, вероятно, все игроки, персонал и болельщики «Манчестер Сити» скажут, что его нужно было засчитать. А все фанаты «Тоттенхэма», игроки, персонал скажут, что этого не следовало делать, как и, конечно же, болельщики «Арсенала».

Но это явный фол. Я думаю, вы можете ясно видеть, как [Фелипе] касается лица [Райи] рукой, и это мешает ему добраться до мяча. Так что я думаю, что это правильное решение. Это тот случай, когда я действительно считаю, что ВАР проделал хорошую работу в такой важной игре», – сказал Руни. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
51 комментарий
Наконец-то адекватное мнение и оценка конретного эпизода, а не истерика и отсылка к спорному моменту с Габриэлом из прошлого года.
Ну мои мерсисайдские сёстры до сих пор хейтят Арсенал из-за руки Эдегора в штрафной и всерьёз считают, что получили погубамлупл в том сезоне именно из-за этого эпизода
Спорный эпизод должен оставаться исключением, а не бенчмарком, с которым обязаны из года в год сверяться судьи.
Фол был очевидный

Я ещё удивился, как так Райя ошибся на выходе, но при повторе стало ясно...
Именно. Даже с заблокированными руками попытался и смог добраться до мяча. Для меня главный герой сезона, как бы он ни закончился.
Щяс восьмиклассники закидают тряпками Уэйна.
Там пока ступор. С одной стороны, легенда МЮ, с другой - неприятные вещи говорит
Не ожидал такого от Руни, бывший манк, который в последнее время бомбил от Арсенала
Вот последние например:
(Уэйн Руни: «Болельщикам «Арсенала» нужно быть лучше. Команда лидирует весь сезон, вышла в полуфинал ЛЧ, но проиграла «Борнмуту» – и их освистали? Это влияет на футболистов») - вот это его рассуждение здравое например.

(Руни о праздновании «Арсеналом» выхода в финал ЛЧ: «Немного чрезмерно. Празднуйте, когда победите!») - а здесь он сказал со своего опыта,в котором не было неудач,он просто перенасытился победами тогда.
Пока что в целом адекватный человек.Говорит что думает,а не для хайпа или набросов. Намного лучше его бывших коллег и бывших ливерпульцев которые на тв дичь несут зачастую.У Арсенала свой такой кринж есть Пирс Морган но он хотя бы не бывший футболист.
У Руни не было неудач?) рили??
Сейчас Руни на спортсру напомнят, как он тренировал в Чемпионшипе...
всем было бы пофигу на этот гол. Отменили его или не отменили бы. главное, что всем не пофигу - это последовательность в судействе.
Пока есть человеческий фактор, стопроцентную последовательность ждать нереально. Всегда будут споры.
Главное, что всем не пофигу - чемпионство кого угодно, кроме Арсенала.
Или я пропустил, как костерят Сити за их толчки защитника в спину в выходах 1 на 1?
Уэйн мужик 🤝
Кто такой Руни?? Он вообще в футбол играл? 🤣🤣🤣
Для тех, кто хочет разобраться, а не истерить. Детальный разбор эпизода от рефери (RefWatch)
https://www.youtube.com/watch?v=3mNwjj0vGkg
наконец то адекватное мнение, а не оголтелое хейтерство
