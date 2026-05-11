5

Тебас о борьбе с расизмом: «Мы добились изменения мышления в Испании: теперь большинство фанатов сотрудничает с нами в том, чтобы избавиться от тех, кому не место на стадионах»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о борьбе с проявлениями расизма на стадионах в Испании

– Насколько успешна борьба Ла Лиги с расизмом и ненавистью в спорте?

– Все, что было сделано для искоренения этого бедствия в спорте, было абсолютно оправданным. Ла Лига уже много лет борется с кричалками на стадионах, применяя санкции к клубам и борясь с насилием за пределами стадионов.

Мы ввели концепцию, согласно которой организатор соревнований несет ответственность за болельщика с момента его ухода из дома и до его возвращения. Теперь мы добились изменения мышления в Испании, так что на отдельные оскорбления со стороны небольшой группы расистов, ксенофобов, гомофобов или нетерпимо настроенных болельщиков внутри стадиона теперь также указывают люди, сидящие рядом.

Раньше большинство болельщиков скрывало это. Теперь нам удалось сделать так, чтобы большинство сотрудничало с нами в том, чтобы избавиться от болельщиков, которым не место на стадионах, – сказал Тебас. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Financiero
Кажется, вся Испания хочет выгнать со стадиона Винисиуса…
Мы ввели концепцию, согласно которой организатор соревнований несет ответственность за болельщика с момента его ухода из дома и до его возвращения.
Я купил билет на матч, за мной следят от выхода из дома. Демократичненько, негомофобненько)
Теперь мы добились изменения мышления в Испании, так что на отдельные оскорбления со стороны небольшой группы расистов, ксенофобов, гомофобов или нетерпимо настроенных болельщиков внутри стадиона теперь также указывают люди, сидящие рядом.
Тебас:
- "Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов? Дзержинский? Ежов? Абакумов с Ягодой?
46 минут назадВидеоСпортс"
