Финал ЛЧ «ПСЖ» – «Арсенал» обслужит немецкий судья Зиберт

УЕФА назначил немца Даниэля Зиберта главным арбитром финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Арсенал», который пройдет 30 мая на «Пушкаш Арене» в Будапеште.

Ассистенты Зиберта – Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин (оба из Германии), 4-й судья – Сандро Шерер (Швейцария), запасной арбитр – Гуадалупе Поррас Аюсо (Испания).

За ВАР будет отвечать Бастиан Данкерт (Германия), его ассистенты – Роберт Шредер и Карлос дель Серро Гранде (Испания).

Отметим, что Зиберт провел 9 матчей в нынешней ЛЧ, показал 41 желтую и 2 красных карточки и назначил 1 пенальти. Он работал на играх «Спортинг» – «Арсенал» (0:1) и «Арсенал» – «Атлетико» (1:0), а также на матче «Атлетик» – «ПСЖ» (0:0).

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Бена Джейкобса в X
Зиберт - судьей, Zivert - на разогрев.
Ответ lemming
На разогреве Максим, уже официально объявили вроде
Ответ Антон_1117096158
А репер этот американец , который русские песни поет ?
Может хоть дуэтом ?
Какую песню споет?Эгоистка будет?
Ответ Alex Ur
Это будто бы банк но я не коплю
Ответ Alex Ur
"кто сказал, что любить друзьям нельзя? наблюдать издалека?"
это тот, что в пенальти в ворота Арсенала не поставил в полуфинальной ответке? отличный выбор)
Ответ Анатолий Дмитриевич
Точнее, это тот, что не давал карточки игрокам Атлетико)
Ответ Анатолий Дмитриевич
Впервые буду за Псж )
отомстит за Баварию
Ответ Борис Гигачад
может он за дортмунд болеет:)
Ответ Борис Гигачад
Не поможет это Арсеналу. Слоняра в раме!💪
Щяс начнется припекалово про Арсенальского ручного судейку, ахахаха
Опасно. Как бы не отомстили за руки Невеша и Мендеша)
Опять немцы могут стать причиной раздора между Францией и Англией
Ответ Растин Кол
А до этого когда были ?
Ответ OldRedWhite
Перед ВМВ2, например
Нормально придумали. Немецкий судья будет мстить за то, что чпокнули его баварку.
Ответ Крушение баварского драндулета
Уже отмазу готовишь, глор парижской цистерны
Вполне закономерный выбор, всегда найдутся недовольные судейством, но Зиберт это лучшее, что есть сейчас. Смотрю разные чемпионаты, в Германии самое адекватное судейство в принципе, немного завышают всё же порог единоборств, не любят жёлтые раздавать (особенно в начале матчей), но в целом, лучшее, что сейчас есть в мире. Во всяком случае, одинаковая трактовка эпизодов будет обеспечена, в отличие от других, а это самое главное, считаю.
Ответ kvn9
🤣
А перед матчем выступит Zivert....
