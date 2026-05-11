Финал ЛЧ «ПСЖ» – «Арсенал» обслужит немецкий судья Зиберт
УЕФА назначил немца Даниэля Зиберта главным арбитром финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Арсенал», который пройдет 30 мая на «Пушкаш Арене» в Будапеште.
Ассистенты Зиберта – Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин (оба из Германии), 4-й судья – Сандро Шерер (Швейцария), запасной арбитр – Гуадалупе Поррас Аюсо (Испания).
За ВАР будет отвечать Бастиан Данкерт (Германия), его ассистенты – Роберт Шредер и Карлос дель Серро Гранде (Испания).
Отметим, что Зиберт провел 9 матчей в нынешней ЛЧ, показал 41 желтую и 2 красных карточки и назначил 1 пенальти. Он работал на играх «Спортинг» – «Арсенал» (0:1) и «Арсенал» – «Атлетико» (1:0), а также на матче «Атлетик» – «ПСЖ» (0:0).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Бена Джейкобса в X
