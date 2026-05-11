  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Виктор и Тороп устроили стычку в игре ЦСКА с «Пари НН». Защитник высказал претензии своему вратарю, и они пободались – разнял судья
Фото
121

Виктор и Тороп устроили стычку в игре ЦСКА с «Пари НН». Защитник высказал претензии своему вратарю, и они пободались – разнял судья

Два игрока ЦСКА чуть не подрались друг с другом на поле.

Два футболиста ЦСКА устроили конфликт друг с другом во время матча 29-го тура Мир РПЛ с «Пари НН».

На 35-й минуте бразильский защитник Жоао Виктор начал высказывать претензии вратарю Владиславу Торопу, схватил его за горло, после чего россиянин стал бодаться головой с партнером по команде.

Стычку между футболистами армейцев разнял судья Андрей Прокопов. Также вмешался Дмитрий Баринов.

Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер»

На 44-й минуте Даниил Лесовой открыл счет в матче после прохода через все поле и удара в девяткуСпортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Зенит» уже точно чемпион?27056 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoПари НН
logoсудьи
logoДмитрий Баринов
logoВладислав Тороп
logoЖоао Виктор
121 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Реал Мадрид и ЦСКА Москва - братья навек!
Ответ rozewood
Реал Мадрид и ЦСКА Москва - братья навек!
Мбаппе и Баринов 🤝
Ответ rozewood
Реал Мадрид и ЦСКА Москва - братья навек!
Ты кого чуаменей сейчас обозвал?
Это апофеоз происходящего с ЦСКА в этом сезоне
Ответ Manowar7
Это апофеоз происходящего с ЦСКА в этом сезоне
Вопрос к русскому костяку который как безхребетные существа доигрывают сезон всем проигрывая , леги то понятно они наемнмки ну эти пешеходы почему не играют , чистить надо Цска от древесины которая не хочет выкладываться на поле
Ответ Manowar7
Это апофеоз происходящего с ЦСКА в этом сезоне
0 ударов в створ за игру позорники это в первую очередь отсутствие характера уж если Челистини вам мешал то сейчас хоть что то показывайте на поле бездари
Тороп прав, и никто из защитников не имеет права вратарю предъявлять! Был бы Акинфеев на месте Торопа, Виктор бы быстро схлопотал по щам! Молодого нужно слушать!
Ответ Василий Иванов
Тороп прав, и никто из защитников не имеет права вратарю предъявлять! Был бы Акинфеев на месте Торопа, Виктор бы быстро схлопотал по щам! Молодого нужно слушать!
Акинфеев это глыба Виктор ему в сыновья годиться , а тороп сам щенок бестолковый
Ответ Максим Максимов_1116890913
Акинфеев это глыба Виктор ему в сыновья годиться , а тороп сам щенок бестолковый
Там Виктор не особо толковый) а Тороп в отличии от него, потолковее будет!
Виктор - король привозов.
Ответ Angryman
Виктор - король привозов.
Динамо Махачкала выехало за ним. Оказывается, он даг? К. Привозов
Ответ Angryman
Виктор - король привозов.
Жоао Виктор Васин
Я бы после этого Виктора менял моментально и продавал летом
Он и так отвратительно играет, так ещё и токсик
Ответ Влад Безруков
Я бы после этого Виктора менял моментально и продавал летом Он и так отвратительно играет, так ещё и токсик
Токсик-фигоксик, а вратарю во время игры предъявлять - на это вроде как табу везде.
Ответ Нехоботов
Токсик-фигоксик, а вратарю во время игры предъявлять - на это вроде как табу везде.
Так да, во вратари нормальные люди не идут, они все с прибабахом. Нельзя во время игры наезжать на них
у нас есть Реал дома
При Челестини такой херни не было!
Ответ Анатолий Дмитриевич
Семейный клуб же)))
Милые бранятся - только тешатся
Что происходит вообще с Командой ⁉️ 🤦‍♂️
Там Тороп просто быстро разыграл неудачно на Виктора и они получили быструю атаку, это в трансляции не показали
Ответ Азамат Гайсаров
Там Тороп просто быстро разыграл неудачно на Виктора и они получили быструю атаку, это в трансляции не показали
Пусть даже так. Подозреваю что Акинфееву он бы хрен что сказал бы вообще.
Ответ Азамат Гайсаров
Там Тороп просто быстро разыграл неудачно на Виктора и они получили быструю атаку, это в трансляции не показали
Тем не менее позорище. Во что команда превратилась. Осталось, чтоб Рейс всек Олякову или Мусаеву за кривоногость.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат России. «Краснодар» уступил «Динамо» в гостях, «Спартак» обыграл «Рубин», ЦСКА победил «Пари НН»
11 мая, 19:03
ЦСКА одержал волевую победу над «Пари НН» (2:1), забив на 88-й и 90-й минутах
11 мая, 14:15
Рекомендуем
Главные новости
Предраг Миятович: «Реал» должен подумать о продаже Мбаппе или Винисиуса. Говорить «пусть оба останутся» – огромная ошибка. В футболе приходится принимать очень сложные решения»
25 минут назад
Перес о том, что попросил «вон ту девушку» задать вопрос: «Эта фраза считается оскорбительной? Это слишком раздули. Бедняга тянула руку, а ей не давали слова»
39 минут назад
Салах сыграет с «Астон Виллой», сообщил Слот: «Сможет выйти на несколько минут»
49 минут назад
В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS. Организатор шоу – солист Coldplay Крис Мартин
сегодня, 08:47
Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам
сегодня, 08:27
«Реал» объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая
сегодня, 08:17
Этот футболист нанес три знаменитых удара головой в двух финалах ЧМ
сегодня, 08:00Тесты и игры
«Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни («Чемпионат»)
сегодня, 07:50
Васин о критике: «Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали. Пресса начала убивать. Я не работал с журналистами – мое упущение. Других футболистов не трогали»
сегодня, 07:40
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме написал Пересу: «Под вашим руководством «Мадрид» укрепил позицию самого уважаемого спортивного клуба в мире»
сегодня, 07:02
Ко всем новостям
Последние новости
Лунев о том, что «Зенит» стал лидером после победы «Динамо» над «Краснодаром»: «Все равно, кто берет золото, если это не наша команда»
8 минут назад
Игдисамов о Кисляке: «Если его купит «ПСЖ», будет здорово. Возможно, выйдет в финал ЛЧ в следующем сезоне вместе с Сафоновым и выиграет ее»
18 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» против «Аль-Иттихада», «Аль-Таавун» встретится с «Аль-Риядом» в пятницу, «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом» в субботу
21 минуту назад
Ровно 18 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА – это было легендарно!
46 минут назадВидеоСпортс"
Стример Мэддисон о Сафонове перед матчем с 8 сэйвами: «Один из худших вратарей. Полнейшая дыра»
сегодня, 08:19
GTA 6 могут прорекламировать на ЧМ-2026. Бюджет игры – больше 1 млрд долларов
сегодня, 08:18
«Балтика» готова рассмотреть продажу Хиля за 8 млн евро. Клубы РПЛ и Бразилии интересуются форвардом («СЭ»)
сегодня, 07:59
Карло Анчелотти: «Буду рад за Моуринью в случае его возвращения в «Реал». Жозе может проделать фантастическую работу, как всегда делал во всех клубах, в которых тренировал»
сегодня, 05:55
Андрей Лунев: «Уверен, что именно Гусев приведет «Динамо» к трофею. Сильный тренер, хотелось бы продолжить работу с ним»
сегодня, 05:12
«Реал» – «Реал Овьедо». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 04:25
Рекомендуем