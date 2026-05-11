Виктор и Тороп устроили стычку в игре ЦСКА с «Пари НН». Защитник высказал претензии своему вратарю, и они пободались – разнял судья
Два игрока ЦСКА чуть не подрались друг с другом на поле.
Два футболиста ЦСКА устроили конфликт друг с другом во время матча 29-го тура Мир РПЛ с «Пари НН».
На 35-й минуте бразильский защитник Жоао Виктор начал высказывать претензии вратарю Владиславу Торопу, схватил его за горло, после чего россиянин стал бодаться головой с партнером по команде.
Стычку между футболистами армейцев разнял судья Андрей Прокопов. Также вмешался Дмитрий Баринов.
Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер»
На 44-й минуте Даниил Лесовой открыл счет в матче после прохода через все поле и удара в девятку. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс''
Он и так отвратительно играет, так ещё и токсик