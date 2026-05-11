Виктор и Тороп устроили стычку в игре ЦСКА с «Пари НН». Защитник высказал претензии своему вратарю, и они пободались – разнял судья

Два игрока ЦСКА чуть не подрались друг с другом на поле.

Два футболиста ЦСКА устроили конфликт друг с другом во время матча 29-го тура Мир РПЛ с «Пари НН ».

На 35-й минуте бразильский защитник Жоао Виктор начал высказывать претензии вратарю Владиславу Торопу , схватил его за горло, после чего россиянин стал бодаться головой с партнером по команде.

Стычку между футболистами армейцев разнял судья Андрей Прокопов. Также вмешался Дмитрий Баринов.

На 44-й минуте Даниил Лесовой открыл счет в матче после прохода через все поле и удара в девятку. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.