Лесовой из «Пари НН» прошел с мячом от центра поля и забил ЦСКА с линии штрафной. Его окружали три соперника в момент удара

Лесовой из «Пари НН» забил красивый гол ЦСКА.

Нападающий «Пари НН » Даниил Лесовой забил эффектный гол в матче с ЦСКА .

Нижегородская команда принимает московскую в 29-м туре Мир РПЛ (1:0, перерыв). На 44-й минуте встречи Лесовой получил мяч недалеко от центра поля во время контратаки своей команды, пробежал к чужой штрафной площади, обыграл Дмитрия Баринова и открыл счет, пробив в верхний угол с линии штрафной.

В момент удара 28-летнего форварда окружали три соперника.

