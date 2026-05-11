Талалаев получил приз «Серебряная лань» как лучший тренер 2025 года по версии Федерации спортивных журналистов России

Андрей Талалаев получил приз «Серебряная лань» как лучший тренер 2025 года.

Награду присуждает Федерация спортивных журналистов России.

«Это проделанная работа всего клуба. Футболисты, тренеры, руководители, но самое главное – это болельщики. Невио Скала мне привил, что не бывает, чтобы только любили или нет. Футбол должен вызывать эмоции. Это тот урок, который я вынес и стал применять в профессии.

Футбол – спорт номер один, самый демократичный вид спорта. Между болельщиками и командами главным мостом являются спортивные журналисты. И раз вы отдали ваши голоса за меня, значит, наш клуб это заслужил. Но для меня это аванс.

Главное в спорте – очки, голы и секунды. Мы еще добавили небезразличие людей. Если при упоминании «Балтики» у человека будет небезразличная эмоция, то хорошо. Постараемся оправдать аванс в виде футболистов, которые потом будут играть за сборную России, в виде трофеев и трудолюбия», – прокомментировал это событие главный тренер «Балтики».

Талалаев возглавляет калининградскую команду с сентября 2024 года. После 29 проведенных туров Мир РПЛ «Балтика » занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 46 очков.