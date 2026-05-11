«Мбаппе лучше Ямаля, Олисе, Кейна, Винисиуса, Дембеле. «Реалу» не обойтись без него. Он топ, лучший в мире, второй, первый – Роналду, он лучший в истории». Журналист Агирре о форварде
Эду Агирре, испанский журналист и друг Криштиану Роналду, назвал форварда «Реала» Килиана Мбаппе лучшим футболистом мира.
– Мбаппе – лучший футболист мира. Я бы не продал его даже в шутку.
– Он все еще потенциально лучший игрок мира, верно? Лучше, чем Ямаль, чем Винисиус?
– Он второй. Первый – Роналду, который лучший в истории. Для меня Килиан – тот, кто делает результат.
– В его прайме нет никого лучше него в Европе?
– Мбаппе – топ.
– Лучше, чем Ламин, Олисе, Кейн?
– Да. Мбаппе как игрок лучше, чем Ламин, чем Олисе, чем Кейн, чем Винисиус, чем Дуэ, чем Дембеле. Он намного лучше всех них.
– Он решает исход матчей?
– Килиан намного лучше всех. Мбаппе лучше любого топ-игрока в Европе. Но ему уделяется слишком много внимания, и он ошибается, довольно часто. Он допускает ошибки, как им все мы. Но с футбольной точки зрения, думаю, «Мадрид» не может обойтись без Мбаппе, – сказал Агирре.
Весь его дриблинг - попытки уйти на скорости, ну максимум смена направлений на скорости.
Ещё у Килиана есть хороший удар. Но и моментов транжирит он местами немало.
По сути все его плюсы на текущий момент)
Вообще Мбаппе мне кажется сдал по сравнению с собой 2022 и около тех лет.
«Месси моментально бы отказался от титула чемпиона мира ради того, чтобы получить контракт, подобный договору Роналду с «Аль-Насром».
Занавес. Другие цитаты можно даже не приводить.