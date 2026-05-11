  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Мбаппе лучше Ямаля, Олисе, Кейна, Винисиуса, Дембеле. «Реалу» не обойтись без него. Он топ, лучший в мире, второй, первый – Роналду, он лучший в истории». Журналист Агирре о форварде
68

«Мбаппе лучше Ямаля, Олисе, Кейна, Винисиуса, Дембеле. «Реалу» не обойтись без него. Он топ, лучший в мире, второй, первый – Роналду, он лучший в истории». Журналист Агирре о форварде

Журналист Агирре: Мбаппе лучше Ямаля, Олисе, Кейна, Винисиуса, Дембеле.

Эду Агирре, испанский журналист и друг Криштиану Роналду, назвал форварда «Реала» Килиана Мбаппе лучшим футболистом мира.

– Мбаппе – лучший футболист мира. Я бы не продал его даже в шутку.

– Он все еще потенциально лучший игрок мира, верно? Лучше, чем Ямаль, чем Винисиус?

– Он второй. Первый – Роналду, который лучший в истории. Для меня Килиан – тот, кто делает результат.

– В его прайме нет никого лучше него в Европе?

– Мбаппе – топ.

– Лучше, чем Ламин, Олисе, Кейн?

– Да. Мбаппе как игрок лучше, чем Ламин, чем Олисе, чем Кейн, чем Винисиус, чем Дуэ, чем Дембеле. Он намного лучше всех них.

– Он решает исход матчей?

– Килиан намного лучше всех. Мбаппе лучше любого топ-игрока в Европе. Но ему уделяется слишком много внимания, и он ошибается, довольно часто. Он допускает ошибки, как им все мы. Но с футбольной точки зрения, думаю, «Мадрид» не может обойтись без Мбаппе, – сказал Агирре.

«Зенит» уже точно чемпион?26149 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: El Chiringuito TV
logoКилиан Мбаппе
logoбундеслига Германия
logoБарселона
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoБавария
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoлига 1 Франция
logoХарри Кейн
logoПСЖ
logoДезире Дуэ
logoВинисиус Жуниор
logoУсман Дембеле
logoМайкл Олисе
logoЛамин Ямаль
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
68 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
курам на смех 😁
Ответ заблокированному пользователю
курам на смех 😁
Почему же, сёстры Роналду смеяться не будут, ведь их брата назвали первым🐔
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Почему же, сёстры Роналду смеяться не будут, ведь их брата назвали первым🐔
супер))))))))))++++++
У каждого из перечисленных свои плюсы. Мбаппе хорош на пространстве за счет скорости. Но против низкого блока он хуже и Ямаля, и Олисе, и Дембеле
Ответ Wesley
У каждого из перечисленных свои плюсы. Мбаппе хорош на пространстве за счет скорости. Но против низкого блока он хуже и Ямаля, и Олисе, и Дембеле
Вот именно что Мбаппе хорош Только в пространстве и Только на скорости.
Весь его дриблинг - попытки уйти на скорости, ну максимум смена направлений на скорости.
Ещё у Килиана есть хороший удар. Но и моментов транжирит он местами немало.
По сути все его плюсы на текущий момент)
Вообще Мбаппе мне кажется сдал по сравнению с собой 2022 и около тех лет.
Ответ Ares
Вот именно что Мбаппе хорош Только в пространстве и Только на скорости. Весь его дриблинг - попытки уйти на скорости, ну максимум смена направлений на скорости. Ещё у Килиана есть хороший удар. Но и моментов транжирит он местами немало. По сути все его плюсы на текущий момент) Вообще Мбаппе мне кажется сдал по сравнению с собой 2022 и около тех лет.
Посмотри как нибудь игру внимательно и увидишь, как он регулярно обводит с места) Вот с такими экспертами и живем тут в комментах...
Мбаппе со своим характером не создан для командных видов спорта.
на самом деле игрок довольно ограниченный. он половины не умеет того что Ямаль или Олисе. просто позиция более забивная поэтому стата лучше. а для большинства болел кто больше забивает тот и лучший
Ответ человек-муравей человек-физрук
на самом деле игрок довольно ограниченный. он половины не умеет того что Ямаль или Олисе. просто позиция более забивная поэтому стата лучше. а для большинства болел кто больше забивает тот и лучший
Он умеет некоторые вещи, которые не умеют Ямаль и Олисе, но верно и обратное - он не умеет некоторые вещи, которые умеют они. Поэтому он один из лучших и даже лучший, но только в некоторых удобных сценариях. А в неудобных уже не так хорош. То есть он один из лучших игроков мира, но никак не лучший. В общем футбольный мир вернулся в состояние до Месси - кто-то хорош в одном, кто-то в другом, нет игрока, который над всеми. И сейчас пойдут сказки, что конкуренция выросла.
Ответ Vinnipukh Vinni
Он умеет некоторые вещи, которые не умеют Ямаль и Олисе, но верно и обратное - он не умеет некоторые вещи, которые умеют они. Поэтому он один из лучших и даже лучший, но только в некоторых удобных сценариях. А в неудобных уже не так хорош. То есть он один из лучших игроков мира, но никак не лучший. В общем футбольный мир вернулся в состояние до Месси - кто-то хорош в одном, кто-то в другом, нет игрока, который над всеми. И сейчас пойдут сказки, что конкуренция выросла.
С Месси нереально конкурировать) А щас каждый сезон могут меняться лидеры.
Аргументация у этого журналиста, конечно, на уровне обычного синяка во дворе. Он лучший, просто лучший, да отвечаю, на… Ну да, на, лучше всех, на! В натуре, топ, на.
У друга Роналду спросили о лучшем игроке. Такой же карманный журналист, как и Пирс Морган.
Ответ Илья Мурашов
У друга Роналду спросили о лучшем игроке. Такой же карманный журналист, как и Пирс Морган.
Он у Роналду в кордебалете, как и Морган.
Ответ Caterina
Он у Роналду в кордебалете, как и Морган.
кордебалет Месси подоспел)))))))
Обычный глор дельфинария. Журналист должен рассуждать объективно.
прикол дня ! Спасибо , было смешно )
Это дружбан Роналду в первую очередь, а не журналист
Ответ 267hmc8yxg
Это дружбан Роналду в первую очередь, а не журналист
Так и нужно было подписывать : испанский друг Роналду и журналист
где он месси потерял
Ответ dinamo39
где он месси потерял
Агирре:
«Месси моментально бы отказался от титула чемпиона мира ради того, чтобы получить контракт, подобный договору Роналду с «Аль-Насром».
Занавес. Другие цитаты можно даже не приводить.
Ответ dinamo39
где он месси потерял
Это друг роналду, его ручная собаченка. Работает этот персонаж на эль чирингито. Его задача принижать Месси ибо за это ему платят.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мбаппе хочет играть за «Реал» в оставшихся матчах, чтобы набрать форму перед ЧМ. Сегодня он тренировался на базе в выходной для всей команды день
11 мая, 11:21Фото
Мбаппе ушел с тренировки «Реала», когда узнал, что останется в запасе на матч с «Барсой» (Альберто Перейро)
11 мая, 08:51
Рекомендуем
Главные новости
Флорентино Перес: «Считаю Винисиуса одним из лучших футболистов «Реала». Нет спешки с его контрактом. Он помог выиграть нам два последних титула ЛЧ»
18 минут назад
Видеоквизы и проверка географии. Новинки в Игровой
19 минут назад
Сафонов – чемпион Франции, победа «Ак Барса» с хет-триком Миллера, «Интер» взял Кубок Италии, поражение «Барсы», «Ман Сити» в 2 очках от «Арсенала», вратарь «Пари НН» Медведев извинился за мат и другие новости
сегодня, 04:10
МЛС. «Интер Майами» Месси сыграл 5:3 с «Цинциннати», «Канзас Сити» Шапи обыграл «Гэлакси» Ройса
сегодня, 02:40
Месси сделал 61-й хет-трик в карьере и первый с октября 2025-го. У Роналду их 66
сегодня, 02:30
Месси и Кейперс с 12 голами делят лидерство в гонке бомбардиров МЛС. Форвард «Интер Майами» набрал 12+4 в 12 матчах сезона
сегодня, 02:06
Месси сделал хет-трик против «Цинциннати», забив 908-й, 909-й и 910-й голы в карьере. У Роналду 971 мяч
сегодня, 01:55
Сафонов получил 9 из 10 от L’Equipe за матч с «Лансом». У остальных игроков «ПСЖ» нет оценок выше 6
вчера, 23:04
«Бенфика» предложила Моуринью новый контракт на фоне интереса «Реала». Португальцы получат компенсацию в 7 млн евро, если тренер уйдет (Record)
вчера, 22:56
«Барселона» не забила в Ла Лиге впервые с декабря 2024 года. Серия из 55 матчей была второй по длине в истории чемпионата
вчера, 22:42
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Лунев: «Уверен, что именно Гусев приведет «Динамо» к трофею. Сильный тренер, хотелось бы продолжить работу с ним»
7 минут назад
«Реал» – «Реал Овьедо». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
54 минуты назад
Чемпионат Испании. «Жирона» против «Реал Сосьедад» Захаряна, «Реал» примет «Овьедо»
59 минут назад
«Футболисты «Динамо» высказывались, как хорошо отомстили «Краснодару» – ущербная психология. Команда фундаментально не поменялась при Гусеве». Пятибратов о клубе
сегодня, 02:17
Аль-Хелайфи о пятом титуле «ПСЖ» подряд: «Настоящая звезда – это наша команда. Этот успех – результат первоклассных коллективных усилий всего клуба. Продолжаем писать историю»
вчера, 22:54
Лаутаро о золотом дубле: «Мы бы поставили Киву 10 из 10, он очень сильно помог «Интеру»
вчера, 22:07
«Париж» против вручения «ПСЖ» трофея на своем стадионе перед дерби. Полиция отказала парижанам в просьбе отпраздновать титул на «Парк-де-Пренс»
вчера, 21:48
«Ле-Ман» сыграет в Лиге 1 впервые с 2010 года
вчера, 20:42
«Славия» выиграла чемпионат Чехии 2-й раз подряд. Клуб взял 23-й титул в истории
вчера, 20:35
Масалитин о ЦСКА: «Не вижу развития клуба. Может быть, пора чистить верхушку. Но ни Орешкина, ни Гинера, ни Бабаева, ни Шевелева не тронешь. Замкнутый порочный круг»
вчера, 19:58
Рекомендуем