«Мбаппе лучше Ямаля, Олисе, Кейна, Винисиуса, Дембеле. «Реалу» не обойтись без него. Он топ, лучший в мире, второй, первый – Роналду, он лучший в истории». Журналист Агирре о форварде

Журналист Агирре: Мбаппе лучше Ямаля, Олисе, Кейна, Винисиуса, Дембеле.

Эду Агирре, испанский журналист и друг Криштиану Роналду , назвал форварда «Реала » Килиана Мбаппе лучшим футболистом мира.

– Мбаппе – лучший футболист мира. Я бы не продал его даже в шутку.

– Он все еще потенциально лучший игрок мира, верно? Лучше, чем Ямаль, чем Винисиус?

– Он второй. Первый – Роналду, который лучший в истории. Для меня Килиан – тот, кто делает результат.

– В его прайме нет никого лучше него в Европе?

– Мбаппе – топ.

– Лучше, чем Ламин, Олисе, Кейн?

– Да. Мбаппе как игрок лучше, чем Ламин, чем Олисе, чем Кейн, чем Винисиус, чем Дуэ, чем Дембеле. Он намного лучше всех них.

– Он решает исход матчей?

– Килиан намного лучше всех. Мбаппе лучше любого топ-игрока в Европе. Но ему уделяется слишком много внимания, и он ошибается, довольно часто. Он допускает ошибки, как им все мы. Но с футбольной точки зрения, думаю, «Мадрид» не может обойтись без Мбаппе, – сказал Агирре.