Неймар и 41-летний Тиаго Силва войдут в расширенную заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026
Сборная Бразилии сегодня назовет расширенную заявку на чемпионат мира-2026.
Как пишет UOL, в понедельник Бразильская конфедерация футбола направит в ФИФА список из 55 футболистов, которые могут быть включены в состав команды Карло Анчелотти на мировое первенство.
В расширенную заявку попадут такие игроки, как нападающий «Сантоса» Неймар, форвард «Челси» Эстевао и 41-летний защитник «Порту» Тиаго Силва. Предварительный состав не будет официально опубликован.
Окончательную заявку на ЧМ-2026 бразильцы огласят 18 мая. В нее войдут 26 игроков.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: UOL
Опыт решает в таких турнирах.
В погоне за молодняком в последние годы тренеры об этом начали забывать