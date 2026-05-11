Неймар и 41-летний Тиаго Силва войдут в расширенную заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026

Неймар войдет в расширенную заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026.

Сборная Бразилии сегодня назовет расширенную заявку на чемпионат мира-2026.

Как пишет UOL, в понедельник Бразильская конфедерация футбола направит в ФИФА список из 55 футболистов, которые могут быть включены в состав команды Карло Анчелотти на мировое первенство.

В расширенную заявку попадут такие игроки, как нападающий «Сантоса » Неймар , форвард «Челси » Эстевао и 41-летний защитник «Порту» Тиаго Силва . Предварительный состав не будет официально опубликован.

Окончательную заявку на ЧМ-2026 бразильцы огласят 18 мая. В нее войдут 26 игроков.