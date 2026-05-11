  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Неймар и 41-летний Тиаго Силва войдут в расширенную заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026
28

Неймар и 41-летний Тиаго Силва войдут в расширенную заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026

Неймар войдет в расширенную заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026.

Сборная Бразилии сегодня назовет расширенную заявку на чемпионат мира-2026.

Как пишет UOL, в понедельник Бразильская конфедерация футбола направит в ФИФА список из 55 футболистов, которые могут быть включены в состав команды Карло Анчелотти на мировое первенство. 

В расширенную заявку попадут такие игроки, как нападающий «Сантоса» Неймар, форвард «Челси» Эстевао и 41-летний защитник «Порту» Тиаго Силва. Предварительный состав не будет официально опубликован.

Окончательную заявку на ЧМ-2026 бразильцы огласят 18 мая. В нее войдут 26 игроков. 

«Зенит» уже точно чемпион?27005 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: UOL
logoСборная Бразилии по футболу
logoвысшая лига Бразилия
logoНеймар
logoСантос
logoЭстевао
logoПорту
logoпремьер-лига Англия
logoТиаго Силва
logoвысшая лига Португалия
logoЧелси
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Смысл в этих расширенных заявок из 55 футболистов, для чего это делается вообще?
Ответ N. Vidich
Смысл в этих расширенных заявок из 55 футболистов, для чего это делается вообще?
Чтобы не расшатывать заранее атмосферу перед ЧМ, всех, кого надо и не надо включают, чтоб условный Неймар и его огромная фан-база не задрюкала атмосферу и команду перед ЧМ, а там тихонечко сольют перед ЧМ, а там уже не особо расшатаешь ничего!
Ответ Ростовский Гусь
Чтобы не расшатывать заранее атмосферу перед ЧМ, всех, кого надо и не надо включают, чтоб условный Неймар и его огромная фан-база не задрюкала атмосферу и команду перед ЧМ, а там тихонечко сольют перед ЧМ, а там уже не особо расшатаешь ничего!
неймар должен быть в сборной
Просто форвард Челси войдет? Имени нет? Или это Тьяго Силва одновременно нападающий и защитник, ничего себе
Ответ Тралл из Питера
Просто форвард Челси войдет? Имени нет? Или это Тьяго Силва одновременно нападающий и защитник, ничего себе
в заявку войдет любой форвард челси
Ответ breeze1989
в заявку войдет любой форвард челси
Неплохой способ нейтрализовать атаку любой команды
Не в обиду Зениту, но самое слабое место сборной Бразилии это позиция левого защитника, ведь Сантос действительно лучший кто сейчас есть с бразильским паспортом. По остальным позициям набирается приличный состав (в основном из АПЛ), но какой от них будет прок если условные Олисе, Ямаль и Дуэ будут проходить Сантоса как стоячего?
Ответ Максим Прокофьев
Не в обиду Зениту, но самое слабое место сборной Бразилии это позиция левого защитника, ведь Сантос действительно лучший кто сейчас есть с бразильским паспортом. По остальным позициям набирается приличный состав (в основном из АПЛ), но какой от них будет прок если условные Олисе, Ямаль и Дуэ будут проходить Сантоса как стоячего?
Есть такая штука как тактика, тренер может строить игру с учётом слабостей и сильных сторон своих игроков. Анчелотти славится как раз этим умением. Никто же не запрещает кому-то из партнёров Сантоса страховать его, если он такой слабый.
Ответ Vinnipukh Vinni
Есть такая штука как тактика, тренер может строить игру с учётом слабостей и сильных сторон своих игроков. Анчелотти славится как раз этим умением. Никто же не запрещает кому-то из партнёров Сантоса страховать его, если он такой слабый.
Так по идее Винисиус Жуниор должен страховать Дугласа Сантоса. Только отрабатывать в обороне Винисиус не очень любит! Можно ещё Уэсли Франсу из «Ромы» отправить на левый фланг обороны.
Дожились.Если бы Пеле или Гаринча не померли их бы тоже наверно включили бы.
Тиаго Силва точно может помочь
Опыт решает в таких турнирах.
В погоне за молодняком в последние годы тренеры об этом начали забывать
Силва - будущее сборной Бразилии!
Вендела включили ?
Ещё заявите Легенду Дани Алвеса ! На домашнем Чемпе Мира 2014 в полуфинале с немцами не принимали участие именно эти трое лидеров Бразилии: Дани Алвес, Неймар, Тиаго Силва ... если бы они играли, конечно же Бразилия скорее всего прошла бы в финал.
Ну Силва понятно, а Неймар авансом? Могли бы и Халка включить, он по физухе там один из лучших, походу, будет.
55 футболистов в расширенную можно и Давида Луиза, Луиса Густаво, Оскара, Виллиана, Халка, Фреда, Луиса Фабиану, Роналдо, Рональдиньо, Ривалдо (если не на пенсии)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Предраг Миятович: «Реал» должен подумать о продаже Мбаппе или Винисиуса. Говорить «пусть оба останутся» – огромная ошибка. В футболе приходится принимать очень сложные решения»
9 минут назад
Салах сыграет с «Астон Виллой», сообщил Слот: «Сможет выйти на несколько минут»
33 минуты назад
В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS. Организатор шоу – солист Coldplay Крис Мартин
47 минут назад
Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам
сегодня, 08:27
«Реал» объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая
сегодня, 08:17
Этот футболист нанес три знаменитых удара головой в двух финалах ЧМ
сегодня, 08:00Тесты и игры
«Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни («Чемпионат»)
сегодня, 07:50
Васин о критике: «Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали. Пресса начала убивать. Я не работал с журналистами – мое упущение. Других футболистов не трогали»
сегодня, 07:40
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме написал Пересу: «Под вашим руководством «Мадрид» укрепил позицию самого уважаемого спортивного клуба в мире»
сегодня, 07:02
Перес об удалении Камавинга с «Баварией»: «Судья не хотел, чтобы «Реал» вышел в полуфинал ЛЧ. Злого умысла у него не было, но он допустил ошибку»
сегодня, 06:47
Ко всем новостям
Последние новости
Игдисамов о Кисляке: «Если его купит «ПСЖ», будет здорово. Возможно, выйдет в финал ЛЧ в следующем сезоне вместе с Сафоновым и выиграет ее»
2 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» против «Аль-Иттихада», «Аль-Таавун» встретится с «Аль-Риядом» в пятницу, «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом» в субботу
5 минут назад
Перес о том, что попросил «вон ту девушку» задать вопрос: «Эта фраза считается оскорбительной? Это слишком раздули. Бедняга тянула руку, а ей не давали слова»
23 минуты назад
Ровно 18 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА – это было легендарно!
30 минут назадВидеоСпортс"
Стример Мэддисон о Сафонове перед матчем с 8 сэйвами: «Один из худших вратарей. Полнейшая дыра»
сегодня, 08:19
Игру GTA 6 будут рекламировать на чемпионате мира по футболу (The Touchline)
сегодня, 08:18
«Балтика» готова рассмотреть продажу Хиля за 8 млн евро. Клубы РПЛ и Бразилии интересуются форвардом («СЭ»)
сегодня, 07:59
Карло Анчелотти: «Буду рад за Моуринью в случае его возвращения в «Реал». Жозе может проделать фантастическую работу, как всегда делал во всех клубах, в которых тренировал»
сегодня, 05:55
Андрей Лунев: «Уверен, что именно Гусев приведет «Динамо» к трофею. Сильный тренер, хотелось бы продолжить работу с ним»
сегодня, 05:12
«Реал» – «Реал Овьедо». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 04:25
Рекомендуем